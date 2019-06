Due trofei nel suo primo anno a Parigi, ma anche l'errore decisivo negli ottavi di Champions contro il Manchester United: "Mai facile vincere a 41 anni".

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 04/06/2019 12:17 | aggiornato 04/06/2019 16:21

La vittoria della Supercoppa di Francia ha inaugurato il suo percorso a Parigi, poi è arrivata una Ligue 1 portata a casa senza affanno. Nel mezzo, però, le delusioni in Coupe de France e soprattutto in Champions League, con un suo intervento che si è poi rivelato decisivo per l'eliminazione del PSG. La prima stagione lontano dall'Italia, secondo Gigi Buffon, rimane ugualmente positiva e ricca di risvolti incoraggianti.

Nell'intervista rilasciata proprio sul sito ufficiale del club campione di Francia, il portiere ex Juventus si dice soddisfatto del percorso fatto in Ligue 1. Un campionato dominato, segno di una squadra unita e di valore. Anche se non è arrivato il successo in Europa, i risultati raggiunti dalla squadra sono comunque importanti:

Vincere un campionato non è mai un episodio isolato, significa che la squadra ha dimostrato di essere la migliore e di aver sviluppato una mentalità vincente. Noi l'abbiamo fatto con 14 vittorie consecutive, è stato soddisfacente portare a casa sia la Ligue 1 che la Supercoppa.

Ovviamente, l'arrivo di Buffon presupponeva un upgrade anche in campo europeo, con il chiaro intento di migliorare gli ultimi risultati in Champions League e approdare quantomeno in semifinale. Obiettivo rimandato alla prossima stagione, quando il PSG dovrà anche tornare alla carica in Coupe de France, dopo la sconfitta in finale contro il Rennes.

Buffon al primo anno di PSG: "Estremamente soddisfatto, ho commesso un solo errore in stagione"

Buffon, bilancio positivo al PSG: "Ho fatto un solo errore"

L'esordio di Buffon è stato in Supercoppa contro il Monaco. Il 4-0 finale ha dato una grande iniezione di fiducia al nuovo numero uno del PSG, che ricorda le preoccupazioni del match e ciò che ha imparato da quella vittoria:

Prima del match mi preoccupavo per l'assenza di tanti giocatori quando già ci stavamo giocando il primo trofeo della stagione. Poi ho visto le prestazioni di Di Maria, Thiago Silva e Marquinhos. Ho capito che in questa squadra ci sono giocatori disposti a sacrificarsi per vincere titoli, anche quando non sono al 100%. È una squadra speciale.

Sul bilancio personale, però, c'è la macchia nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester United. I Red Devils vinsero 3-1 al Parc des Princes, ribaltando la sconfitta per 2-0 incassata ad Old Trafford. Uno dei tre gol vide Buffon protagonista in negativo: il portiere ammette l'errore, ma si dice ugualmente contento di quanto messo in mostra in Europa e in Francia:

Sono estremamente felice del mio cammino fin qui, perché sono riuscito a portare a casa dei trofei e vincere non è una cosa così scontata a 41 anni. Restare al top del calcio europeo non è facile, ho fatto un solo errore contro il Manchester United ma sono soddisfatto di quello che abbiamo raccolto. Prima di quel match, abbiamo fatto un percorso incredibile.