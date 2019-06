Terremoto calcioscommesse in Belgio: retrocesso il Mechelen

Annullata la promozione in massima serie: retrocessione in Proximus League per il club vincitore della Coppa delle Coppe nel 1988.

di Antonio Gargano - 03/06/2019 13:23 | aggiornato 03/06/2019 13:29

Un clamoroso scossone colpisce le prime due serie del campionato belga. Il Mechelen, fresco di promozione dalla Proximus League alla Jupiler Pro League, vede annullarsi il salto di categoria e viene nuovamente retrocesso nel campionato in cui ha disputato l'ultima, vittoriosa stagione. Il club avrebbe truccato diverse partite ed è stato condannato per calcioscommesse.

Decisione durissima per un club storico del Belgio, reo di aver manomesso i risultati di numerose partite nell'arco della stagione. Sotto inchiesta, in particolar modo, la partita di marzo 2018 contro il Waasland-Beveren. Non solo la sanzione nei confronti del club, ma anche quella inflitta a quattro dirigenti, ritenuti i responsabili materiali della combine con le altre squadre del campionato.

Oltre all'annullamento della promozione e alla conseguente retrocessione nella seconda serie belga, il Mechelen dovrà cominciare la stagione 2019/2020 con una penalizzazione di 12 punti e non potrà prendere parte alle coppe nazionali ed internazionali. È atteso il ricorso della società, che ha già professato la sua innocenza con una nota sul sito ufficiale e con i relativi post sui canali social.

L'esclusione dalle coppe rappresenta un altro duro colpo per il Mechelen, che proprio quest'anno ha vinto la Coppa del Belgio da autentica rivelazione. La vittoria per 2-1 sul Gent nella finale dell'1 maggio aveva garantito al club la partecipazione alla prossima Europa League, ma la sanzione legata al calcioscommesse non permetterà alla squadra di partecipare alle competizioni internazionali della prossima stagione.

Geschillencommissie Hoger Beroep legt KVM sanctie 1B mét puntenaftrek en zonder Europees of bekervoetbal op. “We begrijpen deze beslissing niet, wij zijn onschuldig. We gaan nu het dossier bestuderen en beraden ons om in beroep te gaan" 👉🏻https://t.co/ovy65tNAep pic.twitter.com/jpCaAP00s7 — KV Mechelen (@kvmechelen) June 1, 2019

Una macchia pesante su un club storico sia in Belgio, sia in Europa: il Mechelen è salito alla ribalta internazionale nel 1988, quando vinse la Coppa delle Coppe dopo aver eliminato l'Atalanta in semifinale e l'Ajax in finale. Subito dopo, vinse la Supercoppa Europea contro il PSV campione d'Europa e si fermò in semifinale nell'edizione successiva della Coppa delle Coppe: la Sampdoria eliminò i campioni in carica prima di perdere 2-0 in finale contro il Barcellona.