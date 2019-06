Il pilota inglese non intende ritirarsi a breve, c'è tempo per un suo approdo in Ferrari. Anche Vettel nega un ritiro nell'immediato.

1 condivisione

di Matteo Bellan - 04/06/2019 10:19 | aggiornato 04/06/2019 10:23

Il campionato 2019 di Formula 1 è ancora in corso e mancano tante gare, ma già ci sono ragionamenti sul futuro. Tra i temi che creano maggiore discussione c'è sicuramente il mercato piloti, dato che nel 2020 tanti contratti andranno in scadenza e c'è chi fantastica su cosa potrà accadere.

Una delle ipotesi più gettonate riguarda senza dubbio il possibile passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Il cinque volte campione del mondo potrebbe avere voglia di cercare una nuova sfida dopo tanti anni in Mercedes. E quale sfida sarebbe più affascinante di quella ferrarista? La scuderia di Maranello è la più vincente della storia della Formula 1 e tutti i piloti sognano di vincere con essa.

Trionfare anche con la tuta rossa lo consacrerebbe ulteriormente come leggenda di questo sport. Hamilton è a due titoli di distanza dal recordman Michael Schumacher, il quale è divenuto un campione leggendario proprio vincendo in Ferrari. Anche il fenomenale driver inglese potrebbe valutare di approdare nel team italiano in futuro.

Sebastian Vettel e Lewis Hamilton non pensano al ritiro. Si scambieranno le monoposto dal 2021?

Formula 1, Hamilton e Vettel smentiscono ritiri a breve termine

Nel corso del programma di David Letterman per Netflix, "My Next Guest Needs no Introduction", Lewis è intervenuto per spiegare che nelle sue intenzioni non c'è affatto quella di ritirarsi dalla Formula 1 a breve. Anzi, intende continuare a correre ancora per diverse stagioni. L'intervista risale a prima dell'inizio della stagione 2019, ma è stata diffusa solamente in questi giorni.

Schumacher si ritirò quando aveva 38 anni - spiega -, o ne ho 33 (oggi 34, ndr) e nella mia mente posso senza dubbio fare altri 5 anni. Sono assolutamente determinato a vincere. Ho questa opportunità, potrei facilmente mollare proprio adesso, ma sento che la sprecherei se non continuassi a migliorare, crescere e spingere.

Hamilton desidera proseguire la propria carriera da pilota di F1, sicuramente sogna di diventare il più vincente di sempre. Gli mancano due titoli e quattordici vittorie di gara per eguagliare Schumacher. Correndo fino a 38 anni, può anche superare il tedesco. E a proposito di tedeschi, anche attorno a Sebastian Vettel erano circolate voci inerenti un possibile ritiro. Ma non l'anno prossimo, già al termine del 2019. Un'ipotesi assolutamente smentita dal diretto interessato.

Non ho intenzione di fermarmi - ha dichiarato ad Auto Bild -. Mi diverto ancora molto in Formula 1 e ho ancora qualcosa da fare in Ferrari.

Chissà se nel 2021 Vettel e Hamilton saranno destinati a scambiarsi monoposto. Alla Ferrari un campione come Lewis fa sicuramente gola. E alla Mercedes non dispiacerebbe avere un driver tedesco forte col quale cercare di vincere, come avvenuto già con Nico Rosberg nel 2016. Ovviamente adesso è presto per certe ipotesi, ma ne risentiremo parlare tra non molto.