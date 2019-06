I top club europei si adattano alle regole del marketing e abbandonano la tradizione: i template più innovativi per la stagione 2019/2020.

di Antonio Gargano - 04/06/2019 14:38 | aggiornato 04/06/2019 14:42

Non solo calciomercato: l'imminente inizio dell'estate è anche l'occasione per presentare al mondo le innovazioni per la prossima stagione. Diversi top club europei ne hanno approfittato per presentare i nuovi kit ufficiali per il 2019/2020, avviando un processo di marketing che mette le nuove maglie al centro dei propri progetti. Alcune di queste, però, si discostano dal look tradizionale adottato nel corso degli anni precedenti.

Per far colpo sul pubblico, il template deve subire delle variazioni. C'è chi ha cambiato solo colori dei dettagli, lasciando la propria divisa nelle vesti del must storico, ma non mancano gli stravolgimenti della tradizione: Juventus, Inter e Barcellona sono indubbiamente le squadre che hanno sorpreso più di tutte il mercato, con l'abbandono di canoni che sembravano intoccabili per la composizione dei nuovi kit da gara.

A ciò si aggiungono i cambi di colore o le fantasie inattese, per una strategia che richiama i simboli del club o un look vintage. In questo, la Premier League si è distinta fin dai mesi scorsi, con tre annunci di maglie inaspettate. La stagione 2019/2020 potrebbe essere un'annata chiave per i collezionisti, ma anche per gli stessi tifosi di queste squadre:

Novità per Juventus, Inter e top club europei: addio alle maglie tradizionali

La Serie A si è fatta notare per le sorprese lanciate da Juventus e Inter, la Liga apre un nuovo capitolo nella lotta tra Barcellona e Real Madrid. In Inghilterra, invece, il vintage del Liverpool incontra le innovazioni di Leicester e Chelsea.

Juventus

La maglia della Juventus è stata già presentata negli ultimi match di campionato e ha diviso tifosi e collezionisti. Addio alle classiche bande verticali bianconere, sostituite da una metà bianca e una metà nera. Al centro, una striscia rosa che attraversa la parte centrale del busto, dettaglio riproposto anche nel completo pre-gara: la nuova trovata di Adidas è già sbarcata sul mercato, aspettando il riscontro finale dalle vendite.

Il dettaglio della nuova maglia della Juventus: niente strisce orizzontali

Inter

La particolarità dell'Inter, invece, è quella di intervallare le strisce verticali nerazzurre con una fascia centrale di strisce diagonali. In corrispondenza dello sponsor, infatti, le classiche bande che caratterizzano il kit si inclinano, creando una discontinuità con la parte superiore e quella inferiore. Scetticismo da parte dei tifosi, che sembrano non approvare la novità presentata nelle ultime fasi della stagione.

La maglia dell'Inter alterna strisce verticali a bande diagonali

Barcellona

In Catalogna, la maglia del Barcellona viene quasi idolatrata e non c'è mai stato grande spazio per gli stravolgimenti. Quest'anno, però, la tendenza è cambiata: il club campione di Spagna ha appena lanciato la sua versione blaugrana a scacchi, riprendendo a grandi linee il template storicamente utilizzato dalla Croazia, che ha anche pubblicato un tweet per celebrare la somiglianza nello stile.

Real Madrid

Nessuno stravolgimento particolare nella camiseta blanca, tra le divise più intoccabili del panorama calcistico internazionale. Il Real Madrid ha deciso ugualmente di apportare delle modifiche alla nuova maglia, con un ritorno ai primi anni dei "Galacticos": stemma e sponsor tecnico dorati, dettagli e finiture in blu royal. Uno sguardo al passato che ha sorpreso molti tifosi, maggiormente indirizzati alle novità di Adidas.

Leicester

Novità di Adidas che, invece, coglie immediatamente il Leicester. Tra i primi club a presentare la maglia per la prossima stagione, le Foxes hanno sposato il rosa per la maglia da trasferta. Le classiche "stripes" dello sponsor tecnico sono nere, mentre la fantasia sul petto è fucsia e ricorda quella della Germania campione del mondo nel 1990.

Liverpool

Aggiornamento inatteso per i freschi vincitori della Champions League. Le nuove maglie del Liverpool rappresentano un tuffo negli anni '80, con il rosso che continua a dominare il kit, ma anche con le sottilissime righe bianche che tornano a campeggiare sul busto. C'è anche un dettaglio dello stesso colore sulle maniche, mentre stemma e sponsor tecnico saranno dorati come nella stagione 2016/2017.

Chelsea

La fantasia che caratterizza il look del Chelsea è unica. Nike, ovviamente, conferma il rush blue come colore storico del club, ma salta immediatamente all'occhio la stampa grafica all-over più scura del colore dominante: sono i dettagli di Stamford Bridge, che rendono ancor più forte il legame tra la squadra e la propria casa. Il tipico "swoosh" del brand americano rimane bianco.