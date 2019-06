Il 22 giugno 1974 la mezzala del Magdeburgo regalò ai tedeschi dell'Est una storica vittoria nell'unico scontro tra le due Germanie. Una rete che gli ha arrecò più danni che benefici.

Il calcio è un gioco che mima la guerra, diceva Gianni Brera. Un incontro a volte può trasformarsi in un evento viscerale, profondamente radicato nel vissuto, con conseguenze imprevedibili. E quello segnato il 22 giugno 1974 da Jürgen Sparwasser è stato spesso definito come il gol che fece scricchiolare il muro di Berlino. Ma a quel giorno bisogna arrivarci per gradi.

Due nazioni, un popolo diviso

Da tredici anni Berlino era l’applicazione reale di un mondo ideologicamente diviso. Il Muro lasciava dal lato est la sovietica DDR, mentre dall’altro la BRD era sotto il controllo della Nato. Nel 1961 erano state chiuse le frontiere e l’espatrio, ribattezzato “fuga dalla Repubblica”, era stato introdotto nel codice penale.

Il lato rosso del muro era il fiore all’occhiello dell’economia sovietica. Tutti avevano un lavoro, una casa, diritto a cure mediche e allo studio, ma nonostante questo il divario tra un popolo di operai e i benestanti cugini occidentali era enorme. In molti provarono a cambiare vita oltrepassando il confine. Farlo legalmente era quasi impossibile, reiterare una richiesta di espatrio poteva comportare anche il carcere.

Una camionetta militare presidia la frontiera a Berlino, 1967

Peggiore era la situazione nell’ex capitale, totalmente nel territorio della DDR, già dal 1945 divisa in settori amministrati dagli alleati ma circondata dalla zona di occupazione sovietica. Questa divisione sarebbe dovuta essere provvisoria, ma pochi anni dopo la sua istituzione le tensioni aumentarono, portando a una divisione fisica della città nel 1961 con la costruzione del Muro.

Il clima sociopolitico che portava ai Mondiali del 1974 in Germania Ovest non era dunque dei migliori. Due anni prima, durante le Olimpiadi estive, c’era stato il il massacro di Monaco di Baviera, mentre pochi mesi prima dell’inizio della competizione, nel maggio del 1974, si dimise Willy Brandt, cancelliere della Germania Ovest che da anni portava avanti una politica di distensione nei confronti del blocco comunista (la cosiddetta Ostpolitik).

Un momento della partita tra Germania Est e Germania Ovest

L’urna si divertì a creare un girone che sembrava avere ben poco a che fare con il calcio: Germania Est, Germania Ovest e, tra le due, il Cile ancora scosso dalla tumultuosa presa di potere del generale Pinochet. A completare il gruppo la nazionale australiana, alla sua prima apparizione in una coppa del mondo.

Il Mondiale del 1974

La Germania Ovest, campione d’Europa nel 1972 dopo aver sconfitto in finale l’Unione Sovietica, si presentava con una nazionale piena di stelle e di polemiche. Il capitano Franz Beckenbauer capeggiava un gruppo di giocatori che chiedevano l’aumento dei premi in caso di vittoria, e lo stesso allenatore Helmut Schön, tedesco orientale di Dresda, definì i suoi giocatori “avidi”.

Gerd Müller in azione contro la DDR

La poco quotata Germania Est invece, per quella che è rimasta la sua unica apparizione in un Mondiale, arrivava con una squadra formata esclusivamente da giocatori semi-professionisti militanti nel campionato nazionale, l’Oberliga. Dopo aver vinto per 2 a 0 il primo incontro contro l’Australia, e pareggiato 1 a 1 l’incontro con i cileni (evento con particolari misure di sicurezza, a causa degli opposti orientamenti politici dei due Paesi), si presentarono al derby consapevoli di non avere possibilità di vittoria, nonostante i cugini dell’Ovest, primi nel girone grazie a due vittorie, avevano mostrato fino a quel momento un calcio deludente. Ricorda Jurgen Sparwasser:

La Ddr si aspettava una disfatta. Quanti ne becchiamo? Di questo si parlava. Noi contavamo sul catenaccio, non avevamo tattica, arrivavamo al calcio come scarti di altre discipline, spesso dall’atletica. Loro erano star internazionali. Avevano la regia prussiana di Beckenbauer, mentre noi eravamo solo degli onesti somari

Le squadre entrarono in campo alle 19:30 davanti a 60mila spettatori, 1780 dei quali arrivati dall’Est grazie a uno speciale permesso governativo. Uno ogni dieci era un collaboratore dei servizi segreti comunisti. Per il capo della Stasi, lo stalinista Mielke, il calcio era l'arma che l'Ovest usava per corrompere politicamente e ideologicamente la gioventù della Germania orientale.

Era la prima volta in assoluto che le nazionali maggiori si scontravano, il clima era teso e il gruppo terroristico RAF (Rote Armee Fraktion, Frazione dell'Armata Rossa) pensò bene di 'alleggerire' la tensione minacciando di far saltare in aria il Volksparkstadion di Amburgo durante il match.

Il derby di Germania

Al fischio d’inizio dell’arbitro uruguaiano Ruiz la compagine della Westdeutsche si gettò in attacco, prendendo anche un palo con il leggendario Gerd Muller, ma senza riuscire a scardinare la compatta difesa dell’Est. E quando ormai la partita si avviava verso un pareggio a reti bianche che avrebbe accontentato tutti, un contropiede finalizzato dalla mezzala del Magdeburgo, fresco vincitore di Oberliga e Coppa delle Coppe contro il Milan di Trapattoni, stupì il mondo. Le parole migliori per descriverlo sono forse quelle che il Premio Nobel Günter Grass usa nel suo Mein Jahrhundert (Il mio secolo):

Sparwasser accalappiò il pallone con la sua testa, se lo portò sui suoi piedi, corse di fronte al tenace Vogts e, lasciandosi persino Höttges dietro, lo piantò alle spalle di Maier in rete

Sparwasser festeggiò con una capriola, un gesto mai fatto prima e che non avrebbe più ripetuto nella sua carriera. Sapev che era avvenuto qualcosa di storico. Accompagnata dal silenzio attonito del pubblico di casa e dal flebile ruggito dei tedeschi avversari, la partita si concluse 1 a 0.

Quella della Germania Est però si rivelò una vittoria di Pirro. Finendo in testa al girone, si ritrovò contro nel secondo turno Brasile, Argentina e Olanda, chiudendo il suo mondiale con un punto. Il secondo posto nella prima fase a gruppi della Germania Ovest portò invece a una seconda fase molto più abbordabile, con Polonia, Svezia e Jugoslavia.

Franz Beckenbauer e Helmut Schön il 7 luglio 1974, giorno della finale

Dopo la sconfitta, nello spogliatoio tedesco ci fu una rivoluzione. A Schön, allenatore espatriato, la sconfitta bruciava come un insulto personale. L’attaccante Bernd Hölzenbein ricorda:

Non ci ha parlato il giorno dopo. Il fatto che ci lasciasse sentire la sua profonda delusione in questo modo, invece di fare una battuta o arrabbiarsi, era estremamente deprimente per tutti, sembrava che tu avessi deluso tuo padre. Tutta la squadra si vergognava

Fu allora che Franz Beckenbauer prese in mano la situazione, diventando di fatto il vice allenatore di una nazionale che, ricompattata intorno al suo capitano, vinse agilmente il secondo girone e infranse in finale i sogni di Cruijff e della generazione d’oro del calcio olandese, laureandosi per la seconda volta campione del mondo.

Jürgen Sparwasser, eroe nazionale

Anche la Germania Est aveva avuto la sua vittoria. Il gol di Sparwasser monopolizzò le sigle dei programmi sportivi e divenne il simbolo del trionfo dell’Est sul capitalismo occidentale. Jürgen era diventato un eroe nazionale, anche se le autorità gli vietarono di partecipare ai festeggiamenti con i compagni, per non correre il rischio che le immagini di atteggiamenti poco disciplinati del campione dalla parte libertina del Muro potessero causare danni di immagine alla propaganda del regime.

Iniziò a girare la voce che Sparwasser fosse diventato un pupillo del regime, ricompensato con una macchina, una casa e un ricco premio in denaro. Tutto falso. Era diventato un’icona politica. Una beffa per lui che si era iscritto al Partito solo un anno prima dei Mondiali, non essendo mai stato interessato alla politica. Nonostante ciò rifiutò l’offerta di uno dei Bayern Monaco più forti di sempre per chiudere la carriera con il suo Magdeburgo, a soli trentuno anni a causa di un'anca malandata.

Invitato più volte a sedere sulla panchina della sua ex squadra, Sparwasser aveva sempre rifiutato preferendo mantenere ruoli di secondo piano per non dover sottostare al correlato impegno politico. Era laureato in ingegneria meccanica, il suo unico desiderio era quello di insegnare. Divenne assistente ricercatore alla Scuola Superiore di Pedagogia di Magdeburgo, ma le ingerenze dello Stato diventarono delle catene. La moglie già viveva dall'altra parte del muro, ma a peggiorare le cose ci pensò la richiesta di espatrio della figlia, che ebbe come conseguenza l’allontanamento di Sparwasser dagli ambienti accademici.

Jürgen Sparwasser, traditore della patria

E così il 10 gennaio dell’88, in occasione di una partita tra vecchie glorie in Germania Ovest, Jurgen Sparwasser, l’eroe della DDR, fuggì raggiungendo la sua famiglia. Per il regime fu un colpo inaccettabile. Tutti, ma non Sparwasser. L’agenzia stampa della Repubblica scrisse:

Le forze antisportive hanno approfittato della presenza di una formazione di vecchie glorie dell'1. FC Magdeburg a Saarbrücken per sottrarre Jürgen Sparwasser, il quale ha tradito la sua squadra

Nella Germania Federale Sparwasser tornò a respirare il campo, diventando vice allenatore dell’Eintracht Frankfurt prima, allenatore del Darmstadt poi, ma con pessimi risultati. È stato per un po’ un assicuratore, prima di diventare un consulente calcistico. Nonostante la sua fuga però, il gol nel derby restò indelebile nella memoria dei suoi connazionali e non solo.

Est-berlinesi scavalcano il muro, 1989

A partita finita, nel tunnel che conduceva agli spogliatoi, il 14 della DDR aveva scambiato la maglietta con Paul Breitner. Quando nel 2002 ci fu la grande alluvione in Germania, Breitner decise di metterla all’asta, destinando il ricavato alle vittime della catastrofe. Lo stesso fece Sparwasser. La persona che ha acquistato le maglie, pagandole 35mila euro, le ha poi donate alla Casa della Storia di Bonn.

Jürgen Sparwasser, calciatore operaio che guadagnava quanto un professore delle medie, è diventato il simbolo dell’orgoglio di una nazione in ginocchio ma mai doma. E quando la Germania si è riunificata, palesando al mondo le differenze economiche e sociali di un popolo da ricostruire, per forgiare un’identità sportiva collettiva tutti i tedeschi si chiedevano l’un l’altro: dov’eri quando Sparwasser segnò?