Il portoghese ha studiato il profilo del tecnico del Chelsea e ha approvato la scelta del presidente Andrea Agnelli e del direttore sportivo Fabio Paratici.

di Franco Borghese - 04/06/2019 10:59 | aggiornato 04/06/2019 11:04

Bene ma non benissimo. Che per lui è un mezzo fallimento. Al suo primo anno in Italia, Cristiano Ronaldo poteva fare di più. Non è andato male, ma 21 gol in 31 partite di campionato non lasciano di certo a bocca aperta. In campionato non aveva una media peggiore dal 2008-09. Significativo. Nella classifica cannonieri è arrivato quarto dietro a Quagliarella, Zapata e Piatek. Impensabile a inizio stagione. Per questo ora CR7 vuole far vedere di cosa sia capace. Vuole sbalordire tutti, anche in Italia, anche alla Juventus.

L'anno prossimo proverà a vincere la classifica cannonieri. Quest'anno non è riuscito a confermarsi sui suoi livelli e ha buttato la possibilità di vincere il sesto Pallone d'Oro. Già a metà aprile, quando la Juventus è stata eliminata in Champions League dall'Ajax, Ronaldo era estromesso dalla corsa. Facile intuire non gli abbia fatto molto piacere. Soprattutto perché non è abituato.

Nella prossima stagione però la Juventus cambierà volto. Anzi, volti. Sul calciomercato ci sarà un grande via-vai, a partire dalla panchina. Max Allegri ha già svuotato il proprio armadietto lasciandolo libero per il suo sostituto che, con ogni probabilità, sarà Maurizio Sarri. In passato non è stato un grande giocatore come Zidane, e da allenatore non si avvicina nemmeno (per il momento) ai titoli conquistati da Mourinho e Ancelotti, eppure a Ronaldo la soluzione individuata da Agnelli e Paratici piace.

Cristiano Ronaldo ha approvato la scelta della Juventus di prendere Sarri

Juventus, la reazione di Cristiano Ronaldo alla notizia dell'arrivo di Sarri

Ronaldo si è studiato il profilo di Sarri e si è convinto che sia l'uomo giusto per lui. Il tecnico toscano fa giocar bene le proprie squadre e i giocatori si divertono, per Cristiano però il discorso è anche personale: il portoghese sa infatti che con Sarri sono le punte ad esaltarsi più di tutti. Con lui Gonzalo Higuain ha segnato 36 gol in un unico campionato, facendo registrare il record di sempre del campionato italiano. Anche Dries Mertens con Sarri ha dato il meglio di sé, arrivando a segnare ben 28 gol, lui che al massimo in carriera aveva segnato 21 gol in campionato (in Olanda con il PSV).

Cristiano Ronaldo si è quindi convinto che con Sarri potrebbe rendere e segnare di più. Meglio lui di un allenatore difensivista. Per questo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, il portoghese avrebbe reagito in maniera particolarmente positiva alla notizia dell'arrivo del tecnico toscano alla Juventus. D'altronde CR7 ha voglia di riscattare una stagione nella quale ha fatto bene, ma non benissimo. Che per lui è già un mezzo fallimento.