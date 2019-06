Starà al nuovo tecnico stabilire se il portoghese, di ritorno dal prestito al Siviglia, verrà rilanciato nell'attacco rossonero. In caso di parere negativo possibile scambio con Schick della Roma.

Partita benissimo, con gol e buone prestazioni, l'avventura in prestito al Siviglia di André Silva, talento portoghese acquistato dal Milan nell'estate del 2017 per 38 milioni di euro, non si è conclusa nel modo sperato dai rossoneri: il club spagnolo, che ha riabbracciato Monchi come ds e ha appena annunciato come nuovo tecnico l'ex ct della Spagna Julen Lopetegui, non eserciterà il diritto di riscatto stabilito a suo tempo per il giocatore, che tornerà così a Milano.

Quale sarà il suo futuro ancora non è noto: analizzando la situazione relativa all'attacco che il Milan potrebbe mettere a disposizione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, ormai a un passo, Tuttosport ha avanzato l'ipotesi che il nuovo allenatore rossonero potrebbe anche decidere di concedere una nuova chance a André Silva, talento di appena 23 anni a cui certo non manca il potenziale per esplodere.

Nel classico 4-3-1-2 utilizzato dall'ex allenatore della Sampdoria il portoghese in cerca di rilancio potrebbe piazzarsi in appoggio a Piatek, che a differenza sua è un vero e proprio centravanti d'area, e mettersi al suo servizio, con Patrick Cutrone che per qualità e caratteristiche potrebbe rappresentare un'alternativa valida per entrambi. Alle spalle del duo d'attacco si piazzerà sicuramente il brasiliano Lucas Paquetà, su cui il Milan continua a puntare moltissimo.

Patrik Schick è stato lanciato in Serie A da Marco Giamapolo, con cui potrebbe ritrovarsi al Milan.

L'ultima parola spetterà al tecnico, che potrebbe essere stimolato dall'idea di rilanciare un ragazzo che in passato ha fatto intravedere grandi margini di miglioramento e che comunque rappresenta un patrimonio per una squadra che nella prossima stagione sarà gravata economicamente anche dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Non è comunque da escludere l'ipotesi che Giampaolo non veda André Silva come un potenziale titolare nella sua formazione ideale: ecco che a quel punto, dando per scontato che dopo una stagione da 11 gol in 40 gare nessun club verserà la cifra che il Milan intende chiedere per recuperare dell'investimento fatto a suo tempo, potrebbe prendere corpo l'ipotesi di uno scambio con la Roma. I giallorossi si trovano infatti in una situazione simile con Patrick Schick, talento acquistato a peso d'oro dalla Sampdoria e mai esploso. In Serie A il ceco fu lanciato proprio da Giampaolo, e l'idea che ritrovare il vecchio mister potrebbe rilanciarne le azioni non è pellegrina.

In ogni caso al momento attuale il Milan sembra coperto per quel che riguarda il settore offensivo: oltre a Krysztof Piatek, che ormai rappresenta una certezza, i rossoneri potranno contare sul versatile Borini e soprattutto su un Patrick Cutrone ansioso di giocarsi le sue chance con il nuovo allenatore, sovvertendo le gerarchie che nell'ultima stagione lo hanno spesso relegato in panchina. Per questo motivo avrebbe rifiutato l'interessamento del Torino, deciso a sfondare nel club in cui è cresciuto e con cui si è affermato nel calcio che conta.