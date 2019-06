La storia di Cherif, classe 2000, rimasto orfano e fuggito dalla Guinea insieme al fratello poi morto nella traversata. Un ragazzo con una forza immensa: ora gioca nel Padova.

04/06/2019

C'è tanto bisogno di storie come quella di Cherif Karamoko, storie intrise anche di povertà e morte, di una miseria che noi davvero stentiamo persino a immaginare, di unghie che si aggrappano alla vita, senza però mai perdere la giusta direzione, fino a meritarsi il lieto fine. Sì, perché la sua è una storia col lieto fine grazie a un piccolo grande segreto che, a sentire lui, è molto semplice: il sorriso.

Mica facile per un ragazzo, Cherif è nato nel 2000, passare indenne attraverso l'assassinio del padre, trucidato barbaramente nella guerra etnica che da decenni insanguina il suo paese d'origine, la Guinea, quando lui era poco più di un bambino che amava il calcio e sognava di diventare come Zidane e Del Piero. Poi la morte per malattia della madre, gli stenti inimmaginabili di migliaia di chilometri a piedi per raggiungere la Libia insieme al fratello più grande, la traversata del Mediterraneo su uno dei tanti barconi, il drammatico naufragio e le varie peripezie che ne sono seguite e che lui ha voluto raccontare:

Quando in Libia aspettavamo di partire, io ero molto debole e spesso piangevo, ma mio fratello mi rimproverava: 'Anche se sei piccolo devi essere uomo. Abbiamo perso tutto, ma dobbiamo andare avanti'. A Tripoli la situazione era molto pericolosa per via delle bande armate. Abbiamo vissuto nascosti per due mesi poi ci siamo imbarcati. Eravamo 143, arrivammo in 23.

Karamoko: dai barconi all'esordio in Serie B

Sì, perché nel barcone entrava acqua, poco alla volta ma inesorabilmente. Gli animi si surriscaldarono e quando fu chiaro che c'erano solo 5 salvagenti a bordo, si scatenò una rissa che fece colare a picco l'imbarcazione. L'acqua marina era contaminata con il carburante che qualcuno aveva sparso in mare per poi aggrapparsi ai barili vuoti. Cherif inghiottiva acqua salata e benzina, piangeva, ma dalla disperazione sbucò suo fratello che gli porse un salvagente e gli sorrise: 'Devi essere forte, devi vivere, devi fare il calciatore'. Una nave giunta in soccorso portò i superstiti a Reggio Calabria: ce l'aveva fatta. Ma nei giorni seguenti, come un macigno, gli arrivò la notizia che il fratello non era fra i sopravvissuti. Cherif Karamoko aveva 16 anni e non aveva più nessuno:

Ho pianto per due mesi di fila. Poi mi è venuto in mente mio padre e le sue letture del Corano. Ce n’era una che diceva: se piangi vuol dire che non credi, Dio sa tutto di te. Non avevo più nessuno, ma avevo lui. Mi aveva fatto arrivare qui, per fare il calciatore. Capii che dovevo essere coraggioso, e sorridere. Volevo fare il calciatore e quindi dovevo impegnarmi, ma intanto vivevo come capitava, a volte mangiavo dalle pattumiere. Non potevo allenarmi, ma correvo, correvo tanto, per essere in forma se mi fosse capitata l'occasione.

L'occasione arrivò dopo che dalla Calabria Cherif approdò in Veneto - in mezzo anche alcune belle storie di solidarietà e umanità vera, perché ci sono anche quelle, se sei uno che sorride - a Battaglia Terme, vicino a Padova. Dove lui che è un tipo sveglio divorò libri di italiano e imparò la lingua, perché senza quella, lo aveva capito, non si va da nessuna parte. Ma il suo sogno, quello che lo aveva tenuto in vita nei momenti più difficili, era il calcio:

Un giorno una signora mi vide giocare e mi disse che ne aveva visti tanti, ma io forse avevo qualcosa in più. Riuscì a farmi avere un provino col Padova. Non avevo carta d'identità né permesso di soggiorno, mi presero ma ho passato otto mesi solo ad allenarmi e a giocare amichevoli perché non potevamo tesserarmi.

Finalmente a febbraio arrivano i documenti e Karamoko può esordire con la Primavera contro il Parma: l'emozione gli blocca le viscere, ma lui è forte dentro, ci passa sopra e brucia le tappe. L'11 maggio il tecnico del Padova gli fa un regalo grande così. È l'ultima del campionato di Serie B, di fronte c'è il Livorno e durante il recupero si sente chiamare, è mister Centurioni: 'Dai, Cherif, cambiati, tocca a te'. Mentre balza in piedi gli passa tutta la vita davanti - le scarpe di gomma con cui tirava i primi calci nel suo paese, che quando si bucavano le riparava con una lama rovente, i kalashnikov che abbaiavano contro il padre, quel salvagente che il fratello aveva destinato a lui firmando la propria condanna, gli avanzi di cibo rovistati nei bidoni, la prima banconota da 20 euro avuta da un calabrese di buon cuore - poi lancia il fratino verso il massaggiatore, il tempo di dare il cinque a Baraye e il sogno per cui ha lottato per 19 anni diventa realtà. Un minuto, un solo minuto in campo, ma Cherif sa che quel minuto è solo l'inizio perché lui ha la testa sulle spalle, conosce la vita e conosce molto bene il valore delle cose:

Il mister mi ha mandato i complimenti del nostro ds e io ero pazzo di gioia perché ho pensato che è proprio il massimo quando il direttore sportivo dice che sei bravo. Ho realizzato un sogno, il mio sogno, ed è stato tutto bellissimo. Ma quando in prima squadra mi hanno regalato un paio di scarpe nuove e io le ho viste in una vetrina a 150 euro, non ho potuto non pensare a quando riparavo le mie vecchie col coltello.

Dai, Cherif, tocca ancora a te. E non smettere di sorridere, mai.