L'ex wrestler, ora attore di successo, racconta il suo approdo sul grande schermo dopo l'addio al ring: "Persi tutti i miei soldi, poi arrivò il ruolo in Guardiani della Galassia".

di Daniele Minuti - 04/06/2019 16:48 | aggiornato 04/06/2019 16:52

La 35esima edizione di Wrestlemania, disputata al MetLife Stadium nel New Jersey pochi mesi fa, sarà ricordata non soltanto come quella in cui per la prima volta il main event è stato un match femminile ma anche quella in cui una leggenda come Batista ha lottato il suo ultimo match con la WWE.

Il nativo di Washington, 6 volte campione del mondo della compagnia, ha disputato il suo ultimo incontro venendo sconfitto dallo storico rivale Triple H e chiudendo l'ultima esperienza nel mondo del wrestling prima di dedicarsi totalmente alla carriera d'attore che tante soddisfazioni gli sta dando in questi anni.

Lo straordinario successo di film come "I Guardiani della Galassia" e tutte le pellicole che fanno parte del franchise Marvel in cui ha interpretato il personaggio di Drax il Distruttore hanno reso Batista una star di Hollywood. Eppure The Animal ha raccontato che il suo passaggio dal ring al grande schermo è stato tutt'altro che facile.

Batista racconta come ha lasciato la WWE per diventare un attore

Batista: "Quando lasciai la WWE per fare l'attore, andai in bancarotta"

Parlando sul palco del Denver Pop Culture Con, Batista ha svelato il retroscena che lo portò all'addio alla WWE nel 2010, anno in cui provò per la prima volta a cimentarsi con la carriera d'attore. E che lo portò quasi in rovina.

Ho deciso di recitare dopo aver capito quanto non fossi bravo a farlo: quando ero in WWE pensavo solo al wrestling, lo amavo e ne ero ossessionato. Partecipai a un film per fare un favore a un amico e fu orribile, ero un attore pessimo. Ero mortificato e ho voluto provare a recitare per dimostrare che potessi fare meglio.

Il 6 volte campione mondiale ha raccontato che nonostante le resistenze della compagnia di Stamford (di cui era uno dei nomi di punta) provò il salto nel buio della recitazione e che le cose si misero subito male.

La WWE non voleva lasciarmi andare ma io la salutai quando ero al top, guadagnavo bene ma me ne andai. Da lì in poi feci la fame per 3 anni, andai in bancarotta e persi tutti i miei soldi perché non trovavo lavoro ma non volevo tornare al wrestling senza aver dimostrato di potercela fare.

Escluso un breve ritorno in WWE nel 2014, la svolta arriva quando Batista viene scritturato per recitare ne "I Guardiani della Galassia". Ruolo che cambierà non solo la sua carriera da attore ma anche la sua vita.