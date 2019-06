Emissari portoghesi hanno segnalato al club la grande crescita del centravanti, attualmente impegnato con l'Italia al Mondiale under 20. Primi contatti tra le parti.

di Andrea Bracco - 04/06/2019 15:34 | aggiornato 04/06/2019 15:39

Un occhio al campo e l'altro al mercato. Andrea Pinamonti è senza dubbio una delle stelle del Mondiale under 20, manifestazione nella quale l'Italia si è appena conquistata l'accesso ai quarti di finale dopo aver eliminato i padroni di casa della Polonia, grazie proprio a un calcio di rigore trasformato col cucchiaio dal centravanti di proprietà dell'Inter. Più in generale, con la fascia di capitano al braccio l'attaccante, che quest'anno ha giocato a Frosinone, ha trascinato il gruppo nella prima fase, partecipando attivamente con un gol e tante giocate decisive per permettere agli Azzurrini di avanzare alla seconda fase.

I suoi compagni lo vedono come un leader, lui è un lottatore nato: pur agendo principalmente da prima punta, lo si vede spesso rientrare per fare a spallate con il portatore di palla avversario, caratteristica che - dopo anni di apprendistato - gli ha permesso di ritagliarsi uno spazio importante anche in Serie A, chiusa quest'anno con 5 gol e 3 assist a referto. Una statistica importante, utile per incoronarlo come miglior bomber under 20 della stagione italiana.

In attesa di capire cosa succederà in Polonia, il profilo di Pinamonti comincia insistentemente a girare anche tra gli addetti ai lavori. Di recente il classe 1999 di proprietà interista si è affidato a un agente come Mino Raiola, al lavoro da tempo per decifrare definitivamente quello che potrà essere il futuro di un ragazzo sicuramente promettente, con ancora molti margini di crescita. Un sicuro affare di calciomercato per chi, quest'estate, deciderà di dare una sterzata al proprio attacco mettendo dentro linfa giovane, centimetri e peso in area di rigore.

Andrea Pinamonti festeggia uno dei 5 gol segnati quest'anno al Frosinone: il centravanti è di proprietà dell'Inter e, secondo le indiscrezioni, sarebbe finito nel mirino del Porto

Per Pinamonti si fa avanti il Porto: l'Inter vuole 20 milioni di euro

Partiamo con lo specificare il suo status attuale: Pinamonti a breve tornerà all'Inter, che però non avrebbe intenzione di mantenerlo in rosa. Il centravanti, chiuso da Lautaro Martinez e dagli eventuali arrivi di Dzeko e Lukaku, non troverebbe sicuramente spazio, quindi rimanere a Milano rappresenterebbe un passo indietro rispetto all'ottima stagione da lui appena disputata. Il sunto è quindi molto semplice: se arriva un'offerta importante, il ragazzo può partire.

Secondo quanto riportato da Diario Record, uno dei media sportivi portoghesi più autorevoli, il centravanti sarebbe stato messo sotto osservazione dal Porto in seguito ad alcune relazioni particolarmente positive inviate in società dagli scout del club presenti alla rassegna iridata polacca. Pinamonti piace per l'adattabilità e per le caratteristiche fisiche che ben si sposerebbero con l'impostazione di gioco data alla squadra Sergio Conçeiçao, un tecnico che ha sempre avuto un occhio di riguardo per gli attaccanti fisici. In Portogallo diventerebbe un'ottima alternativa a Marega e Tiquinho, potendo inoltre misurarsi su un palcoscenico prestigioso come la Champions League.

Restano da capire le cifre sulle quali eventualmente si ragionerà: secondo le indiscrezioni, i Dragoni avrebbero già avanzato una prima offerta da 18 milioni di euro, cifra decisamente considerevole e molto vicina ai 20 milioni richiesti al momento dall'Inter, che però dinanzi a un interlocutore disposto a fare le cose sul serio sarebbe ben disposta a trattare per trovare un accordo. Questi soldi servirebbero ai nerazzurri per finanziare in parte il resto del mercato, che vedrà la società operare degli investimenti importanti per consegnare a Conte un gruppo abbastanza competitivo per giocare tre competizioni. Ora la palla passa a Raiola, che valuterà tutti i pro e i contro dell'eventuale operazione, per permettere al suo assistito di trovare finalmente spazio ad alti livelli.