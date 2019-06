Oltre alla perla di Utrera, che aveva 35 anni, è morto anche il cugino , mentre è in gravissime condizioni una terza persona ricoverata ospedale con ustioni gravi sul 65 per cento del corpo.

La morte di José Antonio Reyes ha segnato tutto il mondo del calcio. Lo spagnolo, ex di Siviglia e Real Madrid, ha perso la vita in un incidente stradale la cui dinamica è stata appena ricostruita - riporta Mundo Deportivo - dalla Guardia Civil di Utrera, città natale del giocatore.

