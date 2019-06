Incontro decisivo a Madrid tra la dirigenza giallorossa e l'allenatore portoghese: intesa per un contratto fino al 2022. Adesso gli agenti del tecnico parleranno con lo Shakhtar.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/06/2019 21:38 | aggiornato 04/06/2019 21:43

Ci siamo, la Roma sta per accogliere il suo nuovo allenatore: è a un passo l'arrivo di Paulo Fonseca, 46enne allenatore portoghese legato allo Shakhtar Donetsk fino al 2020. Nella giornata odierna - racconta Sky Sport - è andato in scena a Madrid un incontro tra la dirigenza giallorossa e l'allenatore, al termine del quale è stata trovata l'intesa per un contratto triennale, ovvero fino al 2022.

Adesso la palla passa agli agenti di Fonseca, che parleranno con lo Shakhtar per far valere un gentlemen agreement e ottenere il via libera senza il pagamento della clausola di 5 milioni di euro. La strada è tutta in discesa, non dovrebbero esserci intoppi da qui alla firma.

Ma intanto la Roma tiene sempre vivi i contatti con l'allenatore del Sassuolo Renato De Zerbi, che a breve incontrerà il patron Squinzi e l'amministratore delegato Carnevali per discutere di progetti futuri. L'ex Benevento sarebbe ben lieto di restare sulla panchina neroverde a patto di avere a disposizione una squadra più forte rispetto a quella della scorsa stagione. Ovviamente la chiamata dei giallorossi rimetterebbe tutto in discussione.