I Red Devils hanno puntato il senegalese, ma De Laurentiis ha già fatto sapere di non voler fare sconti: per liberarlo vuole il pagamento della clausola da 150 milioni.

di Francesco Maria Bizzarri - 04/06/2019 11:27 | aggiornato 04/06/2019 15:32

Dall’Inghilterra ci provano, a Napoli alzano il muro. Il Manchester United è partito alla caccia di Kalidou Koulibaly. Parliamo dell’ennesima squadra sulle tracce del difensore dopo il Real Madrid, il PSG, la Juventus e qualche altra big europea. I Red Devils sono pronti a fare sul serio: sul piatto vogliono mettere 95 milioni di euro. Una cifra altissima, ma lontana dalla richiesta di patron De Laurentiis.

Il numero uno azzurro ne chiede 150, quelli previsti dalla clausola. Non un euro di meno. E si prepara a difendersi ancora, perché il senegalese è tra i migliori al mondo e cederlo vuol dire una sola cosa: indebolirsi.

Nessun affare di calciomercato all’orizzonte, Koulibaly rimane a Napoli. Incedibile a meno che non arrivino 150 milioni, il Manchester United è avvisato così come le altre squadre interessate. Il primo no ufficiale è già arrivato, ne seguiranno altri.

Scadenza di contratto nel 2023 e clausola da 150 milioni di euro. Kalidou Koulibaly è un giocatore del Napoli e lo sarà ancora per molto tempo. All’ombra del Vesuvio non hanno nessuna intenzione di privarsi del loro gioiello. Nemmeno davanti ad una signora offerta dall’Inghilterra. Secondo il Corriere dello Sport, il Manchester United sarebbe pronto ad investire 95 milioni di euro. Cifra monstre per assicurarsi uno dei migliori difensori e fare concorrenza a City e Liverpool nella corsa alla Premier League. E sai che sfida con Virgil van Dijk, che dopo la conquista della Champions League è diventato, a detta di tanti, il difensore più forte al mondo. I Red Devils hanno voglia di rinforzarsi in questa sessione di calciomercato, ma niente da fare, niente sconti. Dovranno guardare altrove.

Napoli, De Laurentiis non cede Koulibaly: o clausola o niente sconti

Ci aveva già provato il Real Madrid qualche settimana fa con un’offerta di poco inferiore a quella targata Red Devils. De Laurentiis però non accetta proposte lontane dal pagamento della clausola. La soglia è quella. E siamo solo all’inizio del calciomercato: al Napoli arriveranno sicuramente altre offerte, i corteggiamenti per un giocatore così forte sono sempre nell’aria. Ma Carlo Ancelotti dorme sonni tranquilli, la società farà di tutto per trattenerlo.