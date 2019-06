Il belga, che ha ufficializzato il suo addio al Chelsea dopo la finale di Europa League, a breve volerà nella capitale spagnola. Affare da 120 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 04/06/2019 10:08 | aggiornato 04/06/2019 10:13

Il matrimonio tra il Real Madrid ed Eden Hazard s'ha da fare. Sarà il campione belga il primo acquisto estivo delle Merengues in vista di quella che Florentino Perez ha presentato come una vera e propria rivoluzione di mercato. Il numero uno del club, indispettito dall'ultima deludente stagione, ha annunciato da tempo che in estate è pronto a investire fino a 500 milioni di euro per portare nella capitale spagnola nuovi fenomeni, con l'obiettivo di far sì che il progetto madridista possa tornare vincente nel minor tempo possibile.

Tornare competitivi e farlo velocemente si può, basta rastrellare il meglio offerto dal panorama mondiale. Hazard rientra perfettamente in questa categoria: a 28 anni, per l'esterno offensivo del Chelsea è arrivato il momento di rimettersi in discussione da qualche altra parte, visto che - dopo 7 anni anni passati a Stamford Bridge - la voglia di affrontare una nuova e difficile sfida sembra essere veramente tanta. E, in tal senso, andare al Real Madrid rappresenta la soluzione migliore: piazza top, stipendio da nababbo ma anche tante pressioni, con le quali il giocatore a oggi si è solo marginalmente confrontato a Londra.

Già, perché se il pubblico inglese ultimamente ha dimostrato di avere un po' di puzza sotto al naso, figuriamoci cosa dev'essere disegnare calcio al Santiago Bernabeu, dove ti chiedono di vincere giocando bene e, possibilmente, facendo la differenza. Ovviamente Hazard sembrerebbe finalmente pronto a fare questo deciso salto di qualità, lo stesso che nel 2012 lo convinse a lasciare Lille - dove aveva appena vinto la Ligue 1 con il Lille di Rudi Garcia - per accettare il trasferimento in Premier League.

L'annuncio del passaggio di Hazard al Real Madrid dovrebbe arrivare nelle prossime ore, al massimo entro la fine di questa settimana. I rappresentanti del giocatore sono a Londra per trattare gli ultimi dettagli con la dirigenza dei Blues, che ultimamente aveva fatto davvero di tutto per cercare di convincere il giocatore a non abbandonare Stamford Bridge. Vista la delicata situazione legata al mercato, dove il Chelsea non potrà operare in entrata, tenere il belga avrebbe significato se non altro non indebolirsi troppo e poter sfruttare ancora un fenomeno da 110 gol in 352 partite complessive.

Invece l'affare si concluderà per una cifra record: i tabloid inglesi parlano di circa 120 milioni di euro, un record per la storia del Real Madrid che, a breve, potrà iscrivere a bilancio la spesa più onerosa della propria storia battendo gli storici 94 milioni spesi per Cristiano Ronaldo e i 100 messi sul piatto ai tempi di Gareth Bale. Cento erano anche i milioni offerti inizialmente per il talento di La Louviere, con il Chelsea che partiva da una base di 130: le parti però dovrebbero venirsi incontro, dato che il calciatore ha più volte espresso il concetto di voler cambiare aria.

L'ultima in ordine cronologico è arrivata nell'immediato postpartita della finale di Europa League, che i Blues hanno vinto in maniera larga e convincente contro l'Arsenal, grazie anche a una doppietta dell'inarrestabile Eden. Ora però è il momento di salutarsi: Hazard si unirà al Real Madrid dei fenomeni, che dopo tre anni di quasi austerity ha deciso di tornare a fare razzie spendendo grandi capitali. Dopo il belga arriveranno sicuramente un terzino sinistro (il nome più gettonato è quello di Ferland Mendy del Lione) e una punta, con Luka Jovic pista sempre calda. Ma la stella delle nuove Merengues sarà proprio Hazard, intenzionato a vincere e convincere, magari per mettere finalmente le mani su quel Pallone d'Oro diventato ormai quasi un'ossessione.