Danilo vince il primo Gran Premio nella top class proprio nel giorno della festa nazionale. Solo Marquez tiene a galla lo squadrone Honda, caduto e sprofondato Valentino Rossi.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 03/06/2019 13:30 | aggiornato 03/06/2019 13:35

Festa della Repubblica Italiana e Gran Premio MotoGP d'Italia, entrambi nello stesso giorno. Se qualcuno - non sappiamo chi - ha organizzato ad hoc questa combinazione di eventi, è un vero genio. Forse, però, questo "qualcuno" non si aspettava il successo di Danilo Petrucci al Mugello, il primo nella top class. Tra i tanti corridori azzurri dati per favoriti, il ternano della Ducati ha tirato fuori dal mazzo una prestazione monstre, zittendo i numerosi detrattori che non avrebbero scommesso un centesimo sulla sua vittoria.

Dopo l'affermazione di ieri, il numero 9 vede ora le proprie quotazioni salire come la borsa di New York dopo l'inizio di un conflitto per il petrolio. Non è ancora guerra in casa Ducati, ma a Borgo Panigale ora sanno che i galli nel pollaio ufficiale sono due. Ed hanno entrambi la cresta rossa. Pure Dovizioso avrebbe voluto trionfare in Toscana, ma è stato battuto dal compagno di di squadra. Nel parco chiuso Petrux e Dovi si scambiavano complimenti e congratulazioni. Di Fronte alle telecamere tutto è filato liscio. Vedremo se da Barcellona la situazione cambierà equilibri apparentemente molto instabili.

Nel box Honda sorride solo Marquez. Dopo il secondo posto Marc si è detto soddisfatto. Il numero 93 comanda la classifica piloti ed è l'unico in grado di far volare la RC 213V. I compagni di marca arrancano o, come Lorenzo, imprecano e protestano. Proclami anche da parte di Rossi, ieri in un weekend più che nero. Valentino ha faticato in prova, sofferto in qualifica, caduto in gara. Tra l'altro, il 46 non si stava giocando qualcosa di importante. Il volo è avvenuto alla seconda delle Arrabbiate, un punto dove non si va in terra quasi mai (e dove è consigliabile evitare di farlo). Vale era lontano dalla zona punti e non aveva senso forzare. Il pilota Yamaha ha perso il controllo ed anche la testa. La sua esperienza in MotoGP avrebbe dovuto prevalere sulla foga.

Secondo al Mugello, Marquez guida la classifica piloti della MotoGP

MotoGP del Mugello, le pagelle

Danilo Petrucci - Promosso

L'Inno di Mameli ha suonato due volte nelle orecchie del ternano, che ieri si è goduto una gloria più che meritata. La strada che ha portato Danilo alla vittoria del suo primo Gran Premio in MotoGP è stata irta, insidiosa, piena zeppa di ostacoli ed imprevisti. Arrivato nel paddock del Motomondiale dalla porta di servizio, da ieri Petrux potrà guardare i tanti detrattori dall'alto del suo status di top rider.

La Desmosedici numero 9 è stata condotta con grinta da Petrucci, che ha tirato staccate furibonde in fondo al rettilineo più lungo, ha piegato sino a sfiorare i cordoli tricolori con le spalle e... ci ha messo le palle: gli attacchi di Marquez sono stati rintuzzati con autorità, i tentativi di Dovizioso respinti con carattere. Carattere, sì. Nel box di Borgo Panigale le gerarchie erano - e sono - differenti dal risultato visto al Mugello. Dovi prima guida, Danilo fedele scudiero che, vincendo, non ha però tradito nessuno:

Scusami Dovizioso, era la mia occasione di vincere e ci ho provato con tutte le mie forze. Sognavo questo gradino più alto del podio da una vita, non potevo farmi sfuggire questa opportunità. Sono felice, mi hai adottato nella squadre, dedico a te la vittoria

Ha parlato la "coscienza" di Petrucci, ragazzo sensibile, educato e rispettoso. Al Mugello ha vinto lui, ma ha trionfato anche l'Italia della cosiddetta "classe operaia", quella che lavora in silenzio, spesso nell'ombra e che non si ferma mai. Senza dubbio, PROMOSSO.

Honda - Rimandata

Avere in squadra Marquez è un privilegio che tutti vorrebbero vantare, ma quanto durerà questa situazione? Marc vince o sale sul podio, guida la classifica piloti, ma è il solo rappresentante dell'ala dorata competitivo sulla RC 231V. Jorge Lorenzo è un secondo privilegio, però il maiorchino proprio non trova il feeling giusto con la moto. Solitamente Crutchlow tira fuori dal cilindro exploit, giri a sorpresa, attacchi e colpi speciali. Nel 2019 l'inglese del team LCR non ci è riuscito.

Aspettare che Nakagami diventi il nuovo campione giapponese in sella ad una moto nipponica è come sperare nella pioggia nel deserto. Ovvero, se ciò accade, è per caso ed assolutamente momentaneo. Tirando le somme, il gigante Honda è Marquez - dipendente. Va bene, fino ad un certo punto. Va male per altri aspetti. C'è il rischio che qualche dirigente dagli occhi a mandorla ripeta il trend vissuto ai tempi di Rossi: noi vinciamo perché la nostra tecnologia è da riferimento, non grazie a Valentino. Se l'italiano era orgoglioso e voglioso di dimostrare il contrario, lo spagnolo numero 93 non è da meno. Per non farlo arrabbiare o fuggire per altri lidi, meglio sviluppare la moto e seguire anche gli altri piloti Honda in griglia. RIMANDATA.

Valentino Rossi - Bocciato

Valentino Rossi preoccupato e realista: in MotoGP così male non va bene

In assai rare occasioni è capitato di assegnare un voto negativo a Valentino e, dopo il Gran Premio di Italia, non possiamo sottrarci dal farlo. Attenzione però: il giudizio non nasce tanto dalla caduta in gara (come abbiamo sottolineato prima, evitabile, perché Rossi si trovava ben distante dalla zona punti e non aveva senso rischiare di farsi male) quanto per l'atteggiamento messo in mostra dal pilota negli ultimi tempi.

Abbiamo capito che la Yamaha non sia propriamente la miglior moto del lotto, ma gli altri corridori dotati di M1 riescono comunque a mettersi in luce. Fabio Quartaro - giovanissimo rookie in MotoGP - è velocissimo in prova, ha ottenuto una pole position ed in gara effettua bei sorpassi. Morbidelli si trova meglio con la quattro cilindri di Iwata, che gli ha fatto dimenticare in un lampo la poco amata Honda. Maverick Vinales forte non va, ma non possiamo paragonare lo spagnolo a Rossi, uno dei più dotati di sempre. L'esperienza del numero 46 al Mugello è biblica, proprio ieri lui avrebbe dovuto tirare fuori il quid in più che lo avrebbe portato - perlomeno - al traguardo. Invece, Rossi è stato il peggiore dei rappresentanti Yamaha, scivolata a parte. BOCCIATO.

Primo Inno di Mameli anche per Tony Arbolino

Primo successo di Tony Arbolino nella Moto3 del Mugello

Qualche bella prestazione in prova, un primo podio ottenuto a Termas de Rio Hondo, poi il Mugello. Nel Gran Premio di casa, il giovane milanese del team Snipers ha siglato la pole position, che prometteva un ottimo risultato in gara. Detto - fatto: in una lotta dal primo all'ultimo passaggio, Tony ha vinto in volata, sfruttando la scia offerta dal Lorenzo Dalla Porta nel lungo rettilineo d'arrivo.

Arbolino non conteneva la propria gioia sul podio toscano. Non sarà il pilota più glamour del paddock, ma il ragazzino di Garbagnate vanta un aspetto non comune ed invidiabile: Tony risiede sul lago di Lugano, in Svizzera e, nei giorni liberi, si allena con il pluricampione Jorge Lorenzo. Deve essere bello avere un maestro così esperto e titolato, al quale proprio Arbolino ha dedicato il sucesso di ieri. Grazie per i consigli, Jorge, tuttavia, molta farina appartiene al sacco del talento italiano.

Le preoccupazioni di casa Marquez

Al Mugello Marc non ha vinto, essendo arrivato secondo. Il catalano resta, però, in vetta alla classifica MotoGP. La strada che porta all'ottavo titolo è ancora lunga, ma ben definita. Qualora riuscisse a vincere l'ennesimo campionato, MM93 diventerebbe uno dei più grandi della storia. E già lo è.

C'è un piccolo "problema" che si sta avvicinando, non tanto a Marc, quanto al babbo Julià: dopo la seconda affermazione nella Moto2, Alex Marquez è seriamente candidato al passaggio dalla middle alla top class, possibilimente già nel 2020. In quel caso, papà Marquez per quale dei due figli farebbe il tifo? Questi sono problemi di abbondanza, vissuti da diverse famiglie da corsa. I fratelli Schumacher si scambiarono sorpassi in Formula 1 (tutti a favore di Michael), i due Bostrom si scannarono in SBK, adesso i fratelli Espargarò infiammano la famiglia catalana in MotoGP. Caro Julià Marquez, fattene una ragione: in fondo è pure causa tua se Marc e Alex siano due campioni del motociclismo.

Luca Marini, unica vera soddisfazione per VR46

Con il secondo posto di ieri, Luca Marini è tornato sul podio della Moto2

Tanti i piloti appartenenti all'Academy di Valentino Rossi, tutti molto veloci e, spesso, vincenti. In un Mugello invaso da bandiere gialle, l'unico davvero forte e consistente della pattuglia pesarese è stato Luca Marini che, a dispetto del cognome, è fratello di sangue del campione di Tavullia. Luca è diametralmente opposto a Valentino, sia nel carattere che nel modo di guidare. Se il primo è esplosivo, comunicativo e spregiudicato, il più giovane appare misurato, pacato, contenuto.

Il secondo posto di ieri conferma il talento espresso da Luca nel 2018, stagione in cui si è pure infortunato. Dopo un intervento chirurgico, sofferenza e riabilitazione, finalmente il risultato cercato. Proprio nel Gran Premio di Italia. La Kalex motorizzata Triumph del numero 10 ha tagliato il traguardo non distante dalla moto di Alex Marquez e, già a Barcellona, potremmo assistere ad un confronto tra "fratelli d'arte", che si potrebbero ritrovare in MotoGP tra qualche anno.