La matricola ha vinto la prima edizione di Copa de la Superliga battendo in finale il Boca Juniors. Ma in campionato è retrocesso e potrebbe non giocare la Libertadores.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 03/06/2019 17:26 | aggiornato 03/06/2019 17:31

Buenos Aires è una delle metropoli calcistiche per eccellenza, perché vanta una tradizione comune a poche altre realtà mondiali. Negli ultimi anni la città ha assistito a vari trionfi internazionali - tre su tutti, quelli di San Lorenzo e River Plate tra Copa Libertadores e Sudamericana - e testimoniato il dominio clamoroso in patria del Boca Juniors, campione a raffica prima di quest'anno, quando il trono è stato occupato dal Racing. Dalla notte scorsa però c'è una piccola realtà che può finalmente festeggiare il suo primo titolo in assoluto: si tratta del Club Atletico Tigre, minuscola rappresentante originaria della cittadina di Victoria, una delle squadre del popolo tifate principalmente dalla gente del posto.

Con il 2-0 rifilato al Boca Juniors, gli azulgrana hanno alzato al cielo la Copa de la Superliga, il loro primo trofeo in 117 anni di storia vinto dopo un'esistenza passata più a sgomitare nelle categorie inferiori e contendersi il predominio territoriale con Platense, Chacarita e Nueva Chicago che non sul grande palcoscenico del futbol che conta. Quest'anno la squadra, dopo 12 anni passati in Primera Division, è pure retrocessa in seconda divisione, peraltro sommersa da debiti economici ingenti che difficilmente le permetteranno di tornare al piano superiore in tempi brevi.

Nonostante ciò, la cavalcata nella prima edizione assoluta di questo torneo è stata un'escalation di prestazioni clamorose, cominciata con la doppia eliminazione ai danni dei colossi di Santa Fe, prima il Colon e poi l'Union, per poi fare fuori i futuri campioni argentini del Racing, spazzati via con un 2-0 a domicilio, e soprattutto l'Atletico Tucuman, che all'Estadio José Maria Minella di Victoria si è visto strapazzare con un perentorio 5-0. La finale non ha (quasi) avuto storia, nonostante il Boca Juniors si sia presentato al via con l'undici migliore al momento disponibile.

Retrocessi ma campioni: dopo aver perso la categoria via campionato, il Tigre ha vinto la prima edizione della Copa de la Superliga, torneo che mette in palio un posto per la Libertadores 2020

Tigre, retrocessi ma campioni: Boca Juniors battuto, Copa de la Superliga in bacheca

Dopo i primi minuti di studio, il Tigre ha saputo colpire approfittando delle incertezze degli Xeneizes, giustiziati dalle reti del centravanti Federico Gonzalez e dell'esterno Lucas Janson, due dei giocatori più rappresentativi di questa squadra che anagraficamente scollina i 30 anni di età media. Gli altri, chi più chi meno, sono tutti onesti gregari che agli amanti del calcio mainstream diranno poco, ma per gli aficionados di calcio argentino rappresentano delle vere e proprie istituzioni. Per esempio Carlos Luna, attaccante che ha girato il continente toccando l'apice della carriera al River Plate, è uno di questi, al pari del Cachete Morales, Sebastian Prediger, Walter Montillo e Martin Galmarini.

Quest'ultimo è il capitano e uno dei leader di lungo corso, presente anche nella doppia finale del 2012 quando il Tigre ha toccato in breve tempo i punti più alti e più bassi dell'ultracentenaria storia. Sette anni fa infatti il Matador fu protagonista di una grandissima campagna in Copa Sudamercana, dove riuscì a spingersi fino alla finale, poi persa contro il San Paolo. A fare scalpore non fu la sconfitta, ma il modo in cui arrivò: dopo l'andata giocata in casa e terminata 0-0, gli argentini si presentarono al Morumbi da sfavoriti, andando sotto di due gol nei primi 45 minuti.

Al fischio finale del primo tempo, l'arbitro Osses chiese l'intervento della polizia per dividere i giocatori che si stavano picchiando in mezzo al campo e, a farne le spese, furono proprio gli ospiti. Secondo le ricostruzioni dell'epoca, i gendarmi brasiliani spinsero e minacciarono con le armi da fuoco la squadra ospite, assaltandola all'interno degli spogliatoi. Il Tigre non tornò in campo, così il 2-0 venne omologato e a vincere la coppa fu in Tricolor Paulista. Il clima ostile costrinse Galmarini e compagni a rimanere dentro lo stadio per parecchie ore, contribuendo a scrivere una delle pagine più scure del calcio sudamericano.

Gorosito, dalla Sudamericana 2012 al primo titolo: "Faremo di tutto per avere ciò che ci spetta"

In panchina, a quei tempi, si sedeva Nestor Gorosito: dopo un lungo girovagare tra Argentina e Spagna, il Pipo è tornato al capezzale del suo Tigre lo scorso 13 febbraio, promettendo che si sarebbe fermato anche in caso di retrocessione per riportare la squadra nella massima categoria. Dopo la vittoria sul Boca Juniors si è complimentato con i ragazzi e ha fatto il punto sulla situazione in chiave Libertadores. Già, perché c'è una cosa che ai più sarà sfuggita: qualche giorno la Conmebol, il massimo organo federale sudamericano, ha diramato un comunicato nel quale si specificava che nessun club di seconda divisione potrà prendere parte al torneo del 2020.

La cosa ha fatto ovviamente infuriare tutta la dirigenza del Matador, che non solo ha annunciato un pronto ricorso dicendosi disponibile a schierare una prima linea di avvocati pronti a fare giustizia, ma si è anche appellata ad alcuni casi del passato per i quali questo paletto non è valso. Dal Criciuma del 1992 in poi sono state ben sei le situazioni analoghe a quella del Tigre, l'ultima addirittura risalente soltanto al 2018, quando i cileni del Santiago Wanderers - retrocessi nella Segunda Division locale - si qualificarono alla Libertadores vincendo la coppa nazionale.

Gorosito ha parlato chiaro, dicendo che la società non ha intenzione di passarci sopra:

Dio vuole che giochiamo la Libertadores e noi faremo di tutto per avere ciò che ci siamo guadagnati. Non si può per via della retrocessione? Allora la federazione argentina ci ripescherà in Primera Division.

Una provocazione nemmeno tanto velata. D'altronde il peso politico del Tigre è quello che è: a Victoria si è ben lontani dalla mistica del Monumental o dal fascino de La Bombonera, da realtà imponenti come quelle di River Plate e Boca Juniors, verso le quali c'è un altro tipo di trattamento. Ma il Matador vuole giustizia, per far vivere ai propri tifosi l'aria di un grande palcoscenico, mitigando così la delusione per una salvezza sfuggita al termine di una grande rimonta.