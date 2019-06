Wawrinka ha battuto Tsitsipas con il punteggio di 7-6 5-7 6-4 3-6 8-6 al termine di una partita epica durata 5 ore e nove minuti nell’ottavo di finale più atteso al Roland Garros di Parigi.

di Diego Sampaolo - 03/06/2019 01:32 | aggiornato 03/06/2019 10:37

Stan Wawrinka e Stefanos Tsitsipas hanno dato vita alla partita più bella del torneo e ad una delle più emozionanti dell’intera stagione. Wawrinka, vincitore del Roland Garros nel 2015, ha avuto bisogno di oltre cinque ore per battere il Next Gen greco al termine di un match maratona ricco di colpi di scena in un pomeriggio caldo con una temperatura superiore ai 30°C.

Nel primo set Wawrinka ha salvato l’unica palla break sul 2-2. I due giocatori hanno tenuto il servizio fino al tie-break. Tsitsipas ha avuto un set point a sua disposizione sul 6-5, ma Wawrinka lo ha salvato con un passante di rovescio prima di chiudere il primo set con un doppio fallo di Tsitsipas.

Tsitsipas ha costruito ben 14 palle break nel secondo set. Il greco ha preso un break di vantaggio portandosi sul 3-0, ma Wawrinka ha pareggiato il conto sul 3-3 con un controbreak. Tsitsipas ha strappato di nuovo il servizio a Wawrinka nell’ottavo game, ma lo svizzero ha recuperato il break di svantaggio con un vincente di rovescio pareggiando il conto sul 5-5. Wawrinka ha salvato cinque set point nel decimo game ma Tsitsipas ha strappato il servizio sul 6-5 aggiudicandosi il secondo set dopo 2 ore e 11 minuti.

Wawrinka non ha concesso una palla break nel terzo set. Tsitsipas ha dovuto salvare 1 palla break sul punteggio di 1-1 e due chance sul 2-2 prima di subire il break sul 3-3. Tsitsipas ha salvato due palle break nel nono game ma Wawrinka ha tenuto il servizio aggiudicandosi il terzo set per 6-4 al decimo game.

Tsitsipas si è portato in testa per 3-0 con un break nel secondo game, ma Wawrinka ha recuperato lo svantaggio con un controbreak nel quinto game. Tsitsipas ha ottenuto un nuovo break nel sesto game e ha concluso il set tenendo il servizio a zero portando il match al quinto set.

Nel quinto set Tsitsipas ha avuto otto palle break, tre delle quali nel momento di servire per il set sul 6-5. Il giovane greco ha concesso due match point sul 6-7. Wawrinka ha concluso l’incontro al secondo match point con uno spettacolare passante di rovescio.

Stan Wawrinka:

Non ho mai vissuto un’atmosfera simile sul Campo Suzanne Lenglen. Ho ricevuto molto sostegno. E’ stato un match speciale. Per cinque ore il pubblico mi è stato vicino

Derby svizzero nei quarti di finale tra Federer e Wawrinka

Wawrinka affronterà il connazionale Roger Federer in un quarto di finale tutto svizzero.

Federer ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros per la dodicesima volta in carriera grazie al facile successo in tre set sull’argentino Leonardo Mayer con il punteggio di 6-2 6-3 6-3 sul Campo Phillippe Catrier in un caldo pomeriggio parigino. E’ la cinquantaquattresima volta che il fuoriclasse elvetico si qualifica tra i migliori otto in un torneo del Grande Slam.

A 37 anni Federer è diventato il terzo giocatore più “anziano” a raggiungere i quarti di finale dello Slam parigino dopo Pancho Gonzales nel 1968 e Istvan Gyulas nel 1971.

Federer non ha mai concesso palle break in tutto l’incontro e ha strappato la battuta all’argentino cinque volte.

Nel primo set Federer è andato in vantaggio di un break nel primo game e ha strappato di nuovo la battuta sul 3-1 grazie ad un doppio fallo di Mayer. Federer ha tenuto agevolmente i suoi turni di servizio aggiudicandosi la prima frazione per 6-2 dopo 32 minuti di gioco. Federer ha preso un vantaggio di 2-0 nel secondo set grazie ad una striscia vincente di otto punti consecutivi prima di chiudere il secondo set con un altro break nel nono game. Mayer ha salvato quattro palle break nel quarto game del terzo set, ma Federer ha realizzato il break nel sesto game sul punteggio di 3-2.

Roger Federer:

Le condizioni erano difficili a causa del vento. Quando le condizioni sono queste, è tutto molto veloce, quindi devi stare attento a non avere passaggi a vuoto. Sono molto contento del mio gioco. Volevo arrivare lontano e ho centrato i quarti di finale. Non ho intenzione di parlare di un’eventuale semifinale contro Nadal prima di esserci arrivato

Vittoria agevole per Nadal

L’undici volte vincitore del Roland Garros Rafael Nadal ha battuto agevolmente l’argentino Juan Ignacio Londero con il punteggio di 6-2 6-3 6-3 dopo 2 ore e 13 minuti di gioco. Nadal ha dominato il match prendendo un break di vantaggio nel secondo game del primo set. Soltanto sul punteggio di 4-1 nel terzo set Londero ha accorciato le distanze recuperando un break di svantaggio nel quinto game, ma Nadal ha concluso il match con il terzo break nel nono game.

Il match tra Kei Nishikori e Benoit Paire è stato sospeso per oscurità sul punteggio di 6-2 6-7 (8-10) 6-2 in favore del giapponese.

Torneo femminile: Stephens supera Garbine Muguruza

La finalista della passata edizione del Roland Garros Sloane Stephens ha superato la vincitrice del torneo parigino del 2016 Garbine Muguruza per 6-4 6-3. Muguruza ha strappato il servizio a zero nel primo game del set di apertura ma ha sprecato cinque palle break nel terzo game. Stephens, trionfatrice agli US Open 2017, ha conquistato due break consecutivi nel sesto e nell’ottavo game portandosi in vantaggio per 5-3. Muguruza ha recuperato il break di svantaggio ma ha perso di nuovo il servizio nel decimo game. La statunitense ha ottenuto l’unico break nell’ottavo game del secondo set e ha concluso la partita al quinto match point dopo 1 ora e 40 minuti di gioco dopo aver salvato una palla del controbreak.

Stephens giocherà il suo quarto di finale contro la britannica Johanna Konta, che ha battuto la croata Donna Vekic per 6-2 6-4 dopo 1 ora e 24 minuti raggiungendo un altro risultato di prestigio sulla terra battuta dopo la finale conquistata al torneo di Roma.

La diciannovenne ceca Marketa Vondrousova è la prima giocatrice dela giornata a qualificarsi per i quarti di finale in questa edizione del Roland Garros grazie alla facile vittoria sulla lettone Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-2 6-0 in un match a senso unico. Vondrousova ha raggiunto i quarti di finale di un torneo del Grande Slam per la prima volta nella sua giovane carriera senza mai perdere un set in tutto il torneo.

Nei quarti di finale Vondrousova giocherà contro la croata Petra Martic, che ha battuto in rimonta l’estone Kaia Kanepi con il punteggio di 5-7 6-2 6-4. Kanepi ha comandato per un set e un break portandosi in vantaggio per 7-5 2-0 ma la partita è cambiata quando Martic ha piazzato una striscia vincente di sei game vinti consecutivamente che hanno permesso alla croata di aggiudicarsi il secondo set per 6-2. Il terzo set è stato un’altalena di emozioni. Kanepi è andata in vantaggio per 2-0 con un break, ma Martic ha riportato il punteggio sul 2-2 con un controbreak. Kanepi ha mancato quattro palle break sul punteggio di 4-3 in suo favore per andare a servire per il match. Kanepi ha tenuto il servizio prima di strappare la battuta a zero. Martic ha difeso l’ultimo turno di servizio sul punteggio di 5-4 in suo favore qualificandosi per la prima volta per i quarti di finale in un torneo del Grande Slam.