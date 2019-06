La crisi e il doppio abbonamento Sky e Dazn sono fra le prime cause del calo degli ascolti del nostro campionato, che ha perso circa il 30% di spettatori sull'anno scorso.

di Alberto Casella - 03/06/2019 15:45 | aggiornato 03/06/2019 15:49

La scorsa estate molti tifosi non avevano preso molto bene quella "frattura" dei diritti televisivi della Serie A che per quasi due decenni si erano palleggiati due concorrenti. Il duopolio Mediaset e Sky, infatti, aveva fatto a lungo la parte del leone, ma l'uscita di scena dell'azienda di Berlusconi aveva, in parte, spiazzato anche la concorrenza.

Ci avevano provato gli spagnoli di Mediapro ma, in qualche modo, erano stati respinti con perdite e, quasi dal nulla, era sbucata Dazn che, controllata da Perform aveva "strappato" 3 match su 10, ma solo uno cosiddetto di cartello. Tutto il resto, Champions League ed Europa League comprese, era finito appannaggio di Sky.

Molti tifosi avevano abbozzato: al calcio, si sa, in Italia non si rinuncia facilmente e tanti si erano adeguati al doppio abbonamento. Tanti ma non tutti, perché comunque la crisi si fa sentire e pagare due abbonamenti mensili per qualcuno diventa sempre più pesante. C'è stato anche chi si è arrangiato fra amici - io mi abbono qui e tu là - e chi, semplicemente, ha detto basta.

Serie A: in calo gli ascolti televisivi

Serie A: audience in calo nell'ultimo anno

Già, ma quanti hanno detto basta? Elaborare un calcolo preciso non è facile. Ci ha provato il Fatto Quotidiano con un'inchiesta di Lorenzo Vendemiale dalla quale emerge che gli abbonati calcio di Sky sono fra i 3 e i 3,2 milioni, mentre da Dazn non si hanno dati ufficiali, anche se il report li quantifica in 1,3 milioni. Entrambi i "rivali", però, non hanno avuto la crescita attesa.

Dazn non comunica dati ufficiali sugli abbonamenti

Il dato più interessante e che aiuta a svelare un vero e proprio calo del tifo televisivo è quello sul comportamento di coloro che fino al giugno scorso avevano il pacchetto Mediaset, un bacino che Sky contava di inglobare per intero, o quasi. I risultati, invece, sono stati ben al di sotto delle previsioni: il 32% degli ex clienti del Biscione, infatti, è passato a Sky, il 15% a Dazn, con il 17% che ha scelto entrambi, mentre il 36% ha optato per non guardare più il calcio in TV o per arrangiarsi come vedremo più avanti. Una percentuale decisamente alta che ha provocato un calo di spettatori che l'inchiesta valuta in 700mila unità, un calo che nemmeno l'effetto Cristiano Ronaldo ha contribuito a evitare.

Nemmeno l'effetto Cristiano Ronaldo ha evitato il calo di spettatori

Secondo i dati riferiti da Il Fatto - fino all'anno scorso l'audience televisiva era documentata sul sito della Serie A, ma da quest'anno non più - il girone d'andata della Serie A ha avuto circa 91 milioni di spettatori complessivi contro i 133 dell'anno scorso, con un abbassamento del 31% cumulato, con un picco addirittura di -57% a ottobre. Intanto la Lega incassa poco meno di un miliardo a stagione e l'accordo, salvo colpi di scena, andrà avanti per altri due anni. Ma sta prendendo sempre più piede un fenomeno che fa infuriare Sky e Dazn: la pirateria. Si calcola, infatti, che il fenomeno coinvolga circa 2 milioni di persone, poco meno della metà degli abbonati alle due piattaforme.