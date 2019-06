Nella Capitale continua la contestazione di una parte della tifoseria giallorossa nei confronti dell'attuale proprietà e appaiono striscioni in favore del presidente della Sampdoria.

di Simone Cola - 03/06/2019 11:35 | aggiornato 03/06/2019 15:40

Continua a non esserci pace per James Pallotta, presidente della Roma che proprio nei giorni scorsi si era rivolto al popolo giallorosso con un'accorata lettera in cui ammetteva alcuni errori e prometteva un nuovo impegno. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e il tumultuoso addio a una bandiera come Daniele De Rossi hanno segnato un solco tra la proprietà e parte della tifoseria che sembra ancora difficile da colmare.

La notte scorsa il nuovo atto della battaglia che alcuni tifosi giallorossi hanno intrapreso nei confronti di Pallotta, numero uno del club dal 2012: nelle strade della Capitale sono apparsi alcuni striscioni che invitavano l'imprenditore americano a vendere e andarsene e allo stesso tempo invocavano l'arrivo in città dell'attuale presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, romano e romanista.

Una provocazione, un messaggio, che difficilmente può basarsi su fatti concreti: Ferrero in questo momento è contestato a Genova, dopo essere stato a lungo in trattativa per la cessione della società, e nonostante lo smisurato amore che nutre per i colori giallorossi non sembra in grado di poter fare un'offerta per la Roma. Che allo stesso tempo non è in vendita: pur scusandosi per alcuni errori commessi, Pallotta ha ribadito la ferma intenzione di andare avanti e di non farsi intimidire da un gruppo di persone che a suo dire chiedono il suo allontanamento più per questioni personali che per il bene del club.

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, romano e romanista.

Roma, Pallotta non molla: preso potrebbe firmare Fonseca

Arrivata nell'agosto del 2011, la proprietà americana che attualmente detiene la Roma ha ottenuto risultati al di sotto delle aspettative nelle prime due stagioni, ma dal secondo posto arrivato nel 2014 i risultati non sono certo mancati, rilanciando i giallorossi in campo nazionale e internazionale e permettendo al club di accrescere il proprio prestigio.

Sempre tra le prime tre, a un passo dalla finale della Champions League 2017/2018, la Roma non ha ottenuto alcun trofeo ma aveva fatto intravedere nelle ultime stagioni margini di crescita importanti, frustrati nel corso dell'ultima stagione che ha visto naufragare il progetto intrapreso dalla proprietà americana con Monchi e Di Francesco e un sesto posto finale in campionato che significa addio all'Europa che conta.

La contestazione di una parte della tifoseria è soltanto una delle tante problematiche che James Pallotta dovrà affrontare: resta da capire infatti il futuro dello stadio, rimane da individuare il nuovo allenatore, servirà rinforzare una squadra che ha bisogno di innesti ma che deve stare attenta a certi equilibri economici. Una situazione, quella giallorossa, tutt'altro che facile e dove sarà fondamentale far parlare i fatti: già nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato il nome del nuovo allenatore, che dovrebbe essere il portoghese Paulo Fonseca. A lui spetterà il non facile compito di ottenere subito risultati e restituire serenità a un ambiente che in questo momento sembra averne un disperato bisogno.