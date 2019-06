Il capitano del Real Madrid sposerà Pilar Rubio il prossimo 15 giugno: fissate regole rigidissime per i 400 invitati.

di Redazione Fox Sports - 04/06/2019 15:01 | aggiornato 04/06/2019 15:06

Il 15 giugno si avvicina. In quella data Sergio Ramos sposerà la sua Pilar Rubio nella Cattedrale di Siviglia. Sono 400 le persone invitate dai due, che - rivela AS - dovranno rispettare regole rigidissime. Per prima cosa non saranno ammessi minorenni, con i tre figli della coppia che ovviamente rappresenteranno l'unica eccezione e consegneranno gli anelli nuziali n qualità di paggetti.

Sul web non circolerà nessuna foto del ricevimento. Gli invitati dovranno lasciare i loro cellulari all'ingresso per far sì che venga tutelata la privacy degli sposi. A loro disposizione gli invitati avranno però una stanza per utilizzare gli smartphone ed effettuare eventualmente chiamate d'emergenza.

Per quanto riguarda l'abbigliamento, gli uomini dovranno presentarsi in tight, mentre le donne non dovranno vestirsi di bianco, nero, verde, arancione, rosa o rosso. Non sono previsti regali, tutti gli invitati dovranno fare una donazione all'UNICEF, di cui è ambasciatore il capitano del Real Madrid. A suonare dovrebbero essere invece gli AC/DC, che sono stati pagati un milione di euro.