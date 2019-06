Come riportato da Cristobal Soria durante la trasmissione "El Chiringuito", il numero uno delle Merengues ha annunciato che sosterrà economicamente il figlio di Reyes fino al compimento dei 18 anni di età. "Non devi preoccuparti, di lui mi occuperò io", avrebbe detto Florentino a Soria. Un gesto da applausi che merita risalto.

Intanto da Madrid arriva una notizia che fa stringere il cuore. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha mosso passi concreti per dimostrare la sua vicinanza alla famiglia di Reyes, in particolar modo al figlio 11enne della perla di Utrera.

Se n'è andato a 35 anni, José Antonio Reyes, in un caldo sabato di inizio giugno. A bordo della sua Mercedes Brabus S550, viaggiava a 237 km/h quando uno pneumatico è esploso. La macchina ha sbandato, si è capovolta e ha preso fuoco, lasciando senza scampo lui e il cugino. Un terzo passeggero si è salvato per miracolo ma sta ancora lottando tra la vita e la morte in ospedale, avendo riportato ustioni sul 65% del corpo.

