Hellas Verona festa promozione con coro neo-nazista

Nel corso della festa per la promozione in Serie A, nuovo episodio di neo-nazismo per il gruppo caldo della tifoseria veneta.

di Marco Ercole - 04/06/2019 15:00 | aggiornato 04/06/2019 15:05

Si fa molta fatica, in questo caso, a trasformare e ridurre tutto in goliardia. Già, perché tra i tanti cori intonati dai tifosi dell'Hellas Verona per festeggiare il ritorno in Serie A, ce n'è uno a dir poco discutibile, con chiari e inequivocabili riferimenti neo-nazisti. La firma è del settore caldo della tifoseria scaligera, quella Curva Sud che non ha mai nascosto il suo accostamento all'estrema destra.

E lo ha confermato ancora una volta, durante le celebrazioni in piazza Bra (di fronte all'Arena di Verona) per la vittoria sul Cittadella e la conseguente promozione nella massima serie:

Siamo una squadra fantastica, fatta a forma di svastica, che bello è, allena Rudolf Hess.

Queste le parole del coro, che oltre al riferimento al simbolo del nazismo, cita anche Rudolf Hess, cioè colui che ricoprì il ruolo di vice di Adolf Hitler nel corso del Terzo Reich tedesco. Tra l'altro, questo agghiacciante motivetto che con il calcio ha a che vedere poco o nulla, non è in realtà una novità per la tifoseria ultras dell'Hellas Verona.

Era passato agli "onori" della cronaca già due anni fa, quando nel luglio 2017, durante una feste al Bentegodi, veniva mostrato il discorso sul palco di Luca Castellini, capo ultras dell'Hellas Verona e coordinatore di Forza Nuova per il Nord Italia, in cui veniva ringraziato pubblicamente il Fuhrer:

Chi ha permesso questa festa, chi ha pagato tutto, chi ha fatto da garante ha un nome: Adolf Hitler.

Una dichiarazione a cui seguì appunto il coro, ripreso dalle telecamere dei presenti e diventato immediatamente virale. Adesso, a distanza di due anni, ecco una nuova riproposizione pubblica dello stesso motivetto. Gli eredi delle "Brigate giallobù", lo storico gruppo della Curva Sud veronese sciolto dopo le inchieste della magistratura, hanno "pensato bene" di dare un segnale di continuità con il passato per festeggiare il ritorno in Serie A.