Il rider del VR46 ci ha raccontato del suo rapporto con il fratello Valentino Rossi e le sue speranze Mondiali in questa stagione sin qui travagliata.

di Antonio Russo - 04/06/2019 22:49 | aggiornato 04/06/2019 22:54

La stagione di Luca Marini non è cominciata sostenendo le aspettative che molti si erano fatti sul pilota marchigiano. Il grande exploit avvenuto sul crepuscolo del campionato 2018 con la favolosa vittoria a Sepang aveva lanciato il rider del VR46 tra i favoriti per il Mondiale 2019.

Purtroppo però diversi guai fisici e una moto praticamente tutta nuova da scoprire hanno portato Marini a non avere l'inizio di stagione che avrebbe voluto. Proprio dal GP di casa del Mugello però la musica potrebbe cambiare. Tra le curve toscane, infatti, il rider marchigiano ha colto un ottimo 2° posto dimostrandosi molto veloce in tutto il weekend.

L'obiettivo, neanche tanto velato, per il pilota dello SKY Racing Team VR46, è quello di provare a vincere il titolo Mondiale e guadagnarsi nei prossimi anni le chiavi per entrare in MotoGP dalla porta principale.

Valentino Rossi ha da sempre un bellissimo rapporto con il fratello Luca Marini

MotoGP, Marini rincorre altre vittorie

Proprio durante il weekend del Mugello la redazione di FOXSports.it ha incontrato Luca Marini. Il rider marchigiano ha parlato dei suoi sogni e del suo rapporto con il fratello Valentino Rossi. Di seguito l'intervista completa.

Come è nata la tua passione per questo sport?

Io penso che sia aumentata nel tempo. Ho cominciato con le mini-moto per gioco quando ero molto piccolo. Quando passavo in macchina con i miei genitori su un ponte vedevo una pista di mini-moto dove c’erano tanti bambini che giravano e chiesi alla mia famiglia di poter provare. Mi sono subito divertito e da lì ho cominciato ad andarci sempre più spesso. Ho cominciato a giocare su queste moto piccolissime divertendomi con gli altri bambini. La passione poi è progredita nel tempo, quando sono cominciate le prime gare che man mano sono diventate competizioni sempre più serie. Pian piano tutto questo è diventato sempre meno un gioco, pur mantenendo intatto il divertimento, e oggi voglio fare di questo sport la mia vita. Insomma questa passione è aumentata sempre di più negli anni fino a che sono arrivato nel Motomondiale dove ho capito davvero quello che mi piace fare, l’adrenalina che c’è in pista. Confrontarsi con i migliori piloti del mondo è davvero incredibile.

Pensi che nonostante i tanti problemi avuti sinora il titolo sia ancora possibile?

Il titolo è sempre possibile finché la matematica non lo escluda. Io la penso così. In questo momento però non è il mio obiettivo. La classifica è corta, mancano ancora un sacco di punti e può succedere di tutto, ma dobbiamo per prima cosa risolvere i problemi che ci sono stati nelle prime gare. Sembra che abbiamo capito dove è il problema e al Mugello abbiamo cambiato tutto. Ora ho un telaio e un forcellone nuovo. Spero di riuscire a trovare quel feeling che ho sempre avuto così da esprimere il mio potenziale a pieno.

Nella tua carriera ti è mai pesato essere il fratello di Valentino?

Pesato no, però sicuramente è una cosa che ha dei pro e dei contro. Io ho sempre cercato di trarne il maggior vantaggio possibile. Ho sempre cercato di chiedere a Vale più consigli possibile e di imparare dalla sua esperienza. Penso che sia una grandissima persona, un maestro, molto saggio, le ha passate tutte. Sicuramente le cose che dovrò vivere io magari lui le ha già vissute e può consigliarmi per cercare di fare le scelte giuste.

Quale moto vorresti guidare in MotoGP?

Dipende su che pista. Al Mugello una Yamaha o una Ducati. La Ducati va forse più forte sul dritto, poi è italiana. Però la Yamaha si guida meglio. Anche la Suzuki non è male.

Pensi che Vale ti stia aspettando in MotoGP? Pensi di poterlo battere?

Non penso mi stia aspettando, però se continua e rinnova un altro anno o altri due mi farebbe piacere. Così avrò un po’ più di tempo per fare la mia strada e arrivare in MotoGP nel momento giusto. Per quanto riguarda batterlo non mi sembra molto facile anche perché tutti quelli che ci stanno provando poi fanno fatica, è sempre lì a lottare per la vittoria o per il podio, quindi non è semplice.

Che fratello è Vale per te e tu per lui?

Il nostro rapporto si è avvicinato molto negli ultimi anni. Quando io sono cresciuto è diventato tutto più semplice perché è come se la differenza d’età si fosse assottigliata. Gli interessi sono più in comune, si esce insieme la sera. Lo vedo sempre però come un fratello da cui imparare qualcosa. Cerco di imparare da lui non solo per quanto riguarda la moto, ma anche per la vita al di fuori. Lui è molto saggio, ne ha già passate tante e può sicuramente consigliarmi e poi è anche un amico con cui passarci una serata senza pensieri. Io per lui non so che fratello sono, bisognerebbe chiederlo a lui.

Tempo fa mi ricordo che hai dichiarato che ti sarebbe piaciuto continuare con gli studi. Cosa ti piacerebbe fare e perché ne senti l’esigenza?

Sicuramente, ce l’ho sempre in mente e non è facile sinceramente perché con il motociclismo, per come è cambiato negli ultimi anni, non è semplice. Ci pensavo, ma anno dopo anno c’è sempre qualcosa in più da fare. Il tempo libero è sempre meno, ma di quel tempo libero ne hai anche bisogno e quindi non puoi riempirlo con altre cose. Quando c’è il weekend di gara, almeno io, sono impegnato full 24 sul GP. Fare 4 giorni così, poi tornare a casa dove comunque ti devi allenare, fare eventi, interviste e altre cose poi hai bisogno anche un po’ di tempo libero. Però in futuro perché no, è sempre stata una cosa che mi sarebbe piaciuto fare. Mi piacerebbe studiare e capire tante cose che interessano a me, ma ci sarà del tempo.

