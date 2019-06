Tra 4 mesi scadrà la squalifica dell'ex presidente della UEFA, che punta il dito contro i responsabili: "Nessuna accusa è rimasta in piedi".

di Antonio Gargano - 03/06/2019 16:56 | aggiornato 03/06/2019 16:58

Il 10 ottobre scadrà la squalifica di 4 anni, sanzione ridotta dal 2016 in avanti dopo il ricorso al Tribunale Amministrativo dello Sport di Losanna. L'obiettivo sperato, però, era quella della totale assoluzione, negata dalle autorità competenti. L'amarezza di Michel Platini per quel verdetto è rimasta intatta anche a 4 mesi dal termine dello stop che gli è stato imposto.

#FIFA | 😐 Michel Platini acusó a la FIFA y al TAS de armar un complot en su contra https://t.co/vwrX0NhpqI pic.twitter.com/EFPCxbjm7g — Fútbol de Primera (@fdpradio) June 3, 2019

A ridosso del Congresso FIFA, l'ex presidente della UEFA ha rilasciato una lunga intervista ai media di 6 Paesi europei: Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Inghilterra e Portogallo hanno ascoltato la posizione del dirigente francese, che non ha ancora deciso quale strada intraprendere dopo aver scontato la squalifica. Ciò che rimane è il rapporto ostile nei confronti di chi, a detta sua, l'ha imprigionato in un complotto.

Nel 2015, il Comitato etico della FIFA l'ha sospeso per 90 giorni dopo aver preso atto delle indagini della magistratura svizzera, che aveva individuato un legame con Sepp Blatter: nel 2011, l'ex presidente della UEFA avrebbe percepito dal collega della FIFA 2 milioni di franchi svizzeri per delle consulenze svolte tra il 1999 e il 2002. La prima condanna, arrivata a dicembre 2015, era di 8 anni di squalifica: dopo una momentanea riduzione a 6 anni, si è arrivati ai 4 anni il 9 maggio 2016.

Platini ne ha per tutti: "Punire i responsabili di questo complotto, pretendo che venga riabilitata la mia immagine"

Platini contro FIFA e Tas: "Complotto contro di me, accuse crollate"

Platini sostiene che tutte le accuse nei suoi confronti siano cadute. Si è rivolto a tribunali francesi contro ignoti, alla Corte Europea di Strasburgo per il diritto ad un processo, al lavoro e per la non retroattività delle sanzioni, in Svizzera contro Andreas Bantel, portavoce del Comitato etico che l'ha sospeso, citandolo per diffamazione, infine contro Andreas Marti, portavoce del pm Lauber, per le dichiarazioni lesive nei suoi confronti. L'idea del complotto si è fatta strada in un Platini amareggiato:

Tutti hanno capito che c'è stato un complotto contro di me, orchestrato da qualcuno che è all'interno del calcio. Credo FIFA e Tas. Infatti nel 2015, al sorteggio di Montecarlo, ero stato messo sull'attenti. Non posso dire chi mi ha fatto questa rivelazione, ma il tutto era finalizzato ad impedire la mia elezione a presidente della FIFA. C'era in ballo mio figlio che lavorava in Qatar, ma soprattutto quella storia di Blatter. Per me era un lavoro svolto per la FIFA in quegli anni e pretendevo di essere pagato: se mi avessero detto che non mi avrebbero pagato, avrei agito diversamente.

La bufera su Platini parte da una consulenza richiesta da Blatter tra il 1999 e il 2002

Infantino, Blatter, FIFA e UEFA

Rivolgersi ai tribunali civili, piuttosto che a quelli sportivi, è stata la svolta. Platini spiega il suo ragionamento, gettando anche ombre sull'attuale presidente della FIFA, Gianni Infantino:

Rivolgermi ai giudici sportivi è stata una perdita di tempo, avrei dovuto muovermi subito con quelli civili. Solo che se lo fai quando sei in carica, per la FIFA sei automaticamente fuori. Non credo che Infantino c'entri qualcosa con tutta questa vicenda, ma dopo la sua elezione ha fatto di tutto per far sì che io non tornassi. Fu lui stesso a dirmi che si sarebbe candidato: magari sapeva qualcosa, magari no.

Quello stesso Infantino che, secondo Platini, non è adatto per ricoprire un ruolo del genere:

Sono rimasto sorpreso dalle sue ambizioni. Non è legittimato né è credibile come presidente. Non basta pescare le palline o presentare i sorteggi per ricoprire un ruolo di questo tipo. Poi ne ha dette di ogni tipo contro la FIFA e ha voltato le spalle al calcio femminile prima di presentare i Mondiali: come fa ad essere presidente? È stato un buon generale, mi ha anche sostenuto e forse l'ha fatto per diventare presidente UEFA, ma questo è ciò che traspare.

Platini sur Infantino : « C'est un bon juriste, un bon secrétaire général, mais il n'a aucune légitimité, il n'est pas crédible à la FIFA. (...) Comment peut-il venir promouvoir le football féminin alors qu'il s'en est toujours moqué ? Il n'y a jamais cru. » (@lequipe) pic.twitter.com/OZgkhhG3jN — info foot (@infofoot_1) June 3, 2019

Il rapporto con FIFA e UEFA si è inasprito durante la bufera che l'ha coinvolto. Platini sperava in un aiuto più concreto, ma non ha trovato terreno fertile in quello che è stato per anni il suo ambiente:

In pochi hanno provato a darmi una mano o semplicemente a sostenermi. Giancarlo Abete, poi nessun altro in maniera decisa. Si è parlato addirittura di riciclaggio, con tutte le illazioni di Bantel. Anche Blatter ha cambiato atteggiamento nei miei confronti: c'è sempre stata lealtà tra di noi, poi la sua uscita di scena ha alimentato una cattiva atmosfera su di me. Si è arrivati a dire: presidente chiunque tranne Platini.

Platini considera Infantino inadatto al ruolo di presidente della FIFA. Tante ombre gettate dal dirigente francese

Dalla polemica sul Qatar alla visione del calcio

Si è creata una polemica anche sull'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar, con il voto di Platini che è stato oggetto di dietrologie di ogni tipo. Lo stesso ex presidente spiega com'è andata la vicenda:

Nessuno mi ha intimato di votare per il Qatar, è stata una scelta che ho preso in autonomia. Avevo già deciso di votare per loro e per la Russia, quando sono andato a pranzo con Sarkozy c'erano anche i rappresentanti del Qatar ma questo non c'entra nulla con il mio voto. Solo Blatter mi aveva chiesto di votare per la Russia.

Il Mondiale del 2022 è un'innovazione sulla mappa del calcio, così come lo è stato il fair play finanziario. Ma Platini era contrario al VAR:

Il fair play finanziario è stato un grande successo. Con me, il calcio è passato dai conti in rosso ad una stabilità che si sta rivelando fondamentale anche sul piano dell'amministrazione dei club e dei risultati raggiunti. Di ciò che è successo dopo la mia esperienza da presidente, contesto solo l'introduzione del VAR: si perde la filosofia del calcio, l'arbitro vede incrementare gli svantaggi in relazione alle sue capacità e i giocatori possono approfittarne. Il rigore dato in finale di Champions lo dimostra: da domani si crossa per cercare il fallo di mano ed è automaticamente rigore.

Dal caso-Qatar a VAR e fair play finanziario: i passaggi più discussi dell'era Platini

Il futuro di Platini

La risposta più importante, però, è sul futuro che attende Platini dopo la squalifica. Dall'11 ottobre tornerà nel mondo del calcio o preferirà rimanere alla larga da chi considera artefici del complotto nei suoi confronti?

Partiamo da un presupposto importante: io non mi sento squalificato, anche se per tutti lo sono. Non posso andare alle partite in via ufficiale ma ho ricevuto inviti. Ho visto poche partite, sono stato a Monaco di Baviera perché Rummenigge mi ha invitato senza preoccuparsi di cosa avrebbero pensato in federazione. Potrei anche tornare, ma onestamente non so cosa fare in questo momento. Ci tengo a precisare che non voglio che finisca la squalifica, voglio essere considerato pulito. I responsabili di questa situazione devono essere individuati e puniti.