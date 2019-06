Il Manchester City ha comunicato all'Atletico Madrid l'intenzione di versare i 70 milioni necessari per attivare la clausola rescissoria di Rodri, che ha preso tempo per decidere.

04/06/2019

Dopo l'addio certo di Godin e quello annunciato di Griezmann, sull'Atletico Madrid si addensano nuove nubi provenienti dal fronte calciomercato. Il Manchester City infatti è pronto a pagare la clausola di Rodri e portare il centrocampista in Premier League. La svolta è arrivata nelle scorse ore, con i Citizens che hanno rotto gli indugi e comunicato al presidente Cerezo l'intenzione di versare i 70 milioni necessari per attivare la clausola rescissoria.

Tutto fatto? Ancora no. Il giocatore infatti ha chiesto qualche giorno per decidere il suo futuro. La prospettiva di arrivare nel campionato più competitivo del mondo, la Premier, lo alletta. Ma Rodri, nato e cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico, è molto legato ai Colchoneros.

Per questo ha deciso di non dire subito sì, ma prendersi un po' di tempo per riflettere e valutare tutti i pro e i contro di un eventuale trasferimento. Rodri, all'anagrafe Rodrigo Hernandez, è rientrato all'Atletico l'estate scorsa dopo la parentesi al Villarreal. Simeone lo aveva rivoluto alla base nella sessione di mercato di luglio e per esaudire la richiesta del tecnico il club ha versato 25 milioni di euro nelle casse del Submarino Amarillo.

Le qualità di Rodri si erano già potute notare con il Villarreal, ma è in questa stagione che il grande calcio si è accorto di un centrocampista tra i più intelligenti e completi al mondo. Il ragazzo, classe '96, è molto simile per caratteristiche a Sergio Busquets con cui condivide la capacità di gestire la palla in spazi stretti e quella di smistarla poi con precisione attestata dai numeri. I dati forniti dalla Liga dicono che il 90% dei suoi passaggi è andato a buon fine.

Curioso che da ragazzino Rodri fosse stato inizialmente scartato dal settore giovanile dell'Atletico a causa del suo fisico troppo esile. Oggi Rodrigo Hernandez è uno dei centrocampisti meglio strutturati d'Europa con i suoi 191 cm d'altezza e una massa che lo rende una colonna del centrocampo.

In lui Guardiola ha visto il tassello perfetto per completare e ringiovanire la mediana del Manchester City. Per questo ha deciso di rompere gli indugi e iniziare col botto il suo calciomercato. Ora c'è da attendere la risposta di Rodri. Iniziare una nuova avventura in Premier? O continuare con il club che lo ha ripreso e lanciato sui grandi palcoscenici d'Europa? Simeone sta facendo di tutto per convincerlo a rimanere a Madrid. Ma il richiamo del campionato più affascinante del mondo, di un allenatore come Guardiola, potrebbe essere decisivo...