Squadra che vince non si cambia: Danilo Petrucci in procinto di rinnovare con Ducati fino al 2020, Alvaro Bautista resta in SBK. Jack Miller assicura massima fiducia nel team Pramac Racing.

La vittoria di Danilo Petrucci al GP d'Italia di MotoGP mette in chiaro le coordinate future che Ducati seguirà nella stagione 2020. Il pilota umbro era chiamato a sostituire Jorge Lorenzo con fiducia a tempo determinato: un contratto di un solo anno anziché due come tutti i big della classe regina. A giocarsi la sella della Desmosedici GP del team ufficiale per il prossimo campionato c'era non solo Jack Miller, dotato di una Rossa con specifiche factory, ma per certi versi anche Alvaro Bautista, dominatore incontrastato del World SBK.

I vertici di Borgo Panigale chiedevano in maniera ufficiosa una vittoria da parte di Danilo per meritarsi il prolungamento di contratto e la risposta è arrivata. Prima il podio di Le Mans, poi il successo al Mugello hanno messo definitivamente fine al mercato piloti. Ciabatti, Domenicali e Tardozzi si erano posti come data finale per una decisione il Gran Premio di Catalunya, al termine del quale si sarebbero seduti a tavolino per mettere nero su bianco. Lo zero incassato da Miller pesa come un macigno sul futuro dell'australiano che, non trovando un posto libero in una squadra ufficiale per il prossimo anno, dovrà accontentarsi (per modo di dire) di restare nel team satellite Pramac. Dal canto suo il pilota oceanico potrà tirare quanta più acqua al suo mulino pretendendo, a suon' di risultati, una Ducati pari pari a quella di Dovizioso e Petrucci nel 2020.

Squadra che vince non si cambia: tramontano le speranze di un ritorno in MotoGP per Alvaro Bautista che si vedrà aumentare l'ingaggio con conseguente riduzione dei bonus. A questo punto al team emiliano e ai suoi piloti non resta che concentrare tutte le attenzioni e le forze sul doppio binario SBK e classe regina: se nel primo campionato la vittoria iridata sembra ormai scontata, nella seconda categoria bisognerà compiere un ulteriore step a livello di telaio, per migliorare la percorrenza a centro curva e potersela giocare sempre alla pari con la Honda di Marc Marquez.

A fare ulteriore chiarezza sulle decisioni aziendali in casa Ducati arrivano le dichiarazioni del primo diretto interessato Jack Miller. Il 4° posto posto in Argentina e il podio in Texas avevano spostato l'ago della bilancia in suo favore, ma Petrux ha schiarito le idee con il podio di Le Mans e la magistrale prestazione al Mugello, seminando rassegnazione nelle aspettative dell'australiano che si è detto pronto a proseguire l'avventura con Pramac.

Di sicuro. Ho un ottimo affare qui. Sarà interessante vedere che cosa farà la fabbrica, perché Pecco ha un contratto che prevede una moto ufficiale per il prossimo anno. Quindi dovremo aspettare e vedere. Non ci penso, sto solo cercando di concentrarmi sul mio lavoro e su quello che sto facendo. Tranne a Jerez, nei primi sei GP sono stato lì a lottare per il comando.

I vertici Ducati non rilasciano dichiarazioni ufficiali in merito, ma Claudio Domenicali ha lasciato intendere che Danilo Petrucci è in pole per affiancare Andrea Dovizioso anche nel 2020. Merito non solo dei recenti risultati, ma anche della sua dedizione al marchio e capacità di fare squadra. Il pilota umbro ha dedicato la vittoria al amico fraterno Dovi e dichiarato che da questo momento in poi sarà pronto a dargli una mano per la corsa al Mondiale.

Danilo sta dimostrando di essere uno tra i quattro o cinque piloti più forti al momento. Sicuramente - ha detto Domenicali allo spagnolo 'Marca' - è il candidato numero uno per il prossimo anno. Penso che non abbiamo mai avuto una squadra così unita. Solitamente due piloti forti tendono ad essere 'prime donne', ma Danilo ha vinto molto meno di Andrea e a Le Mans ha fatto una gara molto intelligente.

Un secondo pilota competitivo come Petrux sarà di aiuto anche a Dovizioso per alzare l'asticella delle sue prestazioni. Ma non solo. Il pilota umbro ha dimostrato che Ducati è l'unico costruttore, fino a prova contraria, a poter vincere con entrambe le moto. Un merito che Gigi Dall'Igna ha voluto sottolineare a chiare lettere dopo il trionfo italiano.