Gigi è l'ingegnere di riferimento per la Rossa di Borgo Panigale e segue lo sviluppo della Desmosedici GP, in grado di trionfare con Dovizioso e Petrucci.

di Mirko Colombi - 04/06/2019 11:05 | aggiornato 04/06/2019 16:08

Gigi Dall'Igna è soddisfatto. Chi non lo sarebbe al posto suo? Con la vittoria del Gran Premio di Italia la Ducati ha dimostrato di essere la squadra ufficiale più competitiva e completa della MotoGP. Se prima era Dovizioso la punta Rossa in grado di giocarsi risultati importanti, ora è pure Petrucci uno dei top rider della categoria. La Desmosedici GP19 è concepita proprio da Gigi, ingegnere ex Aprilia che a Borgo Panigale sta ripetendo il successo ottenuto con la Casa di Noale.

Tra l'altro, se guardiamo i risultati scorsi, Ducati ha vinto al Mugello per tre anni consecutivi. Il Dovi ci è riuscito nel 2017. Jorge Lorenzo ha trionfato nella passata stagione. Danilo Petrucci si è sbloccato proprio in toscana, in un finale travolgente e con lo stesso Dovizioso a completare il podio. Insomma, non c'è dubbio: la formazione più in forma del momento è quella italiana, che ben assiste i due piloti factory e segue con attenzione i corridori schierati nei team satellite.

Dall'Igna spiega la ricetta vincente: una motocicletta più semplice da capire e da portare al limite. Prima dell'avvento di Gigi, la Ducati aveva la nomea di cavallo pazzo, impossibile - o quasi - da domare. Adesso, pur essendo molto particolare e sofisticata, la Desmosedici è "umana". Gigi spiega come sia ora veloce la ricerca del set up ideale. Innovazioni come le ali, il cucchiaio ed il copriruota sono le più evidenti. Chissà cosa si nascondo nel motore della moto. Chissà, inoltre, che elettronica evoluta e quanta potenza eroghi davvero la MotoGP bolognese.

MotoGP del Mugello trionfale per Ducati. prima con Petrucci e terza con Dovizioso

MotoGP, Dall'Igna: "La Desmosedici offre a tutti i piloti l'opportunità di andare forte"

Orgoglioso, esperto, barbuto. Gigi è una vecchia (in senso sportivo) volpe del paddock MotoGP ed un genio assoluto. Già vincente nell'era due tempi Aprilia, Dall'Igna portò poi la sua competenza in SBK, con risultati decisamente soddisfacenti: la RSV4 veneta centrò titoli grazie a Max Biaggi e Sylvain Guintoli, sfiorandone altrettanti. Il tocco sapiente del "barbetta" lo si nota pure sulla Ducati, dotata di ali conformi al regolamento. Il cucchiaio aerodinamico voluto è stato poi copiato dalle altre squadre. Il copriruota in carbonio cela più di un segreto. Vincente.

Vincente perché, osservando le classifiche, Ducati ha ragione. Sebbene sia Marquez con la Honda a comandare - rischiando - i due piloti in rosso sono gli unici ad aver trionfato in rappresentanza della stessa squadra. Infatti, dopo Marc c'è il vuoto: Lorenzo non è pervenuto. Nakagami fa quello che può. Crutchlow bada a non stendersi nella sabbia. La HRC non è la struttura di riferimento. Ducati sì.

Come fanno Dovi e Petrux ad essere così competitivi? Ce lo spiega Dall'Igna, che è attento ad ogni dettaglio. La semplicità è alla base del progetto, con una ottimizzazione delle tempistiche di lavoro nel garage. Con una moto "normale", ora ogni corridore può provare a vincere o giocarsi qualcosa di importante. Andrea e Danilo guidano diversamente, con stili davvero dissimili. Non importa, Gigi ha pensato a tutto:

La Desmosedici può essere adattata ad ogni stile di guida, infatti, Dovizioso e Petrucci sono diversi e non paragonabili. Il nostro punto forte è la facilità con cui si possa trovare un buon set up, ora la Ducati è più semplice da regolare e da capire. Noi siamo l'unica squadra che vince con i due piloti ufficiali, perché Ducati offre ad ogni corridore la possibilità di andare forte su tutti i circuiti del mondiale

Gigi ha ragione, specialmente guardando cosa accada nelle squadre rivali: in Yamaha Rossi e Vinales lottano per chi si lamenta di più. Suzuki può essere competitiva solo con Rins, perché Mir è un rookie inesperto. KTM mette la testa fuori dall'acqua con Pol Espargarò, ma lo spagnolo torna presto in apnea. Le Aprilia si vedono poco e si notano le pessime prestazioni di Andrea Iannone. Lo abbiamo già detto, Ducati è la marca di riferimento della MotoGP.