In ultimo è arrivato un commento sul profilo di Sarri, che attualmente sembra essere il grande favorito per sedersi sulla panchina dell'Allianz Stadium nella prossima stagione. Paratici ha risposto ironicamente alle dichiarazioni dell'allenatore del Chelsea che spiegava di avere nostalgia del suo paese in un'intervista a Vanity Fair.

La Juventus ha le idee chiare, lavoriamo su un gruppo di nomi ma in tranquillità: non abbiamo nessuna fretta né c'è una scadenza per annunciare il nuovo allenatore.

La Juventus però non sta pensando soltanto all'ex allenatore del Napoli e questo è stato ribadito dalle parole di Fabio Paratici : l'uomo del calciomercato bianconero ha spiegato che la società non ha alcuna fretta di scegliere il successore di Allegri.

Il nome più caldo al momento è quello di Maurizio Sarri, sempre più vicino a liberarsi dal Chelsea e che ha dichiarato di voler ritornare in Italia. Le parti stanno trattando ma l'annuncio non può ancora arrivare, visto che l'affare deve chiudersi definitivamente.

