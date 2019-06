Ayomide Folorunso e Elena Vallortigara sono state le protagoniste dell’ultimo fine settimana dell’atletica italiana dedicato alla seconda fase regionale dei Campionati di società.

di Diego Sampaolo - 04/06/2019 01:17 | aggiornato 04/06/2019 11:22

La campionessa europea under 23 in carica Ayomide Folorunso ha realizzato il minimo per i Mondiali di Doha del prossimo autunno correndo i 400 ostacoli in 55”56 nella seconda fase regionale dei Campionati di Società a Imola.

Ayomide Folorunso ha realizzato la quinta migliore prestazione della sua carriera e il suo tempo più veloce all’esordio. La studentessa di medicina è arrivata a quattro decimi di secondo dal personale di 55”16 stabilito nel 2018 al Golden Gala di Roma, dove correrà Giovedì prossimo contro la campionessa olimpica Dalilah Muhammad, la vincitrice degli ultimi Mondiali di Londra Kori Carter, la medaglia d’oro europea Lea Sprunger e la vincitrice dei Giochi del Commonwealth Janieve Russell.

Ayomide Folorunso:

E’ un tempo inaspettato ma non è venuto per caso. Parte tutto da una buona preparazione invernale e mi rincuora sapere che sono un gradino sopra rispetto all’anno scorso. Questo risultato mi dice che sono sulla strada giusta, anche se non ho mai provato l’intera gara in allenamento. Sto metabolizzando alcune novità nella ritmica che adotteremo più avanti. Dovevo rompere il ghiaccio. Giovedì sera correrò in casa. Misurarsi contro avversarie di grande livello è importante. E’ uno scontro con i pesi massimi e vedrò di difendermi al meglio

Vallortigara torna a superare 1.90m

Elena Vallortigara è tornata a valicare l’asticella a 1.90m nella seconda fase regionale dei Campionati di società a Vicenza riscattando la gara di Stoccolma dove ha concluso al settimo posto con 1.78m in una gara condizionata dal freddo quasi invernale. L’allieva di Stefano Giardi ha eguagliato il personale stagionale all’aperto realizzato lo scorso 25 Aprile a Siena. Vallortigara tornerà in pedana settimana prossima al meeting IAAF World Challenge di Hengelo in programma il 9 Giugno.

Elena Vallortigara:

Vedo uno spiraglio di luce. Mi è dispiaciuto che a Stoccolma le condizioni fossero così cattive, perché in realtà mi sentivo bene. Sono contenta di aver avuto quest’occasione per riprovarci subito a Vicenza. L’1.90m è stato un buon salto. L’ho fatto di cattiveria. Ci sono aspetti tecnici su cui ho cercato di concentrarmi, ma stiamo andando avanti e questa gara mi dà fiducia

La vicentina Laura Strati ha esordito con un buon 6.65m nel salto in lungo avvicinando il record personale di sette centimetri. Nella sua serie la lunghista ora residente a Madrid per motivi di lavoro ha realizzato altri tre salti oltre i 6.50m (6.60m, 6.59m e 6.50m).

Elisa Molinarolo ha migliorato il record personale nel salto con l’asta con 4.41m sulla pedana di Vicenza diventando la quinta di sempre in Italia alle spalle di Anna Giordano Bruno, Sonia Malavisi, Roberta Bruni e Arianna Farfaletti Casali.

Tra gli altri risultati più interessanti della sede di Vicenza da registrare anche il 16.65m nel getto del peso femminile dell’intramontabile Chiara Rosa.

Bianchetti batte il record personale nel getto del peso

Nella sede laziale di Rieti Il pesista Sebastiano Bianchetti ha migliorato di 11 centimetri il record personale nel getto del peso con 19.89m diventando il decimo di sempre in Italia e si è cimentato anche nel lancio del disco raggiungendo la misura di 50.00m.

Andrew Howe ha corso il terzo 400 metri di questa stagione vincendo in un buon 46”57 sulla pista del Raul Guidobaldi di Rieti arrivando a 22 centesimi di secondo dal 46”35 realizzato nello stesso impianto ad inizio stagione.

Sempre nello storico impianto reatino la quattrocentista Maria Benedicta Chigbolu è tornata a correre una gara di 100 metri dopo quattro anni fermando il cronometro in 11”87 con vento contrario di -1.4 m/s. La velocista romana di origini nigeriane ha vinto i 200 metri i 23”62.

Gabriele Chilà ha migliorato il personale stagionale nel salto in lungo con 7.74m. Roberta Bruni ha valicato l’asticella alla misura di 4.15m nel salto con l’asta. Erika Furlani ha superato quota 1.86m nel salto in alto. La campionessa europea indoor di Birmingham 2007 e medaglia d’oro alle Paraolimpiadi Assunta Legnante ha realizzato 14.84m nel getto del peso. Lorenzo Simonelli è diventato il sesto di sempre in Italia a livello under 18 sui 110 ostacoli con 13”37 con barriere da 91 cm nella serie extra dedicata agli allievi.

Test di Chiappinelli a Grosseto in vista dei 3000 siepi del Golden Gala

Yohanes Chiappinelli ha disputato un test sui 1500 metri sulla pista dello Stadio Zecchini di Grosseto correndo in 3’52”21 in vista del debutto stagionale sui 3000 siepi al Golden Gala di Roma.

La senese Irene Siragusa ha vinto i 200 metri in 23”72.

Sempre nella città toscana la diciottenne saltatrice in alto Idea Pieroni ha superato la quota di 1.81m poche settimane dopo aver realizzato il personale con 1.86m. Alle sue spalle la coetanea Giada De Martino si è migliorata di cinque centimetri con 1.79m.

Sulla pista di Bergamo Marta Zenoni ha stabilito il quarto miglior tempo della sua carriera sui 1500 metri con 4’18”13. Annalisa Spadotto Scott ha superato la quattrocentista azzurra di origini statunitensi Giancarla Trevisan sui 200 metri per tre centesimi di secondo in 24”33. La primatista italiana dei 3000 siepi Elena Romagnolo è tornata ad esprimersi su buoni livelli vincendo i 5000 metri in 16’34”46. Il milanese Roberto Bertolini ha superato la barriera dei 77 metri nel giavellotto raggiungendo la misura di 77.23m a Nembro.

La primatista italiana under 23 del lancio del martello Sara Fantini ha realizzato due lanci oltre i 66 metri con 66.68m e 66.67m a Imola. Il campione mondiale under 20 della staffetta 4x400 di Tampere 2018 Edoardo Scotti ha fermato il cronometro in 47”42 sui 400 metri.

La finalista europea del lancio del disco Daisy Osakue è tornata a gareggiare in Italia vincendo il getto del peso con 14.91m e il lancio del disco con 59.29m una settimana dopo aver vinto alla Division II del Campionato NCAA per la Angelo State University in Texas.

Buona prova di Giovanni Faloci, che ha ottenuto la settima migliore prestazione della sua carriera nel lancio del disco con 62.72m a Macerata. La primatista italiana under 20 dei 400 metri Eleonora Vandi ha fatto doppietta vincendo i 100 metri in 11”94 e i 200 metri in 24”31.

Luminosa Bogliolo si è cimentata sui 100 metri dove si è imposta in 12”02 sulla pista della Fontanassa di Savona dove pochi giorni fa ha realizzato il personale stagionale con 13”14 al Memorial Giulio Ottolia.

Il campione italiano juniores sui 100 metri Lorenzo Patta ha fermato il cronometro in 10”43 migliorando il personale di due centesimi di secondo sulla pista di Sassari.

La finalista olimpica di Rio de Janeiro del salto in alto Desirée Rossit ha valicato l’asticella alla misura di 1.77m a Udine. Enrico Saccomano ha migliorato di mezzo metro il personale con il disco da 1.750 km con 54.44m.

Il quarto classificato degli Europei di Berlino della 20 km di marcia Massimo Stano ha testato la sua condizione sui 10000 metri in vista dei Mondiali di Doha percorrendo la distanza in 41’40”94 a Matera. Il bronzo delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires Carmelo Musci è diventato l’ottavo junior di sempre nel getto del peso con l’attrezzo da senior con 17.56m.

Memorial Josef Odlozil a Praga: Cissé ferma il cronometro in 10”01 sui 100 metri

Il velocista ivoriano Arthur Cissé è tornato ad esprimersi su ottimi livelli vincendo i 100 metri in 10”01 al Memorial Josef Odlozil di Praga. Cissé ha avvicinato il suo record personale di 9”94 stabilito lo scorso anno. Settimana scorsa è stato battuto dall’azzurro Marcell Jacobs alla Fontanassa di Savona per nove centesimi di secondo (10”19 a 10”28). Il francese Jimmy Vicaut (primatista europeo dei 100 metri con 9”86) si è classificato secondo in 10”07 precedendo un altro transalpino Mouhamadou Fall (10”23).

In un’ottima gara di getto del peso maschile con due atleti oltre i 21 metri lo statunitense Joe Kovacs ha avuto la meglio sul ceco Tomas Stanek per 10 centimetri (21.29m contro 21.19m). Il pubblico di casa ha gioito per il buon 85.75m di jakub Vadlejch nel lancio del giavellotto maschile.

Il rappresentante del Botswana Baboloki Thebe ha vinto i 400 metri con il personale stagionale con 45”09 precedendo lo statunitense Vernon Norwood (45”23) e il campione europeo under 23 Luka Janezic (45”80), il britannico Dwyane Cowan (45”91).

La due volte campionessa mondiale dei 400 ostacoli Zuzana Hejnova è tornata ad esprimersi su buoni livelli vincendo in 55”02 davanti alla canadese Sage Watson (55”76). Buona prova anche per la saltatrice in alto croata Ana Simic, che ha valicato l’asticella alla misura di 1.94m. Il campione del mondo juniores di salto con l’asta di Eugene 2014 Axel Chapelle ha superato la quota vincente di 5.60m.

Il sudafricano Antonio Alkana si è espresso in un buon 13”37 sui 110 ostacoli. La campionessa del Commonwealth Tobi Amusan ha conquistato il successo sui 100 ostacoli femminili in 12”71 davanti al talento giovanile statunitense Tia Jones (12”86).

La marocchina Malika Akkaoui ha vinto in volata un buon 800 metri femminile in 2’00”46.

Peinado batte Silva e Malavisi ai Salti in Piazza a Padova

Padova ha ospitato la seconda edizione di “Salti in Piazza” nella splendida cornice di Prato della Valle, una delle piazze più grandi d’Europa a pochi passi dalla Basilica di Sant’Antonio. L’evento organizzato da Assindustria Sport Padova ha visto come protagoniste le saltatrici con l’asta su una pedana certificata dalla IAAF. La giovane venezuelana Robeilys Peinado (medaglia di bronzo ai Mondiali di Londra 2017) si è imposta con la misura di 4.56m prima di sbagliare tre tentativi alla quota di 4.66m. La cubana Yarisley Silva (campionessa mondiale a Pechino 2015) si è classificata seconda con 4.46m al primo tentativo precedendo la compagna di allenamento Sonia Malavisi con la stessa misura ma con un numero minore di prove. La primatista italiana indoor Roberta Bruni si è classificata quarta con 4.21m davanti alla junior Maria Roberta Gherca (3.91m). Malavisi ha cercato senza successo tre prove alla misura dello standard di qualificazione per i Mondiali di Doha fissata alla quota di 4.56m.

Sonia Malavisi:

Padova è un luogo speciale per me. Qui realizzai lo standard di qualificazione per le Olimpiadi di Rio in occasione del meeting di Padova del 2016. Ho un bellissimo ricordo di questa città. Sono soddisfatta di aver saltato 4.46m all’esordio perché venivo da venti giorni difficili a causa di un problema al piede

Il neo campione asiatico Ernest Obiena si è imposto nella gara maschile con 5.50m al secondo tentativo davanti al giovane azzurro Alessandro Sinno e al francese Alioune Sene, che hanno superato quota 5.30m alla seconda prova.

I Salti in Piazza sono serviti per promuovere il prossimo Meeting Atletica Mondiale di Padova del 16 luglio allo Stadio Daciano Colbacchini nel quartiere dell’Arcella.

Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Sport Padova

E’ stato un bellissimo spot per l’atletica leggera e per lo sport in senso lato. Sicuramente lo riproporremo l’anno prossimo nello stesso periodo perché siamo convinti che eventi come questo permettano di innamorarsi dello sport. La risposta del pubblico è stata positiva per un appuntamento che, dopo un solo anno ha dimostrato di saper crescere

Meeting di lanci Hallesche Werfertage di Halle (Germania)

Grandi risultati nel tradizionale meeting di Halle dedicato interamente ai lanci. Nella prima giornata il giamaicano Fedrick Dacres ha superato ancora i 68 metri nel lancio del disco come due giorni prima a Stoccolma raggiungendo la misura di 68.64m, che gli ha permesso di battere il vice campione olimpico di Rio de Janeiro 2016 Piotr Malachowski (65.87m) e il norvegese Ole Stunes Isene (65.77m). Sette atleti in tutto hanno superato la barriera dei 65 metri.

La campionessa mondiale di Pechino 2015 Denia Caballero ha vinto la seconda gara consecutiva del lancio del disco femminile in questa settimana dopo Stoccolma sfiorando i 66 metri con 65.99m. La cubana ha battuto la cinese Feng Bin (64.89m), la tedesca Nadine Muller (64.52m) e l’altra cinese Chen Yang (64.25m).

Il tre volte campione del mondo del lancio del martello Pawel Fajdek ha vinto con 79.04m battendo con ampio margine il greco Mihailis Anastasakis (75.16m). L’azzurro Marco Lingua (decimo nella finale mondiale di Londra) si è classificato settimo con 71.33m. Il successo nel martello femminile è andato alla vice campionessa del mondo Zheng Wang con 74.89m.

Bernhard Seifert ha confermato il suo eccellente momento di forma vincendo il giavellotto maschile con 83.05m. Seifert (vice campione europeo under 23 a Tampere 2013) ha battuto due volte il campione olimpico Thomas Rohler in due altri meeting tedeschi a Schonebeck con 86.19m e a Offenburg con il record personale di 89.06m a fine Maggio.

Kara Winger si è aggiudicata il giavellotto femminile con 62.08m precedendo di 27 cm la campionessa europea di Berlino 2018 Christin Hussong.

La vice campionessa europea del getto del peso di Berlino 2018 Christina Schwanitz ha debuttato in questa stagione vincendo a Halle con 19.23m (migliore prestazione europea dell’anno). La svedese Fanny Roos ha stabilito il record nazionale con 18.68m. Il canadese Tim Nedow ha vinto la sfida tutta nordamericana del getto del peso maschile con 20.87m precedendo Darrell Hill (20.67m) e Joe Kovaks (20.43m).

In chiave giovanile da segnalare le eccellenti prestazioni della giavellottista greca Elina Tzenggo (campionessa olimpica giovanile a Buenos Aires 2018), che ha realizzato le misure di 61.80m con l’attrezzo da 5 kg e 61.48m con quello da 6 kg (record europeo under 18). La diciannovenne croata Marija Tolj ha superato la barriera dei 60 metri stabilendo il record personale con 60.87m nel lancio del disco under 23 femminile. Lo sloveno Kristjan Ceh si è imposto nel lancio del disco maschile under 23 migliorando il record personale con 63.18m.

Record italiano under 20 di Giorgio Olivieri nel lancio del martello

Giorgio Olivieri ha stabilito il record italiano under 20 del lancio del martello con la misura di 77.43m con l’attrezzo da 6 kg. Il portacolori del Team Atletica Marche ha realizzato questa misura di 77.43m due volte al secondo e al sesto tentativo e altri tre lanci validi (72.31m, 77.23m, 74.97m) e un nullo. Il marchigiano ha battuto di oltre cinque metri il cinese Wang Qi (71.94m). Il giovane azzurro deteneva già questo record con la misura di 77.21m realizzata lo scorso Settembre a San Benedetto del Tronto. Lo scorso Marzo si era già avvicinato al suo record realizzando la misura di 76.90m in occasione dell’incontro internazionale juniores tra Italia e Francia ad Ancona. Lo studente del Liceo Scientifico, cresciuto sotto la guida di Alfio Petrelli e del padre Luigi (ex giavellottista) ha realizzato la seconda migliore prestazione mondiale under 20 di questa stagione alle spalle del greco Christos Frantzeskakis, che ha lanciato l’attrezzo alla misura di 81.62m. Il risultato fa ben sperare in vista dei prossimi Europei Under 20 di Boras in Svezia (18-21 Luglio).

Bukowiecki realizza la terza migliore prestazione della sua carriera nel getto del peso

Il campione europeo indoor di Belgrado 2017 Konrad Bukowiecki ha realizzato la terza migliore prestazione della sua carriera nel getto del peso con 21.70m al meeting austriaco di St. Polten arrivando a 30 centimetri dal primato personale di 22.00m realizzato ai Campionati polacchi di Torun del 2018. Il bosniaco Mesud Pezer si è classificato secondo con 20.68m. Amber Hugues ha migliorato il record personale di un decimo di secondo sui 100 ostacoli con un buon 12”75.

Gliwice (Polonia): Haratyk oltre i 21 metri nel getto del peso

Il campione europeo outdoor e indoor Michal Haratyk è andato vicino a raggiungere i 22 metri nel getto del peso maschile con 21.79m al meeting polacco di Gliwice. Klaudia Kardasz ha firmato la doppietta polacca nel getto del peso vincendo la gara femminile con 18.34m superando la turca Emel Dereli (18.09m). La norvegese Amalie Iuel ha stabilito il record nazionale nei 400 ostacoli femminili con un buon 55”15 precedendo la polacca Joanna Linkiewicz (55”57). Il velocista canadese Brandon Rodney ha vinto la terza gara consecutiva sui 200 metri in 20”33 dopo essersi imposto in due meeting italiani a Castiglione della Pescaia e a Savona settimana scorsa. Il potente sprinter britannico Harry Aikines Aryetey ha preceduto Rodney sui 100 metri per sette centesimi di secondo in 10”26.

Gierisch e Przbylko in evidenza nei salti in Germania

Kristin Gierisch ha battuto il record tedesco del salto triplo femminile con 14.61m al meeting tedesco di Garbsen. Il campione europeo del salto in alto Mateusz Przbylko ha superato 2.30m nel salto in alto.

Il vice campione europeo under 20 di Grosseto 2017 Bo Kanda ha valicato l’asticella alla misura di 5.71m nel salto con l’asta nella cittadina bavarese di Ingolstadt.

La francese Carolle Zahi ha fermato il cronometro in 22”78 sui 200 metri con vento a favore di +2.7 m/s al meeting transalpino di Montgeron.

Il quindicenne sloveno Jersin Tomassini supera 2.20m nel salto in alto

Il quindicenne sloveno di origini italiane Sandro Jersin Tomassini ha superato quota 2.20m a Lubiana eguagliando la migliore prestazione mondiale under 16 all-time del salto in alto detenuta dal 2012 dallo statunitense Christoff Bryan.

La Lombardia vince al Memorial Pratizzoli

Fidenza ha ospitato il tradizionale Memorial Luigi Pratizzoli, dedicato alla memoria del padre di Maurizio Pratizzoli, allenatore di Ayomide Folorunso, presente come ospite d’onore della manifestazione insieme a Stefano Baldini e ad Alessandro Lambruschini. La rassegna riservata alle rappresentative regionali cadetti (under 15) ha visto il successo della Lombardia con 312 punti davanti al Veneto (283,5 punti) e al Lazio (281 punti). Il risultato di spicco è arrivato dal veneto Yassin Bandaogo, che si è aggiudicato gli 80 metri in 8”90 diventando il secondo italiano di sempre a livello under 16. La lombarda Marta Amani ha migliorato il record personale di nove centimetri nel salto in lungo con 5.90m salendo al quarto posto delle liste italiane di sempre a livello under 16. Mattia Furlani (fratellino della saltatrice in alto azzurra Erika Furlani) si è aggiudicato il salto in alto riservato ai nati nel 2005 con 1.92m battendo per un numero minore di errori Edoardo Stronati. Anna Musci (sorella del bronzo olimpico giovanile del getto del peso Carmelo Musci) si è imposta nel getto del peso femminile con 14.24m.

Corse su strada: Rachik vince la seconda gara consecutiva in Repubblica Ceca

Il bronzo europeo della maratona di Berlino 2018 Yassine Rachik ha vinto la seconda gara consecutiva in Repubblica Ceca aggiudicandosi la mezza maratona di Ceske Budejovice in 1h03’02”. Lo scorso 18 Maggio il bergamasco si era imposto in un'altra gara della Repubblica Ceca a Karlovy Vary fermando il cronometro in 1h02’59”. Rachik, grande protagonista alla maratona di Londra con il record personale di 2h08’05”, ha battuto l’ucraino Roman Romanenko (1h04’25”) e lo spagnolo Jaume Leiva (1h04’37”). L’azzurra Giovanna Epis si è piazzata al quarto posto in 1h14’23” nella gara femminile vinta dalla moldava Lilia Fisikovici in 1h13’29”.

Maratona di Langzhou: Edesa batte il record del percorso

L’etiope Worknesh Edesa ha vinto la maratona cinese di Langzhou stabilendo il record del percorso con 2h30’22” nella sua prima gara vinta sulla distanza dal 2016 quando si impose a Xiamen in 2h24’04”. La vincitrice ha un personale di 2h21’05” stabilito a Dubai all’inizio di quest’anno. Tutte le prime quattro classificate sono scese al di sotto del precedente record del percorso detenuto dalla keniana Rael Kyara con 2h31’22”. Il keniano Justus Kimutai ha vinto la gara maschile in 2h11’47” davanti a Gizachew Hailu (2h12’05”).