Il fighter svedese ha annunciato il proprio ritiro già al termine di UFC Stockholm. Adesso, ha confermato la propria decisione, annunciando che è praticamente cosa fatta.

di Giovanni Bongiorno - 03/06/2019 01:15 | aggiornato 03/06/2019 15:19

Alexander Gustafsson (18-6) conferma il proprio ritiro. Il tre volte contendente al titolo dei massimi-leggeri UFC mette la parola fine ai suoi giorni da fighter. Il combattente svedese ha lasciato i guantini nell'ottagono al termine del suo match contro Anthony Smith, dichiarando la sua intenzione di non tornare più a combattere all'interno della gabbia, commentando con un laconico "Lo show è finito".

Nonostante poi l'incoraggiamento del suo avversario Anthony Smith, la decisione del fighter svedese è rimasta ferma ed inamovibile: "The Mauler" sente di non poter più dare ciò che vuole allo sport. È la seconda sconfitta su suolo casalingo per Gustafsson ed anche la seconda in carriera per sottomissione. A quota due sconfitte di fila, lontano dalla sua prima prestazione contro Jon Jones ed annichilito proprio da "Bones" a UFC 232, lo svedese aveva già espresso ripensamenti circa il ritorno nell'ottagono.

Non è stata una dichiarazione a caso, quella di una press-conference che ha anticipato l'incontro con Smith, nella quale il vichingo svedese dichiarava la volontà di ritirarsi a seguito di un'eventuale sconfitta. Dopo aver mostrato una leggera superiorità in fase di stand-up, Gustafsson si è dovuto arrendere al ground game di Smith, nettamente migliorato nelle ultime uscite e dall'impatto fulminante nella divisione dei massimi-leggeri.

Alexander Gustafsson all'assalto su Jon Jones nel corso del loro secondo match a UFC 232

Gustafsson è stato intervistato da ESPN, ma aveva già espresso chiaramente l'intenzione di ritirarsi a seguito della sconfitta, già nell'intervista post match in gabbia:

È ormai cosa fatta. Se percepisci di non avere più nulla da dare, è così che deve finire. Ho combattuto tre volte per il titolo UFC, è stato un grande viaggio. È andata così.

Gustafsson è stato uno dei fighter più temibili ad entrare nell'ottagono nella divisione al limite delle 205 libbre. Con uno stile fatto di un pugilato applicato alle MMA secco e veloce, un footwork leggiadro, perpetuo e rapido in antitesi alla sua mole imponente, il grappling in top position schiacciante, il controllo delle distanze sempre al millimetro e la capacità di mandare spesso a vuoto i suoi avversari, per poi rientrare con un counterstriking secco e preciso fatto di colpi veloci ma micidiali, Alexander Gustafsson si ritira come un vero re senza corona, arrivato per due volte ad un passo dalla gloria.

Il suo primo match contro Jon Jones datato 21 settembre 2013, in occasione di UFC 165, rimarrà nella storia come uno dei match più belli ed entusiasmanti dell'intera storia della promotion, premiato quell'anno Fight of the Year praticamente da tutte le testate di settore. Il suo incontro con Daniel Cormier, vinto da DC per decisione non unanime e datato 3 ottobre 2015, UFC 192, rimane impresso negli occhi degli spettatori come uno dei match più complicati nella carriera di Cormier, sconfitto fino ad oggi solo da Jon Jones.

Alexander Gustafsson colpisce Glover Teixeira davanti al pubblico della Ericsson Arena. La vittoria di gustafsson per TKO al quinto round coronerà una delle prestazioni più dominanti della carriera del fighter svedese.

Appena chiesto allo svedese se ci fossero possibilità di rivedere la sua decisione, "The Mauler" ha riportato alla mente i suoi tre match titolati:

Non lo faccio per i soldi, combatto perché voglio essere il migliore e battere i migliori e se non ce la faccio, allora basta così. Ho perso contro Jon, era il mio terzo match titolato. Avevo subito un infortunio, quindi sentivo di non aver mostrato tutte le mie capacità. Avevo molta fiducia in me e sentivo che il match contro Anthony Smith poteva essere quello giusto per mostrare a me stesso che potevo tornare a scalare la classifica. Ma ho perso anche contro Anthony e sento che non ho più nulla da dare. È una conferma per me, avevo già perso i tre match titolati.

Gustafsson termina la propria corsa in UFC con un record di 10 vittorie e 6 sconfitte, con vittorie per finalizzazione su Glover Teixeira, Jimi Manuwa e Matt Hamill, oltre a vittorie per decisione su "Shogun" Rua, Thiago Silva e Jan Blachowicz. Le vittorie su Teixeira e Silva sono arrivate proprio su suolo svedese e Gustafsson sentiva di dover dare l'annuncio lì, davanti al suo pubblico.

Credo sia stato un modo onorevole, quello di poter annunciare alla folla ed al pubblico la mia decisione. Sento dentro di me di aver fatto molto, di essermi allenato duramente. Ero calmo e rilassato, ma non è bastato. Non so cosa fare di più per tornare a vincere. Se ho questa sensazione, non ha più senso continuare. Ho viaggiato per il mondo, ho visto molti posti ed ho tantissimi nuovi amici. Sto godendomi la vita e sono felice per UFC e per lo sport in generale. Ho vinto due grandi match qui al Globe, cose che ricorderò per il resto della mia vita. È stato uno splendido viaggio.

I suoi rivali di lunga data Jon Jones e Daniel Cormier hanno celebrato Gustafsson su Twitter:

Onestamente non ti credo, ma se fai sul serio, grazie di tutto. Hai tenuto alti gli standard della divisione e ci hai resi tutti migliori. Adesso vai e divertiti con la tua famiglia.

Ricordiamo i bei tempi.

Alex, sarai sempre uno dei più grandi incontrati nel mio viaggio. Siamo stati d'accordo, abbiamo discusso, ma alla fine mi hai reso migliore. Hai reso lo sport migliore. Sei un guerriero e ci mancherai davvero!

Celebriamo anche noi Alexander Gustafsson con una lista delle sue cinque migliori finalizzazioni scelte dal canale YouTube di UFC.