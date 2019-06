Filippo Tortu sfida il meglio dello sprint mondiale nei 200 metri che ricordano Pietro Mennea allo Stadio Olimpico al Golden Gala di Roma. Tra gli ospiti della serata romana anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

04/06/2019

Un 200 metri degno di una finale olimpica o mondiale con le star Noah Lyles, Michael Norman, Ramil Gulyev, Jereem Richards, Alonzo Edward e Filippo Tortu sarà il momento clou della trentanovesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della IAAF Diamond League. Il meeting romano sarà come da tradizione una parata di stelle con 134 medaglie olimpiche e mondiali vinte da 55 atleti e 13 campioni europei di Berlino 2018, come hanno annunciato con orgoglio il Meeting Director Luigi D’Onofrio e il Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi.

Il Golden Gala Pietro Mennea sarà un’importante vetrina per l’atletica italiana sulle ali dell’entusiasmo dopo le recenti IAAF World Relays di Yokohama, che hanno qualificato tutte le cinque staffette azzurre ai prossimi Mondiali di Doha. Solo la Giamaica è riuscita a centrare la qualificazione iridata in tutte le cinque staffette. Le due medagliate della staffetta 4x400 Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso saranno in gara sulla pista dello Stadio Olimpico rispettivamente sui 400 metri e sui 400 ostacoli. “Higher, Faster, Golden” è il motto del manifesto promozionale del Golden Gala che presenta le due stelle italiane del Golden Gala Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi.

Alfio Giomi, Presidente della Fidal:

Ancora una volta presentiamo un cast scintillante. Devo ringraziare il Meeting Director Gigi D’Onofrio, che ogni anno costruisce uno spettacolo di altissimo livello che va al di là della nostra immaginazione e delle nostre speranze, pur non disponendo di risorse economiche infinite. Avremo il meglio da offrire come stimolo per i nostri azzurri. Ci sarà una tribuna Tortu e una curva Tamberi con un’animazione speciale per uno stadio vivo e partecipe

Per la serata dell’Olimpico il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha confermato la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

200 metri: Lyles, Norman, Gulyev e Tortu all’assalto del record del meeting

Un cast da favola nella serata per ricordare Pietro Mennea 39 anni dopo la vittoria dell’indimenticato sprinter barlettano nella prima edizione del Golden Gala del 1980 a poche settimane dal trionfo ai Giochi Olimpici di Mosca. Il meglio che i 200 metri possono offrire in questo momento a livello mondiale con il vincitore delle ultime due edizioni della Diamond League Noah Lyles, il campione NCAA dei 400 metri Michael Norman, il bronzo iridato Jereem Richards, il campione mondiale ed europeo Ramil Gulyev e la stella della velocità azzurra Filippo Tortu. Con un cast simile sono in serio pericolo il record del Golden Gala di 19”86 realizzato da Walter Dix nel 2010 e il primato all-comers su suolo italiano detenuto da Carl Lewis al Sestriere dal lontano 1988.

Noah Lyles è ancora imbattuto in tutte le gare di Diamond League disputate sui 200 metri nel 2017 e nel 2018. Lo scorso anno ha corso quattro volte al di sotto dei 19”70 nella stessa stagione (Eugene e Losanna 19”69, Montecarlo 19”65 e Zurigo 19”67) con un’impresa riuscita soltanto a Usain Bolt e ha vinto il titolo statunitense sui 100 metri in 9”88 a Des Moines. In questa stagione Lyles ha vinto la prima gara di Diamond League a Shanghai in 9”86 battendo Christian Coleman al photo-finish.

Tortu correrà la terza gara individuale al Golden Gala dopo il quarto posto sui 200 metri in 20”34 nel 2017 e il terzo posto sui 100 metri in 10”03 nel 2018.

Tortu ha aperto la sua stagione all’aperto correndo in 9”97 con vento a favore irregolare di +2.4 m/s alla Fastweb Cup di Rieti. Con questa prestazione il velocista delle Fiamme Gialle ha realizzato il miglior tempo italiano di sempre in ogni condizione di vento.

Filippo Tortu:

Per fortuna ci sono molti dei migliori e sarà bello sfidarli. Non vedo l’ora di capire come posso esprimermi e quanto posso arrivare vicino a questi campioni. Ho tanta voglia di correre i 200 metri, anche per capire se posso farli ai Mondiali di Doha. Lyles è il più forte atleta al mondo. Norman è strepitoso. Gulyev è l’oro mondiale. Io e Fausto Desalu dovremo correre veloci in uno Stadio Olimpico che sicuramente sarà scatenato. Ho vissuto il calore e il boato del pubblico quando sono andato sui blocchi di partenza negli ultimi due anni. Lo vorrei stracolmo e carico anche stavolta. Questo stadio mi ha sempre esaltato. Ho un rapporto speciale con questa città, dove studio. Per la prima volta troverò Fausto come avversario. Lui ci arriva da favorito dopo il 20”13 di Berlino, mentre io non li corro da un po'. Due anni fa ho corso in 20”34 ma non so cosa aspettarmi. L’obiettivo minimo è il record personale

La rivalità tra Lyles e Tortu iniziò nel 2014 in occasione delle Olimpiadi Giovanili di Nanchino quando lo statunitense vinse la medaglia d’oro sui 200 metri. Due anni dopo lo sprinter della Virginia conquistò l’oro sui 100 metri in 10”16 precedendo di 8 centesimi di secondo l’azzurro. Noah iniziò con la ginnastica prima di dedicarsi all’atletica seguendo le orme dei genitori Kevin Lyles (riserva della staffetta 4x400 ai Mondiali di Goteborg 1995) e Keisha Caine. Il fratello minore Josephus Lyles ha vinto il titolo mondiale under 20 con la staffetta 4x400 a Bydgoszcz 2016 e due medaglie ai Mondiali under 18 di Cali 2015 (argento sui 400m e bronzo sui 200m). Come Lyles, anche Tortu ha iniziato a praticare atletica ispirandosi al padre-allenatore Salvino e al fratello maggiore Giacomo, anche lui velocista azzurro.

Michael Norman si rivelò nel 2016 vincendo il titolo mondiale juniores sui 200 metri in 20”17 (record dei campionati tolto ad Andrew Howe, che lo deteneva con 20”28 realizzato a Grosseto 2004). Nel 2018 il ventenne californiano ha vinto il titolo NCAA sui 400 metri in 43”61, record migliorato a metà Aprile quando è diventato il quarto più veloce di sempre con un sensazionale 43”45 alle Mt. Sac Relays di Torrance in California battendo il record personale del suo allenatore Quincy Watts, che corse in 43”50 in occasione della vittoria olimpica di Barcellona 1992. Lo sprinter californiano ha seguito l’esempio della madre giapponese, velocista ai tempi delle high school, e del padre afro-americano. Nelle uniche due uscite in Diamond League sui 200m nel 2018 Norman si è classificato primo a Parigi in 19”84 e secondo a Losanna in 19”88 alle spalle di Lyles. Ha aperto la stagione della Diamond League vincendo i 400 metri a Stoccolma in 44”53 con appena 12°C. In questa stagione ha eguagliato il personale sui 200 metri con 19”84 a Osaka, terzo miglior tempo mondiale dell’anno alle spalle di Divine Oduduru (19”76) e di Kenny Benny Bednarek (19”82).

In ambito continentale la stella è il turco Ramil Gulyev, campione mondiale dei 200m a Londra in 20”09 ed europeo a Berlino in 19”76, tempo con il quale ha fatto tremare il record europeo di Mennea. Gulyev ha debuttato nella stagione 2019 di Diamond League vincendo a Doha in 19”99. L’altro medagliato della finale dei 200m dei Mondiali di Londra 2017 in gara è il trinidegno Jereem Richards, bronzo in 20”11 ad un millesimo da Wayde Van Niekerk e campione del mondo con la staffetta 4x400. Nel 2018 si è laureato campione del Commonwealth sui 200m a Gold Coast. In questa stagione Richards ha corso in 20”21 a Doha e ha contribuito al nuovo trionfo di Trinidad nella 4x400 alle IAAF World Relays di Yokohama. Spicca anche il panamense Alonzo Edward, tre volte vincitore della Diamond League nel 2014, 2015 e 2016 e medaglia d’argento sui 200m ai Mondiali di Berlino con 19”81 alle spalle di Usain Bolt. Completano il cast il britannico Nethaneel Mitchell Blake e lo svizzero di padre giamaicano Alex Wilson, argento e bronzo agli Europei di Berlino 2018, l’equadoregno Alex Quinonez (19”93 di personale e settimo alle Olimpiadi di Londra 2012) e il colombiano Bernardo Baloyes (vincitore al meeting IAAF World Challenge di Braganca Paulista con 20”08).

Salto in alto maschile: Tamberi show contro Tobe, Bondarenko, Ghazal e Starc

Gianmarco Tamberi ha già preannunciato sorprese per i numerosi fans che accorreranno allo Stadio Olimpico nella serata del 6 Giugno. Il marchigiano, che ha appena compiuto 27 anni lo scorso 1 Giugno, debutta nella stagione all’aperto tre mesi dopo il trionfo agli Europei Indoor di Glasgow con 2.32m (migliore prestazione continentale stagionale). Gimbo torna a gareggiare al Golden Gala tre anni dopo il terzo posto con 2.30m nell’edizione del 2016 quando si impose l’ucraino Bohdan Bondarenko con 2.33m.

Gianmarco Tamberi:

Sto preparando una sorpresa per tutti i tifosi. Nel 2016 è stato spaziale. Mi ricordo un delirio sugli spalti. Non posso svelare quello che sto preparando per il pubblico, ma mi raccomando, non mancate

Bondarenko, campione mondiale a Mosca 2013 ed europeo a Zurigo 2014 e primatista europeo con 2.42m, è tornato a gareggiare dopo un anno di pausa per un infortunio al ginocchio.

Uno dei possibili favoriti è il giapponese Naoto Tobe, il grande protagonista della stagione indoor conclusa al primo posto delle liste mondiali con 2.35m. Il cast propone molti dei protagonisti delle ultime due stagioni, come l’australiano Brandon Starc (vincitore della finale della Diamond League di Bruxelles con 2.33m e dei Giochi del Commonwealth di Gold Coast nel 2018), il siriano Majd Eddin Ghazal (bronzo mondiale a Londra 2017 con 2.29m e campione asiatico a Doha nel 2019 con 2.31m), il tedesco Mateusz Przbylko (oro europeo a Berlino con 2.35m), l’ucraino Andiy Protsenko (atleta dal personale di 2.40m stabilito a Losanna nel 2014 e argento europeo indoor a Glasgow 2019 e bronzo ai Mondiali Indoor di Sopot 2014), il russo Ilya Ivanyuk e il giovane bielorusso Maksim Nedasekau, argento e bronzo agli Europei di Berlino 2018 rispettivamente con 2.35m e 2.33m

100 metri femminili: sfida tra le regine dello sprint Asher Smith, Thompson e Ta Lou

I 100 metri femminili metteranno di fronte la due volte campionessa olimpica dei 100m e dei 200m Elaine Thompson, la tripla medaglia d’oro dei 100m, dei 200m e della staffetta 4x100 degli Europei di Berlino 2018 Dina Asher Smith e l’ivoriana Marie Josée Ta Lou, argento sui 100m e sui 200m ai Mondiali di Londra 2017 e sui 60 metri ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018.

Asher Smith ha stabilito le migliori prestazioni mondiali dell’anno in occasione della tripletta agli Europei sui 100 metri con 10”85, sui 200 metri in 21”89 e nella staffetta 4x100 con 41”88. La sprinter britannica ha realizzato un altro record britannico in occasione della vittoria al meeting di Oslo con 10”90 e si è classificata seconda nella finale della Diamond League a Zurigo. In questa stagione ha vinto le prime due gare stagionali della Diamond League sui 200 metri a Doha in 22”26 e a Stoccolma in 22”18. Asher Smith si rivelò nel 2013 proprio in Italia quando vinse il titolo europeo under 20 a Rieti.

Thompson ha già vinto i 100 metri nell’edizione del Golden Gala 2016 in 10”87 nell’anno del doppio trionfo olimpico a Rio de Janeiro. La fuoriclasse giamaicana ha vinto due titoli della Diamond League sui 100 metri nel 2016 e nel 2017, ma ha avuto qualche problema fisico che l’ha rallentata nel 2018. In questo inizio di stagione la caraibica di stanza a Lignano Sabbiadoro durante i mesi estivi ha corso in 11”14 a Shanghai e in 11”09 a Kingston sui 100 metri e in 22”40 a Nanchino e in 22”66 a Stoccolma sui 200 metri. La giamaicana ha sempre battuto Asher Smith sui 100 metri, ma l’inglese ha superato nettamente la caraibica sui 200 metri nella gelida serata di Stoccolma settimana scorsa.

Ta Lou ha già corso sulla pista dello Stadio Olimpico l’anno scorso vincendo i 200 metri in 22”49 con forte vento contrario. Nel 2018 è stata battuta dalla connazionale Murielle Ahouré in occasione della finale dei 60 metri a Birmingham nel giorno della storica doppietta ivoriana e ha vinto 10 gare su 11 stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno a Doha con 10”85, tempo poi eguagliato da Asher Smith. La sprinter ivoriana ha stabilito la migliore prestazione mondiale indoor 2019 sui 60 metri con 7”02 a Dusseldorf. Ta Lou ha vinto le ultime quattro sfide con Thompson, anche se la caraibica mantiene ancora un vantaggio nel computo complessivo degli scontri diretti.

Debutta in un meeting della Diamond League su suolo europeo la statunitense Aleia Hobbs, che arriva a Roma dopo la vittoria nella tappa di Shanghai in 11”03 nonostante la mano fasciata per un infortunio al polso. Hobbs ha firmato una straordinaria doppietta vincendo sia il titolo NCAA sia quello dei Campionati statunitensi nel 2018. L’altra velocista proveniente dalle gare universitarie statunitensi è l’italo-californiana Jenna Prandini, due volte campionessa nazionale sui 200 metri nel 2015 e nel 2018 e vincitrice per la prima volta in carriera in un meeting della Diamond League sui 200 metri a Londra nel 2018.

Sempre dagli Stati Uniti arrivano anche English Gardner, vincitrice ai Trials olimpici statunitensi nel 2016 e campionessa olimpica con la staffetta 4x100 a Rio de Janeiro 2016 e Shania Collins, campionessa statunitense indoor sui 60 metri indoor nel 2019. Dopo un grave infortunio nel 2017 Gardner è tornata a buoni livelli sul finire della stagione 2018 vincendo i 100 metri ai meeting di Padova e Rovereto. Completano il cast l’equadoregna Angela Tenorio (seconda ai Mondiali Under 20 di Eugene 2014 sui 100 metri) e la brasiliana Vittoria Cristina Rosa (11”03 di personale).

400 ostacoli maschili (gara non valida per il punteggio della Diamond League): la giovane stella Benjamin pronta ad illuminare l’Olimpico

I 400 ostacoli sono stati la gara copertina del Golden Gala 2018 per le straordinarie prestazioni di Abderrahmane Samba e Karsten Warhlom. Anche quest’anno si preannuncia un’altra gara di altissimo contenuto tecnico per la presenza dell’astro nascente statunitense Raj Benjamin, che ha eguagliato la terza migliore prestazione all-time detenuta dal grande Edwin Moses correndo in 47”02 in occasione del titolo NCAA a Eugene nel Giugno 2018. L’atleta nato da una famiglia originaria di Antigua e Barbuda ha corso in 47”80 nella prima gara della sua carriera in Diamond League sui 400 ostacoli lo scorso 18 Maggio a Shanghai dove ha chiuso al secondo posto alle spalle di Samba.

Benjamin, figlio di un campione di cricket delle West Indies, vanta prestazioni eccellenti anche nelle gare senza ostacoli come 19”99 sui 200 metri e 44”31 sui 400 metri (realizzato quest’anno in occasione del secondo posto alle spalle del compagno di allenamenti Michael Norman al meeting di Torrance). Benjamin fa parte della nuova generazione degli specialisti dei 400 ostacoli, che potrebbe attaccare il record del mondo di 46”78 detenuto da Kevin Young, che resiste dalla finale delle Olimpiadi di Barcellona 1992, cinque anni prima che Benjamin nascesse.

Lo Stadio Olimpico è stato in passato teatro di grandi imprese di Edwin Moses, che si impose tre volte al Golden Gala e vinse la Coppa del Mondo di Roma 1981 in uno straordinario 47”37 e il titolo mondiale nel 1987 davanti a Hararld Schmidt e a Danny Harris.

Gli altri protagonisti in gara sono Kenneth Selmon (campione statunitense a Des Moines 2018 in 48”21), David Kendziera (terzo ai campionati NCAA 2018), l’irlandese Thomas Barr (bronzo agli Europei di Berlino 2018), l’estone Rasmus Magi (argento agli Europei di Zurigo 2014).

Il Golden Gala offrirà agli azzurri José Bencosme e Lorenzo Vergani un’importante occasione di confronto internazionale. Bencosme, medaglia di bronzo ai Mondiali allievi di Bressanone 2009, ha vinto il quarto titolo italiano della sua carriera ed è stato semifinalista agli Europei di Berlino nel 2018. Vergani ha vinto il titolo italiano nel 2017 a Trieste stabilendo il record personale con 49”36.

110 ostacoli maschili: Tutto il podio europeo di Berlino in gara

Il Golden Gala ha sempre avuto un’ottima tradizione nei 110 ostacoli. Il Meeting Director del meeting capitolino Luigi D’Onofrio è stato uno specialista di buon livello in questa disciplina e ha sempre portato a Roma il meglio dei 110 ostacoli a livello mondiale. La tradizione continua anche quest’anno con una gara che riunisce tutto il podio degli ultimi Europei di Berlino 2018 con il campione europeo Pascal Martinot Lagarde, l’argento Sergey Shubenkov e il bronzo Orlando Ortega. Shubenkov ha vinto due volte a Roma nel 2013 e nel 2015, mentre Ortega si è imposto all’Olimpico nel 2016. Il bilancio dei 29 scontri diretti vede lo spagnolo in leggero vantaggio sul russo per 15-14.

Con l’eccezione del secondo posto al photo-finish contro Martinot Lagarde nella finale continentale di Berlino, Shubenkov ha dominato la stagione 2018 vincendo il titolo della Diamond League per il secondo anno consecutivo. L’ostacolista originario della città siberiana di Barnaul è sceso quattro volte sotto la barriera dei 13 secondi (12”99 a Montreuil, 12”92 a Szekesehrvar, 12”95 a Losanna e 12”97 a Bruxelles). In carriera il figlio d’arte dell’ex eptatleta Lyudmila Shubenkova ha vinto gli ori agli Europei di Zurigo 2014 e ai Mondiali di Pechino 2015 e l’argento ai Mondiali di Londra 2017. Ha debuttato nella Diamond League 2019 con un terzo posto a Shanghai in 13”28.

Con la vittoria agli Europei di Berlino in 13”17 Martinot Lagarde ha vinto la terza medaglia d’oro della sua carriera in una grande rassegna internazionale dopo le vittorie ai Mondiali Under 20 di Moncton 2010 e agli Europei Indoor di Praga 2015. Il ricco palmares del francese annovera anche due argenti nelle ultime due edizioni degli Europei Indoor a Belgrado 2017 e a Glasgow 2019 e altri due secondi posti ai Mondiali Indoor di Sopot 2014 e di Portland 2016 e il bronzo agli Europei outdoor di Zurigo 2014.

Ortega ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e il bronzo agli Europei di Berlino 2018.

In gara ci saranno anche i medagliati delle ultime due grandi rassegne internazionali sui 60 metri ostacoli indoor: il cipriota di origini serbe Milan Trajkovic, vincitore agli Europei di Glasgow 2019, e il britannico Andy Pozzi, oro ai Mondiali di Birmingham e il francese Auriel Manga, bronzo ai Mondiali Indoor 2018 e agli Europei Indoor 2019. L’azzurro Lorenzo Perini avrà lo stimolo per cercare di migliorare il record personale di 13”49 dopo l’ottima stagione indoor nella quale ha migliorato il record personale con 7”68 nei 60 ostacoli ed è arrivato ad un soffio dalla finale degli Europei di Glasgow. L’ostacolista lombardo allenato da Giorgio Ripamonti ha aperto la stagione vincendo al meeting di Savona in 13”67.

400 ostacoli femminili: le campionesse statunitensi Muhammad e Carter contro la giamaicana Russell, l’oro europeo Sprunger e l’azzurra Folorunso

Si sfidano la campionessa olimpica Dalilah Muhammad e la medaglia d’oro mondiale Kori Carter. Sarà una rivincita degli ultimi Mondiali di Londra quando Carter si impose per 43 centesimi di secondo in 53”07. L’atleta nativa di Claremont vinse la prima medaglia internazionale della sua carriera proprio in Italia in occasione dei Mondiali Under 18 di Bressanone 2009 quando si classificò seconda sui 100 ostacoli. Ha stabilito il record personale di 52”95 sui 400 ostacoli ai Campionati nazionali di Sacramento nel 2017 nella gara vinta da Muhammad in 52”64.

Muhammad ha vinto due titoli consecutivi della Diamond League nel 2017 e nel 2018 e ha aperto la stagione 2019 con due vittorie nella tappa inaugurale della Diamond League a Doha in 53”61 (miglior tempo mondiale dell’anno) e nel meeting IAAF World Challenge di Osaka in 53”88. L’altra grande atleta statunitense è Shamier Little, vice campionessa olimpica a Pechino 2015, medaglia d’oro ai Mondiali Juniores a Eugene 2014 e due volte vincitrice del titolo NCAA nel 2014 e nel 2015.

Proverà a spezzare l’egemonia statunitense la giamaicana Janieve Russell, due volte vincitrice a Roma nel 2016 e nel 2017 e seconda lo scorso anno.

La svizzera Lea Sprunger si presenta a Roma da doppia campionessa europea in carica in virtù dei titoli conquistati a Berlino 2018 sui 400 ostacoli e a Glasgow 2019 sui 400 metri indoor. In gara saranno presenti in ambito europeo anche la ceca Zuzana Hejnova, due volte campionessa mondiale a Mosca 2013 e a Pechino 2015 e vincitrice del Diamond Trophy negli stessi anni, l’ucraina Anna Ryzhikova, argento continentale nella capitale tedesca, e la danese Sara Petersen, argento olimpico a Rio de Janeiro.

Il pubblico dello Stadio Olimpico farà il tifo per l’azzurra Ayomide Folorunso, campionessa europea under 23 a Bydgoszcz e vincitrice alle Universiadi di Taipei 2017. L’ostacolista di Fidenza allenata da Maurizio Pratizzoli ha già vinto due bronzi internazionali con la staffetta 4x400 agli Europei Indoor di Glasgow e alle World Relays di Yokohama. Nella scorsa edizione del Golden Gala la studentessa in medicina all’Università di Parma ha battuto il record italiano under 23 con 55”16. Al debutto stagionale sui 400 ostacoli l’atleta di origini nigeriane ha realizzato il minimo per i Mondiali di Doha correndo in 55”56 nella fase regionale dei Campionati di società a Imola.

Salto in lungo femminile: super gara con Reese, Ibarguen, Spanovic e Mihambo

Si preannuncia una super gara di salto in lungo femminile con tutte le migliori atlete degli ultimi anni. La gara dello Stadio Olimpico metterà di fronte la statunitense Brittney Reese (quattro volte campionessa del mondo outdoor, tre volte iridata indoor e campionessa olimpica a Londra 2012), la serba Ivana Spanovic (medaglia d’oro ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 e nelle ultime due edizioni degli Europei Indoor di Belgrado 2017 e di Glasgow 2019) e la colombiana Caterine Ibarguen, medaglia d’oro olimpica nel salto triplo a Rio de Janeiro 2016, due volte iridata a Mosca 2013 e Pechino 2015 e doppia vincitrice dei titoli della Diamond League del lungo e del triplo.

Reese vanta il nono posto nelle liste mondiali all-time con il salto da 7.31m realizzato a Eugene nel corso dei Trials olimpici 2016 e detiene il record statunitense indoor con il salto da 7.23m realizzato in occasione del titolo mondiale al coperto ad Istanbul 2012. Spanovic è terza nelle liste mondiali di sempre a livello indoor con il 7.24m che le ha regalato il titolo europeo al coperto davanti al pubblico di casa a Belgrado. Ibarguen ha realizzato i record personali di 6.93m nel lungo alla Continental Cup di Ostrava 2018 e di 15.31m nel triplo a Montecarlo.

Il cast si arricchisce della presenza della campionessa europea outdoor di Berlino 2018 Malaika Mihambo, della bielorussa Nastassia Mironchik e dell’ucraina Maryna Bekh Romanchuk, rispettivamente argento e bronzo agli Europei Indoor di Glasgow 2019, della leader mondiale stagionale Chantel Malone, che ha realizzato la misura di 6.90m ad Athens lo scorso 26 Aprile, e delle britanniche Shara Proctor (argento mondiale a Pechino 2015) e Lorraine Ugen (vice campionessa europea indoor a Belgrado 2017 campionessa del Commonwealth a Gold Coast 2018 con la staffetta 4x100).

Il Golden Gala sarà un’importante vetrina anche per l’azzurra Laura Strati. L’atleta vicentina ha stabilito il record personale con 6.72m due anni fa e ha vinto gli ultimi tre titoli italiani outdoor dal 2016 al 2018.

Salto con l’asta femminile: super cast con Stefanidi, Morris, Sidorova, Bradshaw, Suhr e la romana Malavisi

Il salto con l’asta femminile presenta un cast degno di una finale olimpica o mondiale con tutte le più forti specialiste delle ultime stagioni e ben 38 medaglie conquistate tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei: la campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica Katerina Stefanidi, la statunitense Sandi Morris, campionessa mondiale indoor a Birmingham 2018 con 4.95m, la campionessa olimpica di Londra 2012 Jenn Suhr e tutto il podio degli ultimi Campionati Europei Indoor di Glasgow 2019 comprendente Anzhelika Sidorova (oro), la greca Nikoleta Kiriakopoulou (argento) e la britannica Holly Bradshaw (bronzo), la cubana Yarisley Silva, campionessa del mondo a Pechino 2015, la giovane venezuelana Robeilys Peinado, bronzo ai Mondiali di Londra 2017 e campionessa mondiale under 18 a Donetsk 2013, la campionessa statunitense indoor 2018 Katie Nageotte, la francese Ninon Guillon Romarin, primatista nazionale con 4.75m, la svedese Angelica Bengtsson (bronzo agli Europei Indoor di Praga 2015 Belgrado 2017 e agli Europei outdoor di Amsterdam 2016) e la svizzera Angelica Moser, campionessa mondiale under 20 a Bydgoszcz 2016 e quarta agli Europei Indoor di Glasgow 2019 con 4.65m.

Stefanidi, vincitrice al Golden Gala nel 2015 e nel 2017, ha vinto la prima gara stagionale della Diamond League a Shanghai con 4.72m battendo a pari misura Kiriakopoulou, Li Ling e Morris. La greca punta a vincere il quarto diamante consecutivo della sua carriera. Durante l’inverno ha avuto qualche problema fisico che non le ha permesso di andare oltre il quarto posto agli Europei Indoor di Glasgow.

La russa Anzhelika Sidorova arriva da un periodo straordinario dopo l’eccellente stagione indoor culminata con il titolo europeo a Glasgow con la misura di 4.85m e il record personale di 4.91m stabilito a Madrid.

Le statunitensi Morris e Suhr sono le due astiste ancora in attività ad aver superato la barriera dei 5 metri. Morris, vice campionessa olimpica a Rio 2016, ha raggiunto questo traguardo in occasione della finale della Diamond League a Bruxelles nel 2016. Suhr ha valicato 5.03m a livello indoor nel Febbraio 2016 e di recente ha superato 4.91m ad Austin in Texas lo scorso 30 Marzo a 37 anni dopo una carriera straordinaria illuminata da due medaglie olimpiche (argento a Pechino 2008 e oro a Londra 2012) e dall’oro mondiale indoor a Portland 2016. Suhr, ex giocatrice di basket, gareggia per la seconda volta in Italia 13 anni dopo l’unica sua apparizione nel nostro paese a Lignano Sabbiadoro.

Sulla pedana dello Stadio Olimpico la russa Yelena Isinbayeva realizzò uno dei suoi record mondiali con 5.03m nel 2008.

La romana Sonia Malavisi vivrà una notte speciale sulla pedana di casa davanti ad amici e parenti. Dallo scorso Ottobre si è trasferita a Cuba per allenarsi con Yarisley Silva sotto la guida del coach Alexandre Navas. Agli ultimi Campionati Europei Indoor di Glasgow ha realizzato 4.50m arrivando ad un solo centimetro dal record personale stabilito nel 2016 al meeting di Padova. La ventiquattrenne laziale ha aperto la stagione saltando 4.46m al meeting dei “Salti in Piazza” a Prato della Valle a Padova nella gara vinta da Robeilys Peinado con 4.56m

Sonia Malavisi:

Il Golden Gala è la gara che sognavo da quando ho iniziato a praticare atletica. Per me valeva quasi come un’Olimpiade. Il fatto di essere nella mia città e di aver sempre vissuto questo evento da bambina come spettatrice, mi emoziona davvero. Sarà la mia quarta volta al Golden Gala, e in questo momento significa tanto. E’ l’unica gara nella quale possono venirmi a vedere tutti gli amici e parenti

Salto triplo maschile: Pichardo cerca il secondo successo a Roma contro gli astri nascenti Zango e Diaz

La star assoluta è il portoghese Pedro Pablo Pichardo, che insegue la seconda affermazione della sua carriera allo Stadio Olimpico di Roma dopo il successo dell’edizione 2015, quando sfiorò la magica barriera dei 18 metri con 17.96m quando gareggiava ancora come cubano e strappò il record del Golden Gala al mitico Jonathan Edwards, che lo deteneva con 17.60m nel 1998. La “cavalletta” portoghese superò (da cubano) la barriera dei 18 metri per la prima volta a Doha nel 2015 battendo Christian Taylor con 18.06m e vinse la medaglia d’argento ai Mondiali di Pechino nello stesso anno. Nel 2018 ha stabilito il record portoghese con 17.95m in occasione della vittoria al meeting di Doha ancora davanti a Taylor.

Sulla pedana dell’Olimpico si esibiranno i due nomi emergenti del momento, il diciottenne cubano Jordan Diaz e il rappresentante del Burkina Faso Hugues Fabrice Zango. Diaz ha fatto l’en plein di titoli giovanili vincendo i Mondiali Under 18 a Nairobi 2017 con 17.30m, i Mondiali under 20 a Tampere 2018 con 17.15m e gli Youth Olympic Games di Buenos Aires con 17.14m e ha stabilito il record mondiale under 18 con 17.41m nel 2017.

Zango ha realizzato il record personale con 17.58m al meeting indoor di Parigi Bercy dello scorso Gennaio e ha aperto la stagione all’aperto con 17.22m nel meeting francese di Forbach. Lo scorso anno ha vinto il titolo africano con 17.11m. Gli altri nomi da seguire sono il bronzo iridato di Londra 2017 e oro olimpico di Pechino 2008 Nelson Evora, gli statunitensi Omar Craddock (17.68m di personale stagionale a Long Beach) e Chris Benard (sesto ai Mondiali di Londra 2017), l’azero di origini cubane Alexis Copello (argento agli Europei di Berlino 2018), Nazim Babayev dell’Azerbaijan, campione europeo indoor a Glasgow 2019, e i cubani Christian Napoles (quarto ai Mondiali di Londra 2017 e autore di un personale stagionale di 17.43m stabilito a l’Avana) e Andy Diaz (17.40m di personale).

400 metri femminili: Naser cerca il bis sulla pista dell’Olimpico

La vice campionessa mondiale dei 400 metri di Londra 2017 Salwa Eid Naser punta a rivincere sulla pista dello Stadio Olimpico dopo la vittoria nella passata edizione in 50”51 all’inizio di una stagione di altissimo livello culminata con il successo nella finale della Diamond League di Bruxelles in 49”33, il record asiatico portato a 49”08 a Montecarlo e la vittoria nella Continental Cup di Ostrava. La giovane velocista del Barhein ha iniziato la stagione con la doppietta sui 200m e sui 400m ai Campionati asiatici di Doha e la vittoria nella prima gara della Diamond League a Shanghai in 50”65 davanti a Sydney McLaughlin.

Naser affronterà la giamaicana Shericka Jackson, medaglia di bronzo mondiale a Pechino 2015 e olimpica a Rio de Janeiro 2016, la statunitense Courtney Okolo, campionessa mondiale indoor 2018 a Birmingham, Kendall Ellis, campionessa NCAA indoor nel 2018 in 50”34, la polacca Justyna Swiety Ersetic, campionessa europea a Berlino 2018 sui 400 metri e nella staffetta 4x400, la giamaicana Stephanie Ann McPherson, bronzo ai Mondiali di Mosca 2013 e oro iridato con la staffetta 4x400 a Pechino 2015, e l’olandese Lisanne De Witte, bronzo agli Europei outdoor di Berlino 2018 e agli Europei Indoor di Glasgow 2019.

Da seguire in chiave italiana l’azzurra Raphaela Lukudo, grande protagonista agli ultimi Europei Indoor di Glasgow 2019 con il quinto posto nella finale dei 400 metri in 52”48 (record personale) e la medaglia di bronzo con la staffetta 4x400. La quattrocentista nata ad Aversa ma cresciuta a Modena in una famiglia di origini sudanesi ha guidato il quartetto azzurro della 4x400 ad una storica medaglia di bronzo alle spalle della Polonia e degli Stati Uniti alle World Relays di Yokohama e alla qualificazione diretta per i prossimi Mondiali di Doha. Raphaela studia scienze motorie dopo aver frequentato l’istituto d’arte ed è appassionata di fotografia e disegno.

1500 metri femminili: Muir, Dibaba e Tsegay all’assalto della barriera dei 4 minuti

La grande protagonista è la donna copertina degli ultimi Europei Indoor di Glasgow 2019 Laura Muir, che ha realizzato la seconda doppietta consecutiva sui 1500 metri e sui 3000 metri agli Europei Indoor di Glasgow 2019 davanti al pubblico di casa due anni dopo aver centrato la stessa impresa a Belgrado 2017. La fuoriclasse scozzese ha arricchito una bacheca di medaglie che comprendeva già l’oro europeo all’aperto a Berlino 2018 e due medaglie ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 (argento sui 1500m e bronzo sui 3000m). Nell’ambito della Diamond League ha vinto due trofei dei diamanti nel 2016 e nel 2018 e ha realizzato i record personali sui 1500m (3’55”22 a Parigi nel 2016), sul miglio (4’18”03 a Londra nel 2017) e sui 3000m (8’30”64 a Montecarlo nel 2017). Muir ha vinto il primo 1500 metri di questa stagione a Stoccolma in 4’05”39 in una gara in solitaria.

Sulla pista dello Stadio Olimpico Muir sfida le stelle etiopi Genzebe Dibaba e Gudaf Tsegay.

Dibaba, primatista mondiale sui 1500 metri con il fantastico tempo di 3’50”07 a Montecarlo, vanta un successo a Roma sui 5000 metri in 14’34”99 nel 2014. In questa stagione la più giovane delle tre formidabili sorelle Dibaba ha migliorato il record personale sui 3000 metri di un centesimo di secondo con 8’26”20 a Doha alle spalle di Hellen Obiri.

Tsegay precedette Muir a Stoccolma nel 2018 in 3’57”64 nel loro primo importante scontro diretto. Tsegay è l’unica ad essere scesa al di sotto dei 4 minuti sui 1500 metri in questa stagione con l’ottimo 3’59”57 realizzato a Nanchino. L’altra protagonista di questo inizio stagione Rababe Arafi insegue la seconda vittoria di questa stagione dopo l’inatteso successo a Shanghai in 4’01”15 davanti a Tsegay.

L’altra grande protagonista delle ultime stagioni della Diamond League è la statunitense Jennifer Simpson, campionessa del mondo a Daegu 2011, seconda a Mosca 2013 e a Londra 2017 e terza alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e vincitrice del titolo della Diamond League nel 2014, anno in cui si impose al Golden Gala. Le altre protagoniste annunciate sono le etiopi Axumawit Embaye (seconda ai Mondiali di Sopot 2014) e Habiam Alemu (quarta ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 sugli 800 metri), la keniana Winny Chebet (campionessa africana ad Asaba nel 2018 e seconda al Golden Gala 2017 con il record personale di 3’59”16), la figlia d’arte britannica Elish McColgan (argento europeo a Berlino 2018 sui 5000m) e la canadese Gabriela Debues Stafford (14’51”59 di personale a Stoccolma).

5000 metri maschili: Barega all’assalto della barriera dei 13 minuti

Lo Stadio Olimpico è stato teatro di due primati del mondo dei 5000 metri battuti da Said Aouita (12’58”39) nel 1987 e da Moses Kiptanui (12’55’30) nel 1995 e altre grandi prestazioni come il record del meeting e la migliore prestazione di sempre su suolo italiano di 12’46”53 dell’attuale primatista mondiale dei 5000 metri Eliud Kipchoge nel 2004. La tradizione continuerà anche quest’anno con un grande cast guidato da Selemon Barega, che lo scorso anno ha vinto la finale della Diamond League a Bruxelles con uno straordinario 12’43”02 diventando il quarto più veloce nelle liste mondiali di sempre dopo Kenenisa Bekele, Haile Gebrselassie e Daniel Komen. Barega è salito sulla ribalta internazionale nel 2017 quando ha vinto il titolo mondiale under 18 sui 3000 metri a Nairobi prima di classificarsi quinto sui 5000 metri ai Mondiali di Londra. Sarà presente anche l’altro fuoriclasse etiope Hagos Gebrhiwet, bronzo olimpico a Rio 2016 e secondo nella gara di Bruxelles in 12’45”82.

Il cast presenta l’ugandese Joshua Cheptegei, argento mondiale sui 10000m a Londra 2017 e campione del mondo di corsa campestre a Ahrus 2019, il portacolori del Barhein Birhanuu Balew (13’01”91 di personale stabilito a Losanna nel 2019), l’etiope Abadi Hadis (12’58”27 di personale a Bruxelles nel 2018), il norvegese Filip Ingebrigtsen (bronzo mondiale a Londra 2017 sui 1500m), il neozelandese Nick Willis, (argento a Pechino 2008 e bronzo a Rio 2016 nelle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici)

Il protagonista azzurro è Yeman Crippa, medaglia di bronzo sui 10000m e quarto sui 5000m agli Europei di Berlino 2018. Lo scorso anno l’atleta trentino di origini etiopi realizzò il record personale sui 1500 metri con 3’38”22 al Golden Gala e migliorò i record italiani under 23 detenuti da Francesco Panetta correndo i 5000m con 13’18”83 e i 10000m con 27’44”21.

800 metri maschili: Amos contro il vincitore dell’anno scorso Kyniamal

Tornano a correre a Roma il vincitore della passata edizione Wycliffe Kinyamal, che si impose l’anno scorso in 1’44”65, e il terzo classificato Jonathan Kitilit.

L’atleta più in forma del momento è il fuoriclasse del Botswana Nijel Amos, che ha iniziato alla grande la stagione vincendo la prima tappa della Diamond League di Doha con il miglior crono mondiale dell’anno di 1’44”29 davanti a Emmanuel Korir e il meeting di Nanchino in 1’44”38. Tornano a Roma due protagonisti delle ultime edizioni del Golden Gala come il polacco Adam Kscczot e il keniano Ferguson Rorich. Kszczot, tre volte campione europeo outdoor e campione del mondo indoor di Birmingham 2018, ha vinto l’edizione 2017 in 1’45”96. Rotich si è classificato secondo al Golden Gala nel 2018 in 1’44”74. Il cast è completato dagli statunitensi Donovan Brazier (primatista statunitense indoor con 1’44”41) e Clayton Murphy (bronzo a Rio de Janeiro 2016), dal portacolori del Qatar Abubakher Abdullah (campione asiatico a Doha a fine Aprile con il primato personale di 1’44”33) e dallo svedese Andreas Kramer (argento europeo a Berlino 2018).

3000 siepi maschili: Chiappinelli contro l’Africa

I 3000 siepi maschili, che concluderanno il meeting, non assegnano punti per la classifica della Diamond League ma saranno importanti in chiave italiana perché vedranno al via il senese di origini etiopi Yohannes “Yoghi” Chappinelli, medaglia di bronzo agli Europei di Berlino 2018 sulla distanza. L’allievo del coach Maurizio Cito ha già corso due volte sulla pista dello Stadio Olimpico ottenendo 8’27”34 nel 2017 e 8’28”10 nel 2018. Chiappinelli si è allenato per un mese a Flagstaff in altura prima del debutto sui 1500 metri ai Societari di Grosseto dove ha corso in 3’52”21. L’obiettivo per la gara di Roma è realizzare il minimo per i Mondiali di Doha fissato a 8’29”00. Gli avversari principali sono Benjamin Kigen e Chala Beyo, secondo e terzo al Golden Gala 2018, Amos Kirui, campione del mondo under 20 a Bydgoszcz 2016 e atleta accreditato di un personale di 8’08”37 stabilito in occasione del quarto posto al Golden Gala 2017, e l’ugandese di stanza in Italia Albert Chemutai, quarto ai Mondiali Under 20 di Tampere 2018. In chiave europea da segnalare lo spagnolo Fernando Carro, secondo agli Europei di Berlino davanti a Chiappinelli e l’azzurro di origini tunisine Osama Zoghlami, bronzo agli Europei Under 23 nel 2015.

Getto del peso maschile: sei atleti con un personale oltre i 22 metri

Non ci sarà l’annunciato campione olimpico Ryan Crouser ma la gara è comunque di alto livello con sei atleti in grado di superare la magica barriera dei 22 metri.

Potrebbe essere in pericolo il record del meeting detenuto dal tedesco Ulf Timmermann e dallo statunitense Christian Cantwell, che hanno realizzato la stessa misura di 21.67m rispettivamente nel 1987 e nel 2010.

Il cast è guidato dallo statunitense Darrell Hill, vincitore del titolo della Diamond League a Bruxelles nel 2017 con la misura di 22.44m e secondo nell’edizione 2018 a Zurigo con 22.40m. Gli altri protagonisti sono il polacco Michal Haratyk, campione europeo outdoor a Berlino 2018 e indoor a Glasgow 2019, il brasiliano Darlan Romani, vincitore alla Continental Cup di Ostrava 2018 con 21.89m, il due volte oro mondiale 2011 e 2013 David Storl, il campione europeo indoor di Belgrado 2017 Konrad Bukowiecki, il campione del mondo di Pechino 2015 Joe Kovacs e il ceco Tomas Stanek, bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 e agli Europei di Berlino 2018, il canadese Tom Nedow (21.18 di personale) e lo statunitense Curtis Jensen (21.63m di personale).

Per il ventiduenne fiorentino Leonardo Fabbri il Golden Gala sarà una grande opportunità di fare esperienza con i migliori specialisti del mondo. Lo scorso Febbraio Fabbri è diventato il terzo lanciatore italiano della storia al coperto in occasione del titolo italiano indoor assoluto vinto ad Ancona con il nuovo record italiano under 23 di 20.69m. Nella storia delle gare indoor al coperto soltanto Alessandro Andrei e Paolo Dal Soglio hanno fatto meglio di Fabbri. La stagione outdoor è iniziata molto bene con il record italiano under 23 portato a 20.45m sotto la pioggia al meeting di Castiglione della Pescaia. L’ultimo lanciatore italiano a lanciare più lontano fu proprio il suo allenatore Paolo Dal Soglio nel 2002 con 20.86m. “The Fabbrino”, come il pesista toscano ama chiamarsi sul suo account twitter, si è confermato con il secondo posto con 20.26m al meeting di Savona alle spalle del sudafricano Orazio Cremona.

Leonardo Fabbri:

E’ la mia prima volta a Roma, ma non vorrei che restasse una partecipazione anonima rispetto a tutti i campioni che ho visto nella entry list. Sono cresciuto di gara in gara. Ho una media di lanci abbastanza alta, ma non basta ancora a livello internazionale. Andrò per fare esperienza ma cercherò di raggiungere lo standard per i Mondiali di Doha di 20.70m che ho sfiorato nelle gare indoor

Lancio del giavellotto femminile: sfida da finale iridata con Lyu, Hussong, Ogrodnikova e Spotakova al rientro dopo la maternità

Il tema più interessante è il ritorno alle gare in Diamond League della Barbora Spotakova dopo la seconda maternità. La fuoriclasse ceca ha vinto due titoli olimpici a Pechino 2008 e a Londra 2012, due ori mondiali a distanza di dieci anni a Osaka 2007 e a Londra 2017, l’oro europeo a Zurigo 2014 e tre successi nella Diamond League nel 2014, 2016 e 2017. Roma sarà la seconda gara stagionale dopo un lancio da 63.85m a fine Maggio. Spotakova ha vinto tre volte allo Stadio Olimpico e detiene il record del Golden Gala e la migliore prestazione di sempre su suolo italiano con il 68.66m realizzato nel 2010.

Per Spotakova non sarà una gara facile perché il cast propone un cast degno di una finale mondiale. Nella starting list sono presenti le prime due degli ultimi Europei di Berlino, la campionessa europea Christin Hussong della Germania e medaglia d’argento Nikola Ogrodnikova della Repubblica Ceca, che ha da poco stabilito la migliore prestazione europea dell’anno con 67.40m nel meeting tedesco di Offenburg, la bielorussa Tatsiana Khaladovich, campionessa europea ad Amsterdam 2016 e vincitrice alla Coppa Europa di lanci invernali di Samorin con 65.89m e le cinesi Liu Shiying e Lyu Huihui, argento e bronzo ai Mondiali di Londra. Lyu Huihui detiene la migliore prestazione mondiale dell’anno e il record asiatico con il lancio da 67.72m a Huangshi lo scorso 13 Aprile e ha vinto la prima gara stagionale di Diamond League a Shanghai con 66.89m e i Campionati asiatici di Doha con 65.83m. A livello italiano sarà da seguire Sara Jemai, campionessa italiana a Pescara nel Settembre 2018.