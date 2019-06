Resi noti nuovi particolari dell'Operazione Oikos: Aranda e Raul Bravo sarebbero stati gli intermediari e Borja Fernandez la "talpa". Al momento il Valencia non pare coinvolto.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 04/06/2019 11:59 | aggiornato 04/06/2019 12:04

Detto che fino a condanna definitiva tutti hanno diritto a essere considerati innocenti, gli elementi che hanno in mano gli inquirenti spagnoli che indagano sulla presunta combine che avrebbe determinato il risultato di Real Valladolid-Valencia, match dell'ultimo turno della Liga 2018-19 terminato 0-2, sembrano essere davvero a dir poco consistenti.

Una buona parte li ha svelati El Mundo, che è venuto in possesso - non succede solo a casa nostra - di alcune registrazioni di intercettazioni telefoniche che sembrano provare in modo chiaro che il risultato del match, che ha determinato il piazzamento Champions League dei Blanquinegres della Comunitat, era stato deciso a tavolino.

Al momento, però, la posizione del Valencia in Liga non sembra in pericolo, in quanto per ora è stato provato solo il coinvolgimento di 7 giocatori del Valladolid - la squadra proprietà di Ronaldo - i quali potrebbero anche soltanto essersi accordati fra loro per far vincere gli avversari e in seguito trarne benefici pecuniari attraverso puntate sul risultato sfavorevole alla propria squadra.

Carlos Aranda sarebbe una delle tre menti della combine

Liga: le intercettazioni sulla combine di Valladolid-Valencia

Da quanto emerge dalle intercettazioni rese note del media spagnolo, il losco traffico sarebbe stato gestito principalmente da Carlos Aranda, Raul Bravo e Borja Fernandez, tre ex calciatori quasi coetanei con un passato in comune all'inizio degli anni Duemila, fra Castilla e Real Madrid. I primi due si muovevano dall'esterno giovandosi della posizione di Fernandez che fino a fine giugno è ancora sotto contratto col club del Fenomeno e che proprio contro il Valencia ha disputato l'ultimo match della sua carriera a 38 anni. Una sorta di testa di ponte per il trio, insomma, anche per l'ascendente che aveva sui più giovani compagni di squadra. Intercettato, Aranda parlava senza troppe precauzioni:

Guarda, fratello, che il Valencia vince sia il primo che il secondo tempo, ok? Ci sono sette giocatori comprati, nient'altro.

Raul Bravo, al centro accosciato, è definito dal giudice come prudente ed elusivo: usava telefoni criptati

Più attento Raul Bravo - che è anche quello con la carriera calcistica più brillante dei tre, fra Real Madrid, Olympiakos e Aris Salonicco, con anche 14 gettoni nella Roja - che il giudice istruttore descrive come personaggio elusivo e pieno di cautele, che cercava il più possibile di utilizzare telefoni criptati e teneva conversazioni sempre brevi e poco esplicite. Per quanto riguarda, infine, Borja Fernandez, se le accuse fossero confermate in sede processuale, la sua sarebbe una fine di carriera davvero poco gloriosa: l'avallo a una combine sulla partita del proprio addio costituirebbe una macchia davvero poco onorevole nella vita sportiva dell'ormai ex capitano del Real Valladolid.