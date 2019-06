Gli Azzurri guardano alla capitale spagnola per individuare i tasselli ideali in vista della prossima stagione. Spicca il nome di Ceballos, ai margini delle Merengues.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 04/06/2019 10:45 | aggiornato 04/06/2019 10:49

L'arrivo di Carlo Ancelotti a Napoli ha rafforzato linea diretta di mercato con la Spagna. La scorsa estate è sbarcato al San Paolo Fabian Ruiz, centrocampista prelevato dal Betis rivelatosi poi uno dei migliori giocatori per rendimento di tutta la Serie A 2018/19, un elemento di spessore assoluto che - nonostante la giovane età - si è mosso nella mediana azzurra con la personalità di un veterano, mettendoci pochissimo per convincere il tecnico a regalargli definitivamente una maglia da titolare.

La prossima sessione di calciomercato potrebbe invece essere quella che consolida questo legame cominciato ai tempi di Rafa Benitez, quando l'allora allenatore del club convinse De Laurentiis a portare in Italia pezzi da novanta come Callejon, Albiol e Higuain. Secondo le indiscrezioni trapelate su La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino ben tre giocatori del Real Madrid, tutti esuberi che sotto la nuova gestione targata Zidane sarebbero destinati a non trovare spazio. Il primo è Dani Ceballos, un profilo che ad Ancelotti piace molto da tempo immemore: il centrocampista cresciuto nel Betis è approdato alle Merengues nel 2017 per quasi 17 milioni di euro, ma all'interno della squadra ha sempre avuto un ruolo da comprimario.

Così, anche su suggerimento del proprio agente, il talento andaluso si sarebbe convinto a cambiare aria magari, perché no, raggiungendo proprio uno degli allenatori che più lo stima, il quale gli ridarebbe finalmente importanza e minuti per esprimere al meglio quelle qualità al momento soffocate in un contesto mai veramente intenzionato a valorizzarlo. Classe 1996, Ceballos ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è un centrocampista che agli Azzurri farebbe molto comodo, visto che può giostrare in zona centrale o da interno sinistro, fornendo parecchie soluzioni tattiche ed entrando così a far parte di un progetto improntato principalmente sulla multipla funzionalità degli interpreti.

Potrebbe essere Theo Hernandez il prossimo terzino sinistro del Napoli: il fratello del più celebre Lucas rientrerebbe all'interno di una trattativa col Real Madrid che comprende anche Ceballos e Llorente

Napoli, asse col Real Madrid per tre giocatori: servono 50 milioni di euro

In attesa di capire se e quanto siano reali le possibilità di mettere le mani su Pablo Fornals e James Rodriguez, altri due calciatori legati strettamente alla penisola iberica, con il Real Madrid si parlerà anche di altri due elementi in grado di portare qualità e quantità alla squadra allenata da Ancelotti. Il primo è Marcos Llorente, figlio del grande Paco e uno dei ragazzi più interessanti prodotti recentemente dalla Casa Blanca. Dopo essersi sgrezzato nel Castilla e aver passato un anno in prestito all'Alaves, Llorente è tornato a casa per diventare l'alternativa di Casemiro, ma in realtà nessun tecnico passato su quella panchina lo ha mai particolarmente apprezzato.

Mediano abile principalmente in fase di non possesso, porterebbe in dote una grossa dose di quantità e muscoli per un reparto abbastanza leggero, oltre a una duttilità che gli permette di giocare eventualmente anche da difensore centrale. Theo Hernandez invece rappresenta nell'immaginario collettivo il backup di Ghoulam e di Mario Rui, probabile partente: classe 1997, è il fratello minore di Lucas, laterale mancino dell'Atletico Madrid di recente passato al Bayern Monaco per una cifra record. Quest'anno ha giocato in prestito alla Real Sociedad, dove ha trovato una discreta continuità, ma a Madrid sarebbe chiuso nel ruolo da Marcelo e dall'emergente Reguilon.

Florentino Perez avrebbe chiesto 50 milioni di euro per impacchettarli tutti e tre, una cifra che gli permetterebbe di fare fondo in vista di quella che sarà una campagna acquisti parecchio onerosa, di quelle che vedrà il Real Madrid tornare protagonista in maniera prepotente. L'alternativa potrebbe essere rappresentata dall'inserimento nell'operazione di Kalidou Koulibaly, difensore centrale che in Spagna seguono da molto tempo, ma De Laurentiis - qualora dovesse cederlo - sarebbe più intenzionato a monetizzarlo a parte, vista l'asta che potrebbe facilmente scatenare coinvolgendo tutte le big d'Europa.