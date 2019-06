L'ex tecnico giallorosso ha commentato le ultime problematiche che riguardano il club capitolino: "Non sono sorpreso. Qualche risultato però l'ho ottenuto nonostante tutto".

di Franco Borghese - 03/06/2019 15:28 | aggiornato 03/06/2019 15:33

Uno dei più amati, ma anche uno dei più odiati. Questo perché è il più diretto. Zdenek Zeman non è abituato a fare 0-0. Non lo è in campo e non lo è nemmeno fuori. Il boemo ha sempre un'opinione e non ha paura a condividerla. Giusta o sbagliata che sia la sua visione delle cose, lui ci mette la faccia. E ne paga anche le conseguenze. Per questo non sorprende la sua opinione particolarmente ficcante sulla situazione che sta vivendo la Roma.

Zeman, che ha allenato i giallorossi in due occasioni diverse (dal 1997 al 1999 e nella stagione 2012/13), ha le idee chiare su quanto sta accadendo in casa giallorossa. Dall'addio di Daniele De Rossi, a cui il club contro il parere dei tifosi ha deciso di non rinnovare il contratto, fino allo scandalo secondo il quale proprio De Rossi avrebbe cercato, insieme a Manolas, Dzeko e Kolarov, di far fuori Francesco Totti.

Il tecnico boemo non si sorprende, anzi è convinto che situazioni del genere in casa giallorossa siano capitate più volte anche in passato e lo dice a chiare note in un'intervista rilasciata a La Repubblica:

Da quelle parti sono abituati ad avere delle fronde nello spogliatoio. Qualche risultato l'ho ottenuto lo stesso, ma lì sono abituati così.

Il tecnico boemo venne esonerato dalla Roma dopo la sconfitta subita in casa contro il Cagliari (per 4-2) il 2 febbraio del 2013, con la squadra che in quel momento occupava l'ottava posizione in classifica, al termine di una gara nella quale in molti ipotizzarono che lo spogliatoio gli si fosse rivoltato contro:

Personalmente sono stato fatto fuori proprio perché dissi pubblicamente che la società doveva mettere regole più ferree all'interno dello spogliatoio.

In quel periodo si è anche discusso molto del rapporto che Zeman aveva proprio con Totti, suo pupillo fin dagli esordi dell'ex numero 10, e con De Rossi, con il quale invece non c'è mai stato un grande feeling.

Non so di chi fosse la colpa della situazione con De Rossi. Con me giocava, aveva spazio, ma aveva una media molto bassa rispetto alle sue possibilità. Non ha reso come ci si aspettava, ma evidentemente fu anche per colpa mia.

Ed è proprio la schiettezza che rende Zeman uno dei personaggi più amati ma al tempo stesso anche più odiati del calcio. Lui non è mai stato abituato a fare 0-0. Non è mai stato diplomatico.