In ottica futura i nerazzurri intendono assicurarsi Agoumé, per molti il nuovo Pogba, mentre per l'immediato stringono per Dzeko e Barella. Ninja in bilico, Conte vuole che torni quello visto a Roma o ne avallerà la cessione.

di Simone Cola - 04/06/2019 15:06 | aggiornato 04/06/2019 15:10

In attesa della riapertura ufficiale del calciomercato fissata a luglio l'Inter lavora per non farsi trovare impreparata e sarebbe pronta a stringere per due rinforzi di spessore già nei prossimi giorni: si tratta di Nicolò Barella e Edin Dzeko, giocatori che Antonio Conte considera fondamentali per il suo metodo di gioco e con cui esistono trattative già molto ben avviate tra i nerazzurri e i rispettivi club di appartenenza, Cagliari e Roma.

Edin Dzeko sarebbe davvero a un passo: il giocatore è sotto contratto fino al 2020 con la Roma e ha rifiutato l'offerta di rinnovo, trovando invece l'accordo con l'Inter per un biennale con opzione sul terzo anno. I giallorossi sono disposti a rinunciare al centravanti bosniaco per circa 10 milioni di euro, cifra ritenuta adeguata dai nerazzurri che potrebbero così concludere il primo colpo di un calciomercato che dalla Capitale potrebbe vedere arrivare a Milano anche un altro giocatore di esperienza e spessore internazionale, Aleksandar Kolarov.

Il terzino serbo, 33 anni, piace a Conte che avrebbe dato anche il via libera all'operazione che potrebbe portare Nicolò Barella in nerazzurro: con il Cagliari, che valuta il suo gioiello sui 50 milioni di euro, l'incontro è fissato in settimana, mentre in agenda gli uomini-mercato dell'Inter metteranno anche un appuntamento con il Sochaux per parlare del 17enne Lucien Agoumé, definito in Francia "il nuovo Pogba" e che avrebbe già un accordo per trasferirsi a Milano.

Nicolò Barella piace molto all'Inter, che invece riflette sul futuro di Nainggolan: il Ninja resterà o sarà ceduto?

Agoumé è un centrocampista giovane ma già con grandi qualità fisiche, tecniche e caratteriali e con un margine di crescita che viene ritenuto molto importante: messosi in luce nel Sochaux, ha colpito per l'autorevolezza con cui si muove in campo, degna di un giocatore ben più esperto, e diventerebbe un investimento per il futuro, un talento da sviluppare con calma che però già da questa stagione potrebbe cominciare a frequentare la prima squadra.

Il ragazzo avrebbe già raggiunto un accordo con l'Inter e vorrebbe soltanto i nerazzurri, che tuttavia devono ancora parlarne con il Sochaux e fissare un prezzo. Che invece è ben noto nella trattativa che riguarda Barella: il Cagliari vuole 50 milioni, il club di Zhang potrebbe arrivarci inserendo qualche contropartita tecnica. Ausilio e Marotta sono al lavoro anche per il difficile ma non impossibile scambio Icardi-Dybala con la Juventus e riflettono sul futuro di Radja Nainggolan.

Colpo principale dello scorso calciomercato, il belga non ha ripetuto a Milano le prestazioni che lo avevano reso il miglior centrocampista della Serie A pur avendo dalla sua il mentore Luciano Spalletti. L'ex tecnico nerazzurro stravedeva per il Ninja, che piace anche al successore Antonio Conte: più volte il nuovo allenatore lo aveva chiesto quando allenava la Juventus e il Chelsea, tuttavia l'ultimo anno giocato in tono minore dal centrocampista potrebbe avergli fatto cambiare idea. Nainggolan è in bilico, resterà se dimostrerà di poter tornare quello dei tempi di Roma oppure potrebbe anche finire con l'essere ceduto.