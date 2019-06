Roland Garros, Federer batte Wawrinka e va in semifinale contro Nadal

Roger Federer ha battuto Stan Wawrinka con 7-6 (7-4) 4-6 7-6 (7-5) 6-4 dopo 3 ore e 35 minuti nell’attesissimo quarto di finale tutto svizzero del Roland Garros al Campo Suzanne Lenglen di Parigi.

04/06/2019

Federer e Wawrinka hanno dato vita ad un match altamente spettacolare nel ventiseiesimo confronto diretto della loro carriera. Wawrinka non batteva Federer dai quarti di finale del Roland Garros del 2015 quando si impose sul connazionale in tre set prima di trionfare in finale.

Federer ha scritto un’altra pagina storica della sua straordinaria carriera centrando la quarantaquattresima semifinale in un torneo del Grande Slam. Nella partita che metterà in palio un posto nella finale dello Slam parigino il “Maestro” svizzero sfiderà l’undici volte vincitore del Roland Garros Rafael Nadal, che ha lasciato appena cinque game a Kei Nishikori in una partita senza storia conclusasi con il punteggio di 6-1 6-1 6-3.

Federer ha avuto la seconda palla break del match sul punteggio di 2-2 nel primo set ma Wawrinka è riuscito ad annullarla con il servizio. Nel settimo game Federer non è riuscito a concretizzare due altre palle break. Il primo set si è risolto al tie-break dopo che i due giocatori non sono riusciti a strappare la battuta all’avversario. Nel tie-break Federer è andato subito in vantaggio di un mini-break portandosi in vantaggio sul 4-2, ma Wawrinka ha recuperato il mini-break dopo un errore sul serve and volley di Federer. Wawrinka ha commesso un errore con il rovescio e Federer ha portato a casa il tie-break con due prime vincenti.

Nel secondo set Federer non ha sfruttato la sua quinta palla break del match con un errore di rovescio. Wawrinka ottiene il primo break del match nel terzo game portandosi in vantaggio per 2-1. Federer ha avuto due altre palle per il controbreak ma non le ha sfruttate permettendo a Wawrinka di tenere il servizio per il 3-1. Wawrinka ha servito per il secondo set sul 5-4.

Federer ha avuto la sua ottava palla break sul 2-1 del terzo set ma Wawrinka l’ha annullata con un ace. Wawrinka si è guadagnato due palle break nel settimo game e ha piazzato il break che gli ha consentito di andare in vantaggio per 4-3. Federer ha subito reagito realizzando l’immediato controbreak per il 4-4. Il tennista di Basilea si è guadagnato due set point ma non li ha sfruttati. Nell’undicesimo game durato 16 punti Federer ha dovuto salvare due break point prima di tenere il servizio ai vantaggi. Il terzo set si è deciso al tie-break dove Federer è andato subito in vantaggio di un mini-break con una spettacolare volée di rovescio prendendo il largo per 5-1 ma ha restituito un mini-break. Wawrinka ha annullato due set point sul 6-3 ma Federer ha chiuso il tie-break con un serve and volley.

Nel quarto set Wawrinka ha dovuto annullare un totale di cinque palle break (quattro sul punteggio di 1-1 e una sul 2-2) prima dell’interruzione per pioggia sul 3-3. Dopo una pausa di un’ora Federer ha sfruttato la seconda delle diciotto palle break di tutto l’incontro sul punteggio di 4-4. Nel decimo game Federer ha salvato una palla break con una volée di rovescio prima di aggiudicarsi la partita al terzo match point con una volée vincente di dritto. Federer si qualifica per le semifinali del Roland Garros per l’ottava volta in carriera.

Federer torna a giocare la semifinale al Roland Garros per la prima volta dall’edizione del 2012 quando fu sconfitto da Djokovic.

Federer è il giocatore più anziano ad entrare nella semifinale a Parigi dai tempi di Pancho Gonzales nel 1968.

Federer darà vita alla trentanovesima sfida contro Rafael Nadal in una semifinale da sogno. Lo spagnolo guida per 23-15 sullo svizzero nei confronti diretti.

Roger Federer:

Sono contento di essere tornato in semifinale al Roland Garros. Ho subito diverse sconfitte al quarto turno e nei quarti di finale. Ho superato ogni aspettativa. Ora mi aspetta la semifinale contro Nadal e sono eccitato. Spero di poter recuperare bene e darò il massimo Venerdì

Il successo di Federer su Wawrinka ha permesso a Fabio Fognini di entrare per la prima volta nella top 10 del Ranking ATP. Wawrinka avrebbe avuto bisogno di vincere il Roland Garros per impedire all’azzurro di centrare il grande traguardo. Nonostante la sconfitta contro Alexander Zverev negli ottavi di finale Fognini è diventato il terzo giocatore italiano dell’era Open ad entrare nella top ten dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti.