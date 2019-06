Il nigeriano classe 1998 ha segnato 20 reti in stagione con il Charleroi in Belgio e ora potrebbe volare da Gasperini: può arrivare in Serie A per una cifra tra i 10 e i 15 milioni.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 04/06/2019 21:07 | aggiornato 04/06/2019 22:11

Le 23 reti realizzate nello scorso campionato, determinanti per la storica conquista di un pass per la Champions League da parte dell'Atalanta, rischiano di rendere molto complicata la permanenza di Duvan Zapata a Bergamo. Il centravanti colombiano è tornato prepotentemente nel mirino delle big del calciomercato, il Napoli su tutte, e a Bergamo già valutano i suoi possibili sostituti. Un nome nuovo nell'elenco arriva dal Belgio.

Secondo il portale belga 'DH', infatti, l'Atalanta starebbe lavorando per portare in Serie A Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Charleoi che nella Jupiler Pro League 2018/2019 ha realizzato 12 reti in 25 partite, firmando 20 centri in 36 presenze complessive tra campionato nazionale e coppe. Ventuno anni il prossimo 29 dicembre, Osimhen risponde perfettamente ai potenziali rinforzi cercati in sede di calciomercato dall'Atalanta: giovani, di prospettiva e già ambientati nel calcio europeo.

Alto 185 centimetri per 75 chili, Osimhen è un attaccante centrale estremamente mobile, a fronte del fisico possente. Arrivato al Charleroi nella scorsa estate in prestito dal Wolfsburg, ha convinto il club belga a riscattarne il cartellino per 3,5 milioni di euro. Così l'Atalanta, che al calcio fiammingo ha sempre prestato particolare attenzione (Castagne, Hateboer e Gosens arrivano da Belgio e Olanda) ha avviato una trattativa per portare il centravanti nigeriano in Serie A.

Calciomercato, per l'Atalanta non sarà facile trattenere in rosa Duvan Zapata: si studiano i sostituti

Calciomercato, Osimhen nei radar dell'Atalanta: valutato tra i 10 e i 15 milioni

In casa Charleroi, però, sono convinti che Osimhen possa essere un potenziale craque e sono pronti a realizzare una notevole plusvalenza. Per questo il cartellino dell'attaccante classe 1998 è valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una cifra che non ha spaventato l'Atalanta, che vede nella sessione estiva di mercato lo spazio giusto per bruciare la concorrenza per un calciatore cercato nello scorso inverno anche dal Milan.

Victor Osimhen in azione con la maglia del Charleroi: 20 reti per lui nella stagione 2018/2019

L'affare Osimhen potrebbe essere però anche slegato dalla trattativa che potrebbe portare Zapata dall'Atalanta al Napoli. Uno sviluppo legato sia alla capacità dell'attaccante nigeriano di muoversi anche sulle corsie laterali del reparto offensivo, che dalla mole di impegni che attenderà il club di patron Percassi nella prossima stagione, la prima con la Dea in campo in Champions League. Un appuntamento al quale il club bergamasco vorrà presentarsi per non recitare da sparring partner.