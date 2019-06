La Seleccion è in ritiro per preparare i match di qualificazione a Euro 2020, ma l'atmosfera non è serena per la scomparsa del giocatore e poi pesa l'assenza del ct.

04/06/2019

Fra quelli che ti aspetteresti mancano solo Saul e Koke, gli altri ci sono tutti, compreso il "nostro" Fabian Ruiz che, dopo una grande stagione nel Napoli, ha ricevuto la doppia convocazione dalla Spagna, chiamato sia da Luis Enrique per gli impegni contro Far Oer e Svezia, qualificazioni a Euro 2020, che dalla Under 21.

Ma c'è anche un grande rientro, forse inatteso visto che è sulla soglia dei 35 anni e la Roja non la bazzica da quasi quattro: Santi Cazorla, il redivivo. Sì, perché l'ex Gunner è uscito brillantemente da un tunnel lungo più di due anni, otto operazioni e tanta sofferenza, riuscendo a rendersi di nuovo fondamentale per il Villarreal sia in Liga che in Europa. Ed è anche da questi particolari che il responsabile della Seleccion giudica un giocatore e per questo lo ha richiamato dopo tanto tempo.

Già, Luis Enrique. Il ct non è di nuovo a Las Rozas, la Coverciano della Spagna, e sono passati più di due mesi dalla sua fuga precipitosa dal ritiro della Seleccion avvenuta prima del match contro Malta. Ricevuta una chiamata nella notte, il ct aveva convocato i suoi collaboratori più stretti, li aveva messi al corrente in via confidenziale della situazione e da allora è letteralmente scomparso dai radar. La Federazione, nel rispetto della privacy, continua a motivare la sua assenza con "gravi motivi familiari".

Luis Enrique segue la squadra mantenendosi in contatto costante col suo vice Robert Moreno

Spagna fra il lutto per Reyes e l'assenza di Luis Enrique

Un momento difficile, questo per la Spagna, stretta fra la drammatica scomparsa di José Antonio Reyes, avvenuta nei giorni scorsi in un incidente stradale e la perdurante assenza di Luis Enrique. Reyes aveva 35 anni e la Roja l'aveva bazzicata fra il 2003 e il 2006: 22 presenze con 4 gol. Erano gli anni di Xavi, Iniesta, Raul ma anche di Sergio Ramos, col quale aveva condiviso parte del suo cammino.

⚫️ Antes de comenzar el entrenamiento, hemos guardado un minuto de silencio en memoria de José Antonio Reyes, que vistió nuestra camiseta en 21 ocasiones y logró 4 goles.



Descanse en paz. pic.twitter.com/kpeMYjKWSL — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 3, 2019

Pur mantenendo, invece, grande riserbo sulla situazione di Luis Enrique, la Federazione spagnola lascia trapelare che il ct segue con grande partecipazione la squadra: Robert Moreno, il suo vice, dirige i lavori mantenendo quello che è il progetto di gioco e di squadra di Lucho, con il quale è in comunicazione continua. Il suo staff ha l'autonomia di prendere decisioni, anche se sotto alcune precise linee guida, la prima delle quali è che il concetto di lavoro di squadra non è negoziabile per il ct. Enrique, del resto, ha enorme stima di Moreno, come confermano le sue parole nella prefazione del libro di tattica calcistica scritto dal suo collaboratore:

Robert è un allenatore feroce. Lui è un insoddisfatto per sua natura e ha una straordinaria capacità di analizzare i problemi e trovare le soluzioni.

La Spagna è guidata dal vice di Luis Enrique, Robert Moreno

E proprio Moreno ha chiarito che nulla è cambiato: convocazioni e scelte tattiche vengono sempre da Luis Enrique, spesso presente in videoconferenza. E anche la Federazione assicura che il ct non è in discussione, ma molti fra i media sportivi ritengono che questa situazione non possa andare avanti troppo a lungo e indicano in Abelardo Fernandez, protagonista di un ottimo campionato sulla panchina dell'Alaves e grande amico di Lucho, il suo più probabile successore.