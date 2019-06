Il centrocampista del Chelsea commenta il possibile arrivo di Sarri sulla panchina bianconera.

Se Maurizio Sarri diventasse il nuovo allenatore della Juventus, come reagirebbero i tifosi del Napoli? Male. Almeno a sentire le parole di Jorginho dal ritiro di Coverciano, a pochi giorni dalle sfide dell'Italia contro Grecia e Bosnia valide per le qualificazioni agli Europei del 2020.

Sarri al Chelsea ha fatto bene, siamo arrivati terzi in campionato e abbiamo vinto una coppa e ne abbiamo persa in finale un'altra. Mi dispiacerebbe se andasse via. I tifosi del Napoli hanno Sarri nel cuore, normale che possano arrabbiarsi se dovesse andare alla Juve. Danno tutto e sono molto calorosi. Penso che per loro potrebbe essere un tradimento, vedremo cosa succederà

Sulla sua stagione:

In Premier non erano abituati a vedere un giocatore come me davanti alla difesa, c'è una cultura calcistica diversa. Non ho grande prestanza fisica e quando i risultati non arrivavano ci sono state tante critiche. Alla fine ho dimostrato che si sbagliavano sul mio conto".

Su un possibile ritorno in Serie A e sulla differenza tra il calcio inglese e quello italiano:

Rispetto alla Premier League, la Serie A ha meno intensità: lì non hanno paura di scoprirsi. In Italia alcuni avversari entrano in campo già sconfitti, per questo per le big poi in Europa è tutto più complicato. L'Italia mi manca, mi piace viverci e vorrei tornarci un giorno

