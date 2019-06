Nuovi sviluppi nell'indagine avviata nei confronti della stella del Psg per presunte molestie sessuali.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 03/06/2019 15:34 | aggiornato 03/06/2019 15:39

Prima le denuncia della ragazza per una presunta violenza sessuale, poi la replica piccata di Neymar. Ora siamo arrivati a un nuovo capitolo di questa spinosa vicenda che vede coinvolto il numero dieci del Psg e che sta catalizzando le attenzioni del Brasile.

Secondo quanto riportato oggi da UOL Esporte, infatti, la ragazza che ha denunciato la stella della Seleçao (che si sta preparando per la Copa America) avrebbe dalla sua delle presunte "prove" di essere stata vittima di una molestia.

Il portale sudamericano sottolinea di essere venuto a conoscenza della denuncia nella sua interezza, all'interno della quale sarebbero state incluse delle immagini "compromettenti", in cui si può vedere chiaramente Neymar in atteggiamenti aggressivi poco prima che si "consumasse l'episodio", in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio.

Neymar, nuovi sviluppi per la denuncia nei suoi confronti

Neymar, sviluppi nella denuncia per molestia sessuale

Proprio in quell'occasione, secondo la testimonianza della ragazza, era stata invitata dal calciatore brasiliano nella capitale francese per passare insieme a lui qualche giorno e O'Ney ne avrebbe approfittato per abusare di lei. Sempre all'interno della documentazione presentata all'interno della denuncia, viene sottolineato come sia stato un consulente del giocatore a occuparsi delle spese per il viaggio e per tutta la logistica annessa.

Neymar d'altro canto assicura di essere stato vittima di una truffa di chi ha tentato di metterlo in trappola, per questo motivo nella giornata di ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram l'intera conversazione in chat whatsapp con la ragazza, mostrando tutti i dialoghi, le foto intime inviate da colei che lo ha denunciato successivamente di molestia sessuale e tutto il resto.

Una mossa che mette sicuramente in evidenza tutta la complicità tra i due, lasciando intendere come anche da parte della ragazza ci fosse interesse a una relazione con il giocatore. Ma che paradossalmente potrebbe provocare un effetto boomerang per lo stesso Neymar, visto che rischia di costargli una nuova indagine a suo carico, stavolta per divulgazione di foto private.