La Juventus avrebbe già la disponibilità del giocatore al rientro a Torino, ma manca l'accordo con il Manchester United.

di Marco Ercole - 04/06/2019 06:53 | aggiornato 04/06/2019 06:57

C'era già stato un approccio per Milinkovic, ora se n'è aggiunto un altro per Pogba. Per affondare il colpo, però, c'è ancora da aspettare. Le attenzioni di calciomercato della Juventus, per forza di cose, in questo momento sono tutte concentrate su chi sarà il nuovo allenatore che possa raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri. Tutti gli indizi sembrano portare verso Maurizio Sarri, in uscita dal Chelsea dopo la vittoria dell'Europa League, ma la suggestione rappresentata da Pep Guardiola continua a manifestarsi ciclicamente, nonostante le reiterate smentite arrivate da ogni dove.

A prescindere da chi sarà il prossimo tecnico dei bianconeri, però, la dirigenza si sta portando avanti per mettersi nelle condizioni di presentargli varie alternative e strade di calciomercato da perseguire al momento del suo arrivo.

Non è un caso che già la settimana scorsa Paratici abbia ottenuto un'intesa di massima con Sergej Milinkovic della Lazio, lasciandosi così la possibilità di partire da una buona base nel momento in cui l'allenatore che verrà dia il suo ok all'operazione. A quel punto infatti la Juventus dovrà entrare in una trattativa che si preannuncia "sanguinosa" con il presidente Lotito, che parte da una valutazione di almeno 100 milioni per cedere il talento serbo, premiato come miglior centrocampista dell'ultimo campionato di Serie A.

Calciomercato, Pogba di nuovo dal Manchester United alla Juventus?

Calciomercato Juventus, Pogba verso il ritorno

Ma non è certo l'unico giocatore con il quale i bianconeri hanno allacciato i rapporti nell'ultimo periodo, anzi. Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su SkySport, infatti, la stessa strategia sarebbe stata utilizzata anche per avvicinare Paul Pogba: il francese avrebbe già dato la sua disponibilità al ritorno a Torino e ci sarebbero stati vari confronti con il suo manager Mino Raiola per trovare un accordo a livello economico nel caso in cui il suo assistito dovesse vestire di nuovo la divisa bianconera.

Non è finita, perché Paratici si sarebbe spinto anche a dei contatti informali con il Manchester United, per sondare il terreno e capire se ci sia da parte dei Red Devils la disponibilità a parlare anche di eventuali contropartite tecniche da inserire nella trattativa, in modo da rendere meno oneroso l'investimento per acquistare il francese campione del mondo. Insomma, dopo Milinkovic, anche Pogba. La Juventus sta preparando le carte da giocarsi in questa estate. E non appena il suo nuovo allenatore indicherà la strategia da usare, affonderà il colpo per una o per l'altra.