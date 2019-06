Dal 2017 in poi sono in continuo calo gli episodi di razzismo nei confronti dei musulmani. Sia nella vita reale che in quella virtuale sembra esserci più tolleranza.

di Franco Borghese - 04/06/2019 19:27 | aggiornato 04/06/2019 22:32

Non è solo un gioco. Non lo è più da tempo. Il calcio ha un grosso impatto sulla vita quotidiana. Il calcio, dai primi anni del Novecento in poi, viene considerato una delle attività più influenti dell’industria culturale dello svago, che ha il chiaro compito di intrattenere, divertire e di coinvolgere le masse. La dimensione socio-politica del calcio è, quindi, un aspetto ormai acclarato. E quel che sta succedendo a Liverpool ne è la dimostrazione.

Nella città inglese, negli ultimi anni, si vive in maniera diversa. Molto diversa. Il merito è di Mohamed Salah. L'egiziano, arrivato a Liverpool dalla Roma nel 2017 in cambio di 42 milioni di euro, ha segnato 71 gol in 104 giocate con i Reds. Proprio grazie alle sue reti il club inglese ha raggiunto due volte la finale di Champions League, vincendo il trofeo sabato scorso battendo il Tottenham a Madrid nello stadio Wanda Metropolitano.

L'impatto di Salah sul Liverpool è stato spaventoso, tanto che l'egiziano è riuscito a entrare subito nel cuore di tutti i tifosi. Non lo dimostrano i cori (numerosissimi) cantati a squarciagola dall'intera Kop in ogni singola partita. Non solo quelli. Lo dimostra un evento sociologico che, guarda caso, si è registrato nella città inglese (e nella sua periferia) proprio dal 2017. Vale a dire dal momento del suo arrivo.

Liverpool, l'impatto sociologico di Salah sulla città

L’università di Stanford ha pubblicato i dati di una ricerca effettuata negli ultimi 24 mesi che evidenziano una tendenza chiara: da quando a Liverpool è sbarcato Salah, infatti, in città e nella periferia c’è stato un calo del 19% dei crimini razziali verso gli islamici. Altro dato interessante: proprio dal 2017 è calato anche il numero di tweet indirizzati contro la religione islamica. In questo caso si registra addirittura il 50% in meno delle offese.

I numeri insomma parlano chiaro. A Liverpool dal 2017 c'è più tolleranza, ci sono meno problemi di tipo razziale. Tutto questo semplicemente perché grazie a Salah c'è maggiore fiducia nel prossimo. Per i musulmani che vivono in prossimità di Liverpool la vita è migliorata sensibilmente. Tutto questo solo grazie a quella palla che rotola sul campo da calcio. E c'è ancora chi pensa che in realtà sia solo un gioco. C'è ancora chi non crede che lo sport in generale e il calcio nello specifico possano avere un grande impatto sulla società. Come quello di Salah su Liverpool. Squadra e città.