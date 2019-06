L'attaccante colombiano sogna di tornare in Campania, il presidente Percassi è pronto a trattare. Nell'operazione potrebbe esser inserito anche Roberto Inglese.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 04/06/2019 06:49 | aggiornato 04/06/2019 07:54

Una grande, grandissima stagione. Non solo dal punto di vista personale. Duvan Zapata si è caricato l'Atalanta sulle spalle. D'altronde ce le ha larghe. L'ha portata con forza e prepotenza al terzo posto in Serie A e per la prima volta nella storia alla fase a gironi della Champions League. Un risultato incredibile, insperato, che certifica la crescita dell'attaccante colombiano, arrivato in Italia nel 2013 (a 22 anni). Lo prese il Napoli, chiudendo l'affare di calciomercato con l'Estudiantes per 7,5 milioni. Poi le esperienze con Udinese e Sampdoria prima della grande consacrazione a Bergamo.

Ora Zapata può tornare a Napoli. Il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, è stato chiaro nei giorni scorsi: si cerca un grande attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di mister Carlo Ancelotti. Trovare un bomber di alto livello che conosca già la Serie A e il Napoli non è facile. Per questo Zapata sarebbe l'affare di calciomercato ideale.

In questa stagione Zapata ha collezionato 28 gol in 48 partite totali. Dallo scorso autunno ha segnato senza sosta, ha fatto il definitivo salto di qualità. Nelle ultime 11 giornate di campionato, quando i punti pesavano di più, ha segnato 7 gol. L'ultimo alla 38esima di Serie A contro il Sassuolo, quando le gambe dei compagni tremavano e la Champions, subito lo 0-1 dai neroverdi, stava per sfumare.

Duvan Zapata, obiettivo di calciomercato del Napoli

Calciomercato, il Napoli vuole riprendere Zapata

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Napoli e Atalanta si incontreranno a breve per discutere dell'affare. L'idea dei bergamaschi è quella di inserire Roberto Inglese nella trattativa di calciomercato. Inoltre ai bergamaschi andrebbe un conguaglio economico. Se ne parlerà, si cercherà una soluzione, anche perché Zapata sogna di tornare a Napoli da trionfatore.

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha rilasciato una breve intervista a riguardo a Bergamo TV, confermando l'intenzione di provare a intavolare la trattativa con il Napoli:

Valutiamo. Parleremo con il mister, se ci sono valide alternative si può ancora ragionare. Ma sono tutte ipotesi, siamo agli inizi.

Non c'è fretta, anche perché l'Atalanta economicamente è solida come non lo è mai stata e non ha di certo necessità di fare cassa. Se Zapata dovesse partire lo farà solo dopo che il club avrà individuato il sostituto ideale (che, come detto, potrebbe essere Inglese) e avrà deciso come reinvestire i soldi. Il club ha sì raggiunto un obiettivo storico con la Champions, ma Percassi non ha intenzione di mollare. Vuole crescere ancora. Per vivere un'altra grande, grandissima stagione.