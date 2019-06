L'attaccante egiziano del Liverpool rivela il modo in cui si è caricato prima della finale di Champions League.

La stella del Liverpool Mohamed Salah, fresco vincitore della Champions League giocata a Madrid contro il Tottenham, nell'ultimo periodo sta fornendo parecchio materiale in termini dei "processi motivazionali" all'interno del mondo del calcio. Il giocatore egiziano, a segno nella finale grazie al calcio di rigore che ha sbloccato la partita, si è rivelato un leader dei Reds, un trascinatore all'interno dello spogliatoio, mostrando le sue qualità anche quando non ha potuto dare il suo contributo all'interno del rettangolo verde.

Nell'ultima edizione della Champions League, infatti, Salah è stato un protagonista con 5 gol all'attivo, saltando una sola partita, pesantissima, cioè la semifinale di ritorno in cui il Liverpool è riuscito a ribaltare ad Anfield Road il 3-0 subito al Camp Nou con il Barcellona.

In quell'occasione l'egiziano aveva comunque dato un contributo, presentandosi allo stadio indossando una maglietta con uno degli slogan più comuni a livello motivazionale, "Never give up", scritto a caratteri cubitali. Con quel messaggio ha voluto partecipare alla carica della squadra guidata da Jurgen Klopp, sottolineando la volontà di provarci nonostante il risultato dell'andata. E i suoi compagni di squadra ci sono riusciti davvero, gli hanno regalato un'altra finale dopo quella persa l'anno scorso a Kiev in finale contro il Real Madrid.

Salah e lo scontro con Sergio Ramos in Champions League

Champions League, Salah e la carica di Sergio Ramos

In quella circostanza Mohamed Salah aveva dovuto lasciare il campo dopo mezzora di gioco a causa di un infortunio alla spalla provocato da un contatto con il capitano del Real Madrid Sergio Ramos: un momento estremamente doloroso nella carriera dell'ex attaccante della Fiorentina e della Roma, quell'immagine di lui a terra in lacrime l'egiziano se l'è trascinata con sé a lungo, fino alla nuova finale.

Nello spogliatoio del Wanda Metropolitano, infatti, Momo si è guardato ancora una volta quel momento, per trovare ancora più energie in vista della partita che si stava apprestando a giocare. Lo ha raccontato lo stesso giocatore in un'intervista rilasciata a The Sun:

Sono uscito da quella gara molto deluso, ho sofferto tanto il fatto di dover uscire dopo mezzora e veder perdere la partita. Così stavolta ho guardato quella foto per motivarmi e vincere la finale. Ho pensato che avessi bisogno di ricordare. Onestamente, non ho visto quelle immagini per molto tempo. L'ho fatto per avere ulteriori motivazioni. Mi è bastato guardarle una volta e ho pensato: "Ok, questo non succederà più. Andiamo a vincere".

Un pensiero che, a quanto pare, ha prodotto l'effetto desiderato.