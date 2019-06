Roma, tentativo per ten Hag: secco "no" dell'Ajax

Jovic è stato il protagonista assoluto della stagione dell'Eintracht con cui ha segnato 27 gol in 46 presenze fra campionato tedesco ed Europa League (di cui è stato miglior marcatore dietro a Giroud con 10 reti). Su di lui c'era l'interesse delle più grandi squadre del vecchio continente ma il Real Madrid l'ha spuntata assicurandosi quello che in casa dei Blancos si augurano possa essere il nuovo centravanti titolare.

Luka è una grave perdita, la sua intensità e capacità realizzativa sono state viste da tutta l'europa e negli ultimi 2 ani ci ha aiutato tantissimo. Per il club questa è una cessione importante dal punto di vista economico, auguriamo a Jovic il meglio per il suo futuro: ha le qualità per fare una grande carriera e siamo orgogliosi che abbia passato queste stagioni nella nostra squadra.

