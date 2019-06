Dopo aver conquistato la Champions League Virgil Van Dijk è uno dei grandi favoriti per il premio, ma forse mai come quest'anno l'equilibrio regna sovrano. Potrebbero risultare decisive UEFA Nations League e Coppa America.

di Simone Cola - 03/06/2019 13:18 | aggiornato 03/06/2019 13:21

Anche se mancano ancora 6 mesi all'assegnazione del Pallone d'Oro 2019, riconoscimento con cui France Football intende premiare il più forte calciatore al mondo nell'ultimo anno solare e che viene assegnato nel mese di dicembre, la finale della Champions League appena andata in scena permette di stilare già una lista di candidati e possibili outsider pronti a succedere al vincitore dell'edizione 2018 Luka Modric.

Il croato, autore come tutto il Real Madrid di una stagione decisamente negativa, è naturalmente fuori dai giochi così come tutti i compagni delle merengues. Resterà nella storia come l'uomo capace di interrompere il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo dopo ben 10 edizioni in cui l'argentino e il portoghese si spartivano il premio destinato al più forte calciatore in circolazione, un risultato certo non di poco conto e che fece parlare di "fine di un'era".

Ma è davvero così? Oppure l'edizione 2018 è stata soltanto un'eccezione? Ancora è presto per dirlo, perché nonostante il suo Barcellona sia uscito in semifinale di Champions League contro i futuri vincitori del Liverpool, Lionel Messi è stato protagonista di una stagione straordinaria a livello personale e conserva ancora buone chance di vittoria contro la concorrenza rappresentata principalmente da - Virgil Van Dijk, Mohamed Salah, Eden Hazard e Neymar - e una Coppa America ad attenderlo in cui potrebbe recitare un ruolo da protagonista.

La vittoria della Champions League, con tanto di gol su rigore decisivo, potrebbe non bastare a Mohamed Salah per conquistare il Pallone d'Oro ma certo lo rende uno dei candidati da tenere d'occhio.

Pallone d'Oro 2019, al momento la sfida è tra Messi e Van Dijk

Detto che il Pallone d'Oro è un premio individuale che va a premiare la stagione, che spesso e volentieri comunque coincide con una grande vittoria in una delle principali competizioni, proprio i mesi di giugno e luglio potrebbero risultare decisivi per ribaltare pronostici che allo stato attuale delle cose per molti versi vedrebbero favoriti due giocatori del Liverpool campione d'Europa, Mohamed Salah e Virgil Van Dijk. La UEFA Nations League tra il 5 e il 9 giugno vedrà andare in scena la fase finale, dal 14 giugno al 7 luglio sarà invece il momento della 46esima edizione della Coppa America.

Per molti, all'indomani della finale di Champions League, è Virgil Van Dijk: pilastro della difesa dei Reds campioni d'Europa, difensore più costoso al mondo, nel corso dell'ultima stagione non è mai stato superato in dribbling e ha praticamente convinto tutti quelli che ai tempi del suo arrivo a Anfield per 85 milioni di euro avevano storto la bocca ritenendo la cifra eccessiva per un centrale difensivo. Che adesso potrebbe succedere a illustri predecessori nel ruolo come Sammer e Cannavaro, vincitori rispettivamente nel 1996 e nel 2006, anche se il diretto interessato al riguardo si è mostrato piuttosto scettico, indicando in Messi il favorito numero uno.

Credo che Messi sia il miglior giocatore al mondo e se lo meriti fino a quando giocherà. Al Pallone d'Oro io non penso, sinceramente, ma se dovessi vincerlo per qualche motivo ovviamente sarei molto felice. Tuttavia il migliore è lui, e non importa che non abbia giocato la finale.

Nel Liverpool campione d'Europa Van Dijk - che con l'Olanda sarà impegnato anche nella fase finale della Nations League in programma questa settimana in Portogallo, ulteriore occasione per distinguersi - sembra ampiamente favorito nella corsa al Pallone d'Oro su Mohamed Salah, bomber che ha il merito di aver sbloccato su rigore la finale di Champions contro il Tottenham ma che nel corso dell'ultima stagione non è stato capace a livello individuale di ripetere i numeri mostruosi che nel 2018 gli avevano garantito appena il sesto posto nella classifica stilata da France Football.

Il Pallone d'Oro, il trofeo con cui France Football premia il miglior calciatore in circolazione.

La candidatura di Lionel Messi, comunque, resiste. Vero è che il Barcellona è uscito in semifinale di Champions League e ha perso anche la Coppa del Re, mancando proprio nel finale un Triplete che sembrava annunciato, ma è altrettanto vero che nei blaugrana campioni di Spagna l'argentino è stato un autentico mattatore: 50 presenze complessive, 51 gol, 22 assist, una sentenza sui calci di punizione. Se tutto questo non dovesse bastare per primeggiare su Van Dijk, sfavorito anche dal fatto che France Football raramente premia i difensori, ecco che la Coppa America in arrivo è un'occasione d'oro.

Rientrato nell'Argentina per l'occasione, Messi guiderà la sua Nazionale in Brasile alla ricerca di una vittoria che spezzerebbe una maledizione che dura addirittura da più di un quarto di secolo: è addirittura dal 1993 infatti che l'Albiceleste non conquista alcun trofeo, nonostante nel frattempo giocatori di talento e autentici campioni certo non siano mancati, e la stella del Barcellona può interrompere questa tradizione negativa trascinando la squadra del ct Scaloni al successo.

Una vittoria di Messi in Coppa America avrebbe uno spessore notevole e potrebbe completamente ribaltare la corsa al Pallone d'Oro 2019, ma lo stesso discorso vale anche per chi a lungo è stato considerato "il più forte dopo Messi e CR7", cioè Neymar. Il brasiliano ha concluso una stagione tra poche luci e molte ombre al PSG, ma guidare da capitano i verde-oro sul tetto del Sud America, con gare giocate da assoluto protagonista e gol pesanti, potrebbe convincere molti dei giurati scelti da France Football a indicare il suo nome, a maggior ragione in un'edizione dove non sembra esserci un grande favorito.

Difficile che a trionfare nella corsa al Pallone d'Oro 2019 possa essere Neymar, ma una vittoria in Coppa America con il Brasile potrebbe cambiare le carte in tavola.

Corsa al Pallone d'Oro: attenzione a UEFA Nations League e Coppa America

Decisamente più indietro sembra essere al momento Eden Hazard: il belga ha concluso la stagione con un terzo posto in Premier e la vittoria dell'Europa League con il Chelsea, segnando due gol nella finale di Baku contro l'Arsenal e preparandosi per un trasferimento al Real Madrid che ormai viene dato per scontato. Giocatore fantastico, capace in campo di brillare di luce propria, lo splendido Mondiale di Russia 2018 chiuso al terzo posto (e come secondo miglior giocatore del torneo dietro a Modric) gli è valso nella scorsa edizione del Pallone d'Oro un misero ottavo posto.

La vittoria in Europa League, pur da protagonista, non dovrebbe spostare più di tanto gli equilibri. Per quanto prestigioso, il trofeo è considerato da UEFA, appassionati e addetti ai lavori di seconda fascia rispetto alle grandi manifestazioni, e come accaduto anche con Griezmann certo non porterà abbastanza voti da portare Hazard in orbita vittoria. Anche il passaggio al Real Madrid, club che storicamente ha un peso considerevole in questo tipo di premio, non dovrebbe comunque influenzare la giuria.

E se il futuro vincitore giocasse nel Manchester City capace di vincere Charity Shield, Coppa di Lega, FA Cup e Premier League nel corso dell'ultima stagione? Il fallimento in Champions League del club di Guardiola ha sicuramente messo fuori dai giochi De Bruyne e Sterling (a cui potrebbe non bastare una Nations League vinta da protagonista) ma non Sergio Aguero, che a 31 anni sembra essere al massimo della sua forma e ha concluso la stagione con 32 reti in 46 partite giocate per la maggior parte da assoluto protagonista. Come Messi, El Kun ha la possibilità di splendere in Coppa America e di superare Van Dijk e persino l'illustre connazionale che gioca in blaugrana, con cui farà coppia in Nazionale.

Per farlo però dovrà essere capace di dominare il torneo, portando l'Argentina alla vittoria e soprattutto segnando un gran numero di gol. Il nome di Aguero infatti non sembra avere lo stesso appeal di Messi, e la sensazione è che in caso di vittoria dell'Albiceleste a essere premiato potrebbe essere ancora il campione del Barcellona, a meno che sul campo non arrivino prestazioni diametralmente opposte. Decisamente fuori dai giochi Cristiano Ronaldo, defilato ma possibile outsider Kylian Mbappé: gioca bene, segna molto, non ha dalla sua vittorie particolarmente di rilievo ma piace molto e potrebbe essere, complice qualche magia da qui a dicembre - e magari il passaggio in una big d'Europa - il Michael Owen della situazione, l'underdog che si impone in un'edizione dove regna l'incertezza.

Per i bookmakers il principale favorito, anche all'indomani della finale di Champions League, resta Lionel Messi. L'argentino è tallonato da Virgil Van Dijk, con Salah terzo incomodo e poi un quartetto formato da Mané, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Sterling. Più defilati Aguero, De Ligt, Griezmann, Aguero, Hazard e Neymar. Una classifica che al momento conta risultati, numeri, appeal e peso del nome, una graduatoria che l'estate potrebbe persino stravolgere. Mai come quest'anno regna l'incertezza sul vincitore del Pallone d'Oro: chi la spunterà?