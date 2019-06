L'arbitro fiorentino ha confessato che per lui la finale di Europa League è stato il coronamento di un sogno: "Lo desideravo perché quello inglese è il vero calcio".

0 condivisioni

di Alberto Casella - 03/06/2019 17:08 | aggiornato 03/06/2019 17:13

Gianluca Rocchi ha 45 anni compiuti e ad agosto saranno 46, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi. Gli arbitri hanno nel 45esimo compleanno un limite, una barriera invalicabile, ma lui andrà avanti, d'accordo con Rizzoli ovviamente, anche nella prossima stagione. L'ultima, stavolta, prima di riporre il fischietto in un cassetto e intraprendere una seconda carriera sempre nello stesso mondo.

Intanto il direttore di gara fiorentino ha centrato una altro obiettivo prestigioso e fortemente voluto: dirigere la finale di Europa League, una finale molto particolare, visto che in sostanza, pur giocandosi a Baku in Azrbaijan, era un derby inglese anzi, trattandosi di Arsenal-Chelsea, londinese. Un suo desiderio da sempre, come ha confessato ai microfoni di Sky:

Sì, in effetti, il mio sogno nel cassetto da tempo era arbitrare un derby inglese, perché loro rappresentano il vero calcio, secondo me, per il rispetto che sempre hanno per l'avversario e per il direttore di gara. E poi ci sono riuscito in una finale ed è stato un regalo meraviglioso.

Rocchi: "Dirigere un derby inglese è sempre stato il mio sogno nel cassetto"

Rocchi: "Sognavo di dirigere un derby inglese"

In una carriera straordinaria nella quale ha diretto finora 499 partite - di cui 246 di Serie A, 43 di Champions League qualificazioni comprese e 23 fra Coppa Uefa ed Europa League, oltre a 2 del Mondiale per Club - Rocchi ha arbitrato anche alle Olimpiadi, ai Mondiali, alla Confederations Cup, in una finale di Supercoppa Uefa, nelle leghe o nelle coppe di Egitto, Arabia Saudita e Qatar. Ma per coronare il suo sogno di dirigere un derby inglese ha dovuto attendere quasi la fine della carriera. Una carriera che, come detto, sarà posticipata di un altro anno:

Sì, ne ho parlato con Rizzoli: avevo sempre detto che se ci fosse stata la volontà di utilizzarmi e se avessi avuto le giuste motivazioni, e le ho, per quanto mi riguarda io avrei continuato volentieri. Che cosa farò fra un anno? Sinceramente non mi vedo proprio fuori dal mondo arbitrale: questa è la mia vita.

Gianluca Rocchi ha arbitrato 499 partite ufficiali

Il lavoro delle ex giacchette nere è molto cambiato nelle ultime stagioni e tanto ha contribuito a cambiarlo l'introduzione dal VAR. Un mutamento che Rocchi valuta in maniera decisamente positiva, incluso il fatto che dalla prossima stagione a Coverciano sarà operativa una centrale unica per tutti i singoli stadi, con ciascun VAR che potrà anche presidiare più di una partita nel corso del weekend: