I due talenti italiani fanno muro dal ritiro azzurro, ma lasciando aperto più di uno spiraglio alla loro eventuale partenza.

di Marco Ercole - 04/06/2019 16:43 | aggiornato 04/06/2019 16:49

Sarà un mese molto intenso, quello che vivranno Federico Chiesa e Nicolò Barella. E non solo per i discorsi di calciomercato legati ai loro nomi. Le due stelline dell'Italia, prima dovranno dare il loro contributo alla Nazionale di Roberto Mancini nelle due gare con Grecia e Bosnia (rispettivamente 8 e 11 giugno) valide per le qualificazioni ai prossimi Europei, poi scenderanno di nuovo nell'Under 21 di Di Biagio, per provare a vivere da protagonisti i campionati europei di categoria ospitati proprio dal nostro Paese (dal 16 al 30 giugno).

Abbiamo la fortuna - ha spiegato Barella - di restare in Nazionale un mese. È il nostro lavoro, dobbiamo stare concentrati su partite e allenamenti. Il nostro pensiero è condiviso, da me, Chiesa, Kean, Zaniolo, che stanno giocando queste due partite e pensano anche all'Europeo Under 21.

Loro proveranno a fare del loro meglio in campo, estraniandosi dalle continue voci di calciomercato che li stanno coinvolgendo ormai da mesi. Dal ritiro azzurro sia Chiesa che Barella sono entrati nell'argomento, stuzzicati nel corso della conferenza stampa che hanno presenziato. Entrambi hanno tentato di fare muro, rinviando ogni discorso ai loro procuratori e facendo qualche battuta: "Ho il telefono in modalità silenziosa", ha detto Nicolò. "Io invece in modalità aereo", ha risposto Federico.

Chiesa e Barella in Nazionale parlano del calciomercato

Calciomercato, Chiesa parla del futuro suo e della Fiorentina

Siparietto divertente a parte, però, qualche indicazione si può comunque estrapolare, perché è evidente che gli interessamenti di grandi club non possano che far piacere. Lo conferma lo stesso giocatore della Fiorentina, confermato in viola dal recente comunicato della società gigliata, seppur a firma della proprietà uscente:

Fa piacere l'interessamento di altri club, ma sono concentrato sulla Nazionale e di quello che succede al di fuori non mi interessa. Ogni calciatore ha il suo percorso, fa le sue scelte. Per quanto riguarda il comunicato, io non ho parlato con nessuno della società, non mi è stato detto nulla.

Poi parla anche dell'operazione che sta portando lo statunitense Rocco Commisso all'acquisizione della Fiorentina:

Sto seguendo le notizie che arrivano, ma non so nient'altro. I Della Valle hanno dato tanto a Firenze, ogni decisione che prenderanno sarà la migliore per loro. In ogni caso non si tratta di un argomento al quale sto pensando ora.

Anche Barella lusingato dalle sirene dei top club

Più o meno dello stesso tenore anche le dichiarazioni sul tema di Barella, che si è dichiarato lusingato delle tante voci di calciomercato che circolano intorno al suo nome:

Le attenzioni delle altre società sono cose che fanno piacere, perché vuol dire che sto lavorando bene, così come Federico. Ora però il focus è solo sull'Italia. Poi ci sarà un Europeo Under 21 nel quale vogliamo fare bene. Se poi ci saranno trattative o meno, saranno i procuratori ad occuparsene.

Di certo quel suo saluto prima del congedo di questa stagione, ha lasciato pensare a molti che in cuor suo Barella sapesse che quello potesse essere il preludio a una cessione: