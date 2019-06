I candidati al ruolo di prossimo allenatore della Roma sono De Zerbi e Fonseca, ma spunta un retroscena: è stato fatto un tentativo anche per il tecnico dell'Ajax.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/06/2019 11:52 | aggiornato 04/06/2019 11:58

Renato De Zerbi o Paulo Fonseca: uno tra loro due sarà il prossimo allenatore della Roma. Il primo ha un contratto col Sassuolo fino al 2020, ma per i giallorossi si libererebbe in pochissimo tempo. Il secondo è invece legato allo Shakhtar per un altro anno.

Oggi però è spuntato un retroscena raccontato da Sky Sport. Il club di James Pallotta ha fatto un tentativo per un altro allenatore, vale a dire Erik ten Hag, capace nella stagione appena terminata di guidare l'Ajax alla vittoria dell'Eredivisie e a un secondo dalla finale di Champions League.

Peccato che l'Ajax non si sia neanche messo seduto ad ascoltare la Roma ma abbia immediatamente alzato un muro. Insomma, Erik ten Hag è intoccabile. E intanto per la panchina dei capitolini sono sfumati anche Giampaolo, destinato al Milan, e Mihajlovic, per cui ha pesato il passato alla Lazio.