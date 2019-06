Il provvedimento è provvisorio, ma intanto la mezzofondista sudafricana può tornare a correre con effetto immediato.

03/06/2019 17:14 | aggiornato 04/06/2019 01:22

Non ha ancora vinto la guerra, ma questa battaglia se l'è portata casa Caster Semenya. Il Tribunale federale svizzero - come riportato dalla BBC - ha deliberato una momentanea sospensione della nuova norma introdotta dalla Iaaf. Si tratta di un passo importante decisivo nella lotta dell'atleta sudafricana, anche perché il provvedimento cui si fa riferimento aveva generato non poche polemiche nel momento della sua introduzione (tanto per fare un esempio, la federazione atletica del Sudafrica la aveva paragonata all'Apartheid).

La regola prevedeva infatti delle restrizioni per le atlete iperandrogeniciche, ossia quelle che producono in via del tutto naturale alti livelli di testosterone: secondo la Iaaf, infatti, questa categoria avrebbe dovuto sottoporsi a dei trattamenti farmacologici per abbassare queste soglie.

Senza rispettare questa condizione non avrebbero potuto prendere parte a competizioni agonistiche di atletica dai 400 metri al miglio. Oltre ad aver creato un dibattito infinito su favorevoli e contrari alla norma, questo provvedimento (con effetto istantaneo) aveva portato chiaramente all'immediato ricorso di Caster Semenya, ma 1° maggio scorso il Tas di Losanna lo aveva respinto, confermando quando stabilito dalla Iaaf.

Accettato il ricorso di Caster Semenya

Ricorso accettata: Caster Semenya torna a correre

Adesso, il nuovo colpo di scena che cambia ancora le carte in tavola. Il Tribunale federale svizzero si è esposto in favore della mezzofondista sudafricana che di conseguenza potrà tornare immediatamente (almeno per il momento) a gareggiare per qualsiasi competizione e distanza, senza doversi sottoporre ad alcun trattamento farmacologico aggiuntivo. Grande soddisfazione ovviamente per l'atleta, espressa dalle parole del suo legale, Dorothee Schramm:

La corte ha garantito per fortuna una tutela provvisoria per Caster. Questo è un caso importante che avrà implicazioni fondamentali per i diritti umani delle atlete

Una vittoria importantissima per la sudafricana, che sin da subito aveva detto di non volersi arrendere a quello che giudicava una regolamento razzista e discriminatorio. A seguito dell'accettazione del suo ricorso, Caster Semenya ha mostrato tutta la sua soddisfazione con poche parole, ma molto significative:

Spero di poter essere di nuovo in grado di correre libera.

E almeno per il momento potrà farlo davvero.